ピッチ上は祝賀ムードに包まれたが、アルテタ監督は試合前に下した難しい戦術的決断を明かした。同監督は先発から外した選手たちへの責任感を認め、その日の朝、宿泊先で感情的なやり取りがあったと語った。

「特定の決断はとても難しく、選手たちへの思いは強い」とアーセナル監督は語った。 「彼らの人間性をよく知っている。午後、数人と話し、『同じメンバーでいく』と謝ると、『必要ならいつでもいる』と抱きしめてくれた」この団結力が、歴史的2冠を目指す今季アーセナルの象徴だ。