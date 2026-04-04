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ミケル・アルテタ監督は、カラバオ・カップ決勝でマンチェスター・シティに「毒のボール」によって敗れたことが、「今後30年間」心に残るだろうと認めた
ウェンブリーでの逃した好機
先月、ニコ・オライリーが後半に2得点を挙げ、マンチェスター・シティがカラバオ・カップを制したことで、アーセナルの歴史的な4冠達成の夢は打ち砕かれた。プレミアリーグ首位で好調を維持するアーセナルだったが、ウェンブリーで行われた決勝戦では、ペップ・グアルディオラ率いるチームがあまりにも決定力の高さを発揮した。 この敗北は北ロンドンのクラブに深い傷を残し、アルテタ監督は代表戦期間中、この結果を噛みしめながら、選手たちに失望をシーズン終盤に向けた原動力に変えるよう促してきた。
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「30年間は痛みが続くでしょう」
このスペイン人監督は、この敗戦の記憶が、成長途上のチームにとって永遠の教訓とならなければならないと強調した。彼は、主要な決勝戦で敗れたという苦い経験こそが、将来の成功に向けた不可欠な原動力になると信じている。
「前半戦は、まるで腹の中に毒の塊があるような感覚だった」とアルテタは『ガーディアン』紙の取材に対し認めた。「それをできるだけ早く取り除かなければならない。どうすればそれを活用して、自分自身を、そしてチームをより良くできるだろうか？」
「そこに残しておくべき部分があると思うし、これは今後30年経っても消えることはないだろう。なぜなら、ウェンブリーで決勝を勝ち取るチャンスがあるなら、それをものにしなくてはならないからだ。だから、その感覚は残しておく必要がある。そして、それが今後数週間、数ヶ月、数年先の自分たちの姿の一部となるのだ。 そこから学び、あの出来事を忘れずに、その闘志がまだ自分の中に燃え続けていることを確かめてほしい。」
フィットネスに関する懸念
アーセナルは複数の選手のコンディション問題を抱えており、アルテタ監督はデクラン・ライスのコンディションが70％程度にとどまっていることを認めた。ピエロ・ヒンカピーとノニ・マドゥエケはサウサンプトンとのFAカップ6回戦を欠場することが決まったが、マルティン・オデゴールとユリエン・ティンバーの出場には期待が持てる。
またアルテタ監督は、ここ2週間で多くのアーセナル選手が代表招集を辞退したことに対する批判についても言及した。彼は次のように述べた。「それは世間の見方の一部だと思う。だが、その気持ちは理解できる。」
「過去に代表から多くの選手が負傷した際も、同じように扱われていたことを願う。同じように重視されていたなら。そうであれば、それは正当な指摘だからだ。だから、構わない。明日、誰が起用可能か見てみよう。もしかしたら、この論調を変える必要があるかもしれない。」
- AFP
次は何が待っているのでしょうか？
アーセナルは、カラバオ・カップ決勝での敗戦を払拭すべく、FAカップ準々決勝に臨む。その後、チームはチャンピオンズリーグに視線を移し、リスボンでスポルティングCPと対戦する。