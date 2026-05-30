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ミケル・アルテタ監督は、チャンピオンズリーグ決勝での判定を批判し、PSG戦ではアーセナルにPKを与えるべきだったと主張した。
アルテタ監督、重要な判定に異議
ブダペストでの試合に敗れたアルテタ監督は、審判の判定に不満を示した。特にノニ・マドゥエケへのタックルはPKだった可能性があり、今季の別の試合で自チームに与えたPKとの判定基準の違いを指摘した。 「映像を見返すと、あれは明らかにPKだった。今年の大会で我々に与えられたPKを思い出せばなおさらだ。今シーズン、主審はあの判定をしたが、クリスティアン・モスケラに対する場面では異なる判定をした。これは重要なポイントだ」とスペイン人監督はTNTスポーツに語った。
この敗戦で、同大会最多出場ながら未勝利のアーセナルは、悔しさを募らせた。今季大きく進歩したものの、アルテタは決勝の行方を左右した微妙な差が、PSGとのPK戦4－3で王座を守った試合にも起因すると語った。
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PK戦の敗北による悲しみを乗り越える
決勝でPK戦の末に敗れたアルテタ監督は、選手たちに失望から目を背けず向き合うよう促した。 「決勝まで安定した戦いを続けた末、PK戦でトロフィーを逃すのは非常に辛い。この結果は本当に苦しい」と認めつつ、20年以上決勝に進めなかった歴史を振り返り、クラブとして歩んできた道のりを肯定することの重要性を強調した。
アルテタは選手たちに不屈の精神と感情を正直に受け止めるよう促した。「彼らは素晴らしいチームだ。心から祝福したい。個々の能力も指導もトップレベルだ。 感情の波は受け止め、痛ければ向き合い、改善点があれば学び、再び野心を燃やしてほしい」と語った。
アーセナルのエンブレムへの誇り
その夜タイトルは逃したが、監督は欧州戦線で戦った選手たちの献身を即座に称えた。内部の困難がチームをさらに団結させたとも語った。「今シーズン、このような状況でも戦った選手たちを心から誇りに思う。 チームは多くの困難を乗り越えた。この選手たち、このチームを率いられることは光栄だ。彼らがエンブレムを掲げ、情熱を注ぐ姿を見ればわかる」とアルテタ監督は語った。
アーセナルは今月プレミアリーグを制したが、チャンピオンズリーグはなおも届かない「最大のタイトル」だ。 アルテタ監督は、国内制覇の喜びがある一方で、ハンガリーでの決勝で「最大のタイトルを逃した」とほろ苦さを明かした。この試合ではボール支配率24.7％と、11人体制ではアルテタ体制最低を記録。戦術の転換点ともなった。
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PSGが欧州に新たな王朝を築く
アーセナルが落胆する一方、ルイス・エンリケ率いるPSGは歴史的快挙を祝った。同クラブは現代サッカーでチャンピオンズリーグ連覇を達成した2チーム目のクラブとなった。このフランスの強豪は過去10大会中8回優勝し、ジネディーヌ・ジダン率いるレアル・マドリードが成し遂げた「3連覇」以来の圧倒的時代を築いている。
アーセナルにとっては、今回の決勝進出が22年ぶりの“例外”にならないことが課題だ。アルテタ監督は「22年間成し遂げられなかった。クラブ史上2度目の快挙を想像してほしい。今シーズンの成果は評価すべきだが、今はこの痛みを和らげてくれる者はいない」と語った。