ブダペストでの試合に敗れたアルテタ監督は、審判の判定に不満を示した。特にノニ・マドゥエケへのタックルはPKだった可能性があり、今季の別の試合で自チームに与えたPKとの判定基準の違いを指摘した。 「映像を見返すと、あれは明らかにPKだった。今年の大会で我々に与えられたPKを思い出せばなおさらだ。今シーズン、主審はあの判定をしたが、クリスティアン・モスケラに対する場面では異なる判定をした。これは重要なポイントだ」とスペイン人監督はTNTスポーツに語った。

この敗戦で、同大会最多出場ながら未勝利のアーセナルは、悔しさを募らせた。今季大きく進歩したものの、アルテタは決勝の行方を左右した微妙な差が、PSGとのPK戦4－3で王座を守った試合にも起因すると語った。