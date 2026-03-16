ミケル・アルテタ監督は、エバートン戦で「ほぼ不可能」とも言われた活躍を見せたマックス・ダウマンに対し、その功績は「もはや関係ない」と警告し、アーセナルの若き選手にさらなる奮起を求めた。

アルテタ監督はダウマンに対し、エバートン戦で記録的な得点ラッシュを見せたことはすでに過去のものだと強調し、明確なメッセージを送った。アーセナルの指揮官は、この10代の選手が歴史的な活躍を見せたことを大いに称賛した。彼は試合終盤の先制点で重要な役割を果たし、その後、見事な独走で試合を決定づけたが、サッカーの世界は移ろいが早いと彼に念を押した。

「あのような局面で彼が成し遂げたことは、めったに見られない、あるいはほぼ不可能に近いことだ」とアルテタは語った。「彼はそれを成し遂げた。だが、これがサッカーだ。数日前に成し遂げたことはもう関係ない。重要なのは次の試合だ」