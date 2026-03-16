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ミケル・アルテタ監督は、エバートン戦で「ほぼ不可能」とも言われた活躍を見せたマックス・ダウマンに対し、その功績は「もはや関係ない」と警告し、アーセナルの若き選手にさらなる奮起を求めた。
ダウマンの歴史的な瞬間
アルテタ監督はダウマンに対し、エバートン戦で記録的な得点ラッシュを見せたことはすでに過去のものだと強調し、明確なメッセージを送った。アーセナルの指揮官は、この10代の選手が歴史的な活躍を見せたことを大いに称賛した。彼は試合終盤の先制点で重要な役割を果たし、その後、見事な独走で試合を決定づけたが、サッカーの世界は移ろいが早いと彼に念を押した。
「あのような局面で彼が成し遂げたことは、めったに見られない、あるいはほぼ不可能に近いことだ」とアルテタは語った。「彼はそれを成し遂げた。だが、これがサッカーだ。数日前に成し遂げたことはもう関係ない。重要なのは次の試合だ」
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10代の若者を守る
この若きスター選手を守るため、クラブは彼のサポート体制に頼っている。アルテタ監督は、リーダーシップグループと、同じく若くして頭角を現したキャプテンのマルティン・オデガールの役割を強調した。「選手たちが経験し、共有し、説明できることはすべて非常に役立つ」とアルテタ監督は述べ、オデガールを「本当に良い手本」と評した。 さらに彼はこう付け加えた。「最も重要なのは彼の家族だ……彼は多くのことに慣れており、ごく普通に受け止めている」。彼を定期的に起用するか、あるいは保護するかという質問に対し、監督は慎重な態度を見せた。「試合の状況や彼の反応次第だが……可能性は常にある。定期的に起用するかどうかは、あなたが『定期的に』をどう定義するかによる」
怪我の懸念と優勝争いのプレッシャー
ダウマンの台頭がチームに活力を与えている一方で、アーセナルは2人の主力選手のコンディションを案じている。オデゴールとユリエン・ティンバーの両名は、バイエル・レバークーゼンとの第2戦を控えたトレーニングを欠席した。日曜日にマンチェスター・シティとのカラバオ・カップ決勝が控える中、アルテタ監督は、彼らがウェンブリーで先発出場できるかどうか確信が持てないと認めた。「両選手とも欠場する」と、アルテタ監督はレバークーゼン戦について明言した。 シーズンの過密日程はピークに達しており、エバートン戦（2-1で勝利）でのアルテタ監督の熱のこもった様子からもそれがうかがえる。「チームが助けを必要としている時……我々はそこにいなければならない」と彼は語った。
- AFP
レバークーゼンの戦術的調整
話題をチャンピオンズリーグに移すと、アルテタ監督は、第1戦でレバークーゼンの守備を崩すのに苦戦したことを認めた。ドイツでの1-1の接戦の後、監督は第1戦で仕掛けられたカウンター攻撃の罠を回避するため、より決定力のあるプレーを求めている。「特に前半は、多くの場面で攻撃を完結させられず、そこでカウンターを許してしまった」とアルテタ監督は指摘した。 幸いなことに、レアンドロ・トロサールとベン・ホワイトは出場可能であり、監督はホワイトについて、この重要な一連の試合で貢献できる「はるかに良い状態」にあると付け加えた。
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