「魔法のような瞬間」アルテタ監督がエゼを称賛。CLベスト8に進出

試合終了のホイッスルが鳴った後、ミケル・アルテタ監督は次のように語った。

「我々は素晴らしいスタートを切り、あらゆる角度から脅威を与え続けた。相手のGKがチームを救い続けたため、先制するにはエブス（エゼ）の魔法のようなプレーが必要だった。そして後半、デクランのプレーが勝利へのチャンスをもたらし、3点目を決めるべき場面が4、5回あったが、全体として我々は勝利し、準々決勝に進出するにふさわしい内容だった」

監督はエゼが新しいチームメイトとの息が合うようになり始め、さらに良くなっていると考えている。監督は、このイングランド代表選手のコンディションとリズムが好調の鍵であると即座に指摘した。

「エブスは3日おきにプレーしており、リズムもつかんでいるし、選手たちとの連携も深まっている。このゴールこそが、彼がここにいる理由だ。彼は全員と理解を深めており、試合の重要な局面で結果を出し始めると、自信がさらに高まる。デクランは素晴らしかった。彼だけでなくチーム全体が、ボールへの執着心と情熱を遺憾なく発揮している」