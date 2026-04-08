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ミケル・アルテタ監督は、チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でアーセナルが終盤に逆転勝利を収めた際、決定的な活躍を見せた「魔法のような」交代選手、カイ・ハヴェルツとガブリエル・マルティネリを称賛した。
ハーヴェルツがアーセナルに貴重な先制点をもたらす
アーセナルは、試合の大部分で攻撃の火花が散らないまま、エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデで引き分けに終わるかと思われた。しかし、ベンチからマルティネッリとハーヴェルツが投入されると、第1戦の様相が一変し、アディショナルタイムの劇的な決勝ゴールへとつながった。ブラジル人ウインガーが放ったピンポイントのクロスを、ハーヴェルツが至近距離から押し込み、アウェイ側のスタンドで熱狂的な祝福の渦を巻き起こした。
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スポルティングの守備陣を突破する
試合終了のホイッスルが鳴った後、アーセナルのアルテタ監督はAmazon Primeのインタビューに応じ、この結果と決勝ゴールの質の高さに喜びを語った。「チャンピオンズリーグの準々決勝で、ホームでいつから負け知らずなのか分からないようなチームを相手に、アウェイで勝てたことをとても嬉しく思う」とアーセナルの指揮官は述べた。 「おそらく前回もヨーロッパの大会だったと思うが、それだけでもその難しさがわかるだろう。結局のところ、フィニッシャーたちの魔法のような瞬間が我々に勝利をもたらした。素晴らしいゴールだったし、シーズンのこの段階に来れば、まさにそんなインパクトが必要だ。全員がインパクトを残さなければならないが、今夜は間違いなくそれを成し遂げた」
勝利したにもかかわらず、アルテタ監督は、最終ライン付近でリズムをつかむのに苦労したことを認めた。マルティン・ズビメンディのゴールは、その前のプレーでオフサイドがあったとしてVARにより取り消されていた。アルテタ監督は、ホームで強固な守備を見せるスポルティングを崩すには、チームがもっと決定力を持たなければならないと指摘した。
「その通りだ。最終ラインに侵入してポジションを取ったものの、最後の仕上げが欠けていた」と、得点できないのではないかと懸念していたかとの問いにアルテタは答えた。「彼らがブロックを固めている状況で崩すには、もう少し鋭く、速く、効率的である必要があった。ゴールが取り消されたほか、あと一歩のところまで迫った場面が2、3回あったが、決定的なパスが欠けていた。」
後ろにいるヒーロー、ラヤ
途中出場した選手たちが終盤に華やかな活躍を見せた一方で、アーセナルが無失点で試合を終えられたのはデビッド・ラヤのおかげだった。このスペイン人GKは、開始5分間の決定的な指先でのセーブを含め、世界クラスのセーブを次々と披露した。その活躍は監督やチームメイトから絶賛され、ハーヴェルツはラヤを過去2シーズンにおける「世界最高のGK」と評した。
アルテタ監督も、勝利へのエースGKの貢献について同様に絶賛した。「彼は2度の決定的なセーブを見せた。これがチャンピオンズリーグだ。チャンピオンズリーグは常にゴール前での攻防で決着がつき、ここには非常に高いクオリティが集まっている。彼が加入して以来、彼は驚異的で並外れた活躍を見せている。彼を擁していることは我々にとって非常に幸運なことだ」とアーセナルの指揮官は付け加えた。
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準決勝進出まであと一歩
この1-0の勝利は、国内リーグで苦戦を強いられていたアーセナルにとって、まさに待望の弾みとなった。カラバオ・カップとFAカップの両方で敗退した後、アーセナルには欧州の舞台で結果を出すようプレッシャーが高まっていた。アーセナルは今後、エミレーツ・スタジアムでのスポルティング戦に臨み、チャンピオンズリーグ準決勝進出を確実なものにすることを目指す。