このスペイン人監督は、この敗戦の記憶が、成長途上のチームにとって永遠の教訓とならなければならないと強調した。彼は、主要な決勝戦で敗れたという苦い経験こそが、将来の成功に向けた不可欠な原動力になると信じている。

「前半戦は、まるで腹の中に毒の塊があるような感覚だった」とアルテタは『ガーディアン』紙の取材に対し認めた。「それをできるだけ早く取り除かなければならない。どうすればそれを活用して、自分自身を、そしてチームをより良くできるだろうか？」

「そこに残しておくべき部分があると思うし、これは今後30年経っても消えることはないだろう。なぜなら、ウェンブリーで決勝を勝ち取るチャンスがあるなら、それをものにしなくてはならないからだ。だから、その感覚は残しておく必要がある。そして、それが今後数週間、数ヶ月、数年先の自分たちの姿の一部となるのだ。 そこから学び、あの出来事を忘れずに、その闘志がまだ自分の中に燃え続けていることを確かめてほしい。」