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ミケル・アルテタ監督は、チャンピオンズリーグでアトレティコ・マドリードを破った後、選手たちに謝罪。同時に、決勝点のブカヨ・サカを「非常に特別」と称え、ヴィクトル・ジョケレスを「圧倒的」と褒めた。
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アルテタ監督、試合を決めたサカを称賛
アーセナルはシメオネ率いるチームを2戦合計2-1で破り、20年ぶりに欧州最高峰の舞台へ復帰した。第2戦後、アルテタ監督は決勝点のサカを称えた。ヘイル・エンド出身の彼は守備の隙を突いて試合を決定づけ、アーセナルを象徴する存在であることを示した。
「そのゴールを決められるのは特別な選手だけだ。彼は私やチーム、クラブ全員にとって、間違いなく特別な存在だ」とアルテタ監督はAmazon Primeに語った。「もし誰かがそのゴールを決めるなら、それはきっと彼しかいなかっただろう」
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控え選手たちへの心からの謝罪
ピッチ上は祝賀ムードに包まれたが、アルテタ監督は試合前に下した難しい戦術的決断を明かした。同監督は先発から外した選手たちへの責任感を認め、その日の朝、宿泊先で感情的なやり取りがあったと語った。
「特定の決断はとても難しく、選手たちへの思いは強い」とアーセナル監督は語った。 「彼らの人間性をよく知っている。午後、数人と話し、『同じメンバーでいく』と謝ると、『必要ならいつでもいる』と抱きしめてくれた」この団結力が、歴史的2冠を目指す今季アーセナルの象徴だ。
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圧倒的な守備の要、ギョケレス
サカが決勝点を挙げた一方、最前線で動き続けたギョケレスも高い評価を受けた。決定力に定評のあるスウェーデン人ストライカーは、フィジカルが強いアトレティコ相手にアーセナルが陣形を保てたのは彼の地味な仕事によると監督に称賛された。
アルテタ監督は「彼は圧倒的だった。ボールを持つたびに観客の反応を見ればわかる。彼の働きと献身性は信じられないほどだ。ギョケレスはチームの基調とリズムを作り、ボールを持たない時の習慣も示している。それは全員の努力だ」と絶賛した。
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チャンピオンズリーグとプレミアリーグの二冠を狙う
プレミアリーグの優勝争いを優位に進めながら欧州の舞台でも活躍するアルテタ監督は、2冠達成へ意欲を示している。 今季の成功を支える堅守について「攻撃は試合を勝ち取り、守備はタイトルを勝ち取る」という格言を問われると、監督は「それなら、目指そうじゃないか」と語った。不滅への残り1試合、北ロンドンのチームは決勝でバイエルンまたはPSGと対戦する。