ミケル・アルテタ監督は、ウェストハム戦で負傷したベン・ホワイトに代えて投入したマルティン・ズビメンディを途中交代させた理由を説明した。

28分、ホワイトが膝を痛めピッチを去った。 アルテタ監督はDFではなくMFズビメンディを投入し、デクラン・ライスを右SBに移動させた。しかしこの試みは40分も持たず、67分にズビメンディはハヴェルツと交代。終盤にトロサールが決勝点を決め、アーセナルが1-0で勝利した。

アルテタ監督は試合後、「特にマーティンのような選手を交代させるのは容易ではない」と語った。

「それでも試合の流れは変化を求め、序盤の勢いを失い、デクが中盤を離れたことでバランスが崩れた。監督として冷静に、勝利のために必要なことをやった」。