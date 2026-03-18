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「魔法のような瞬間」アルテタ監督がエゼを称賛。CLベスト8に進出
エゼとライスが輝く
アーセナルは、エゼとデクラン・ライスのゴールにより、ブンデスリーガの強豪相手に合計スコア3-1で勝利を収め、欧州制覇への道を歩み続けた。エミレーツ・スタジアムでの一戦、アーセナルは試合開始のホイッスルから試合を支配したが、粘り強いレヴァークーゼンの守備陣と、ヤニス・ブラスヴィッチの神がかったセーブに阻まれて苦戦を強いられた。試合の均衡を破り、ホームサポーターの不安を払拭したのはエゼの見事な個人技による一撃だった。
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アルテタがエゼを称賛
試合終了のホイッスルが鳴った後、ミケル・アルテタ監督は次のように語った。
「我々は素晴らしいスタートを切り、あらゆる角度から脅威を与え続けた。相手のGKがチームを救い続けたため、先制するにはエブス（エゼ）の魔法のようなプレーが必要だった。そして後半、デクランのプレーが勝利へのチャンスをもたらし、3点目を決めるべき場面が4、5回あったが、全体として我々は勝利し、準々決勝に進出するにふさわしい内容だった」
監督はエゼが新しいチームメイトとの息が合うようになり始め、さらに良くなっていると考えている。監督は、このイングランド代表選手のコンディションとリズムが好調の鍵であると即座に指摘した。
「エブスは3日おきにプレーしており、リズムもつかんでいるし、選手たちとの連携も深まっている。このゴールこそが、彼がここにいる理由だ。彼は全員と理解を深めており、試合の重要な局面で結果を出し始めると、自信がさらに高まる。デクランは素晴らしかった。彼だけでなくチーム全体が、ボールへの執着心と情熱を遺憾なく発揮している」
怪我の懸念を払拭
祝賀ムードの中、後半にエゼが足首の怪我の疑いで治療を受ける場面があり、一瞬不安が走った。日曜日にマンチェスター・シティとのカラバオ・カップ決勝を控える中、エース選手がカイ・ハヴァーツと交代でピッチを離れたため、アーセナルのサポーターたちは息をのんだ。だが、本人はその懸念を払拭する発言をした。
試合後、怪我について尋ねられたエゼは『TNTスポーツ』に対し、「ああ、大丈夫だ。 大丈夫だよ」と語った。
「正直なところ、あんなゴールを決めるなんて夢にも思わなかった。いいゴールだった。シュートを打つチャンスが見えただけだし、今日それが決まって神様に感謝している。間違いなく特別なゴールだったし、長く記憶に残るだろう」
- AFP
初の4冠獲得への挑戦
アーセナルは2戦合計3-1で勝利し、準々決勝でスポルティングCPと対戦することになった。スポルティングCPは、ノルウェーのダークホースであるボデ/グリムトを相手に劇的な逆転勝利を収めて勝ち上がった。欧州での夢はまだ続いているが、当面の焦点は国内タイトル獲得へと移っている。 今週末、アーセナルは6年ぶりのタイトル獲得を目指し、ペップ・グアルディオラ率いるマンチェスター・シティとカラバオ・カップ決勝で対戦する。この試合に勝利すれば、今シーズン初の「4冠」達成への第一歩を踏み出すことになる。
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