ミケル・アルテタ監督は、チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でアーセナルが終盤に逆転勝利を収めた際、決定的な活躍を見せた「魔法のような」交代選手、カイ・ハヴェルツとガブリエル・マルティネリを称賛した。

試合終了のホイッスルが鳴った後、アーセナルのアルテタ監督はAmazon Primeのインタビューに応じ、この結果と決勝ゴールの質の高さに喜びを語った。「チャンピオンズリーグの準々決勝で、ホームでいつから負け知らずなのか分からないようなチームを相手に、アウェイで勝てたことをとても嬉しく思う」とアーセナルの指揮官は述べた。 「おそらく前回もヨーロッパの大会だったと思うが、それだけでもその難しさがわかるだろう。結局のところ、フィニッシャーたちの魔法のような瞬間が我々に勝利をもたらした。素晴らしいゴールだったし、シーズンのこの段階に来れば、まさにそんなインパクトが必要だ。全員がインパクトを残さなければならないが、今夜は間違いなくそれを成し遂げた」

勝利したにもかかわらず、アルテタ監督は、最終ライン付近でリズムをつかむのに苦労したことを認めた。マルティン・ズビメンディのゴールは、その前のプレーでオフサイドがあったとしてVARにより取り消されていた。アルテタ監督は、ホームで強固な守備を見せるスポルティングを崩すには、チームがもっと決定力を持たなければならないと指摘した。

「その通りだ。最終ラインに侵入してポジションを取ったものの、最後の仕上げが欠けていた」と、得点できないのではないかと懸念していたかとの問いにアルテタは答えた。「彼らがブロックを固めている状況で崩すには、もう少し鋭く、速く、効率的である必要があった。ゴールが取り消されたほか、あと一歩のところまで迫った場面が2、3回あったが、決定的なパスが欠けていた。」