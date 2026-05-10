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Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

翻訳者：

ミケル・アルテタ監督は、ウェストハム戦で負傷したベン・ホワイトに代えて投入したマルティン・ズビメンディを途中交代させた理由を説明した。

マルティン・スビメンディ
ミケル・アルテタ
アーセナル
ウェストハム
プレミアリーグ
ベン・ホワイト

アーセナルのミケル・アルテタ監督は、ウェストハム戦でマルティン・ズビメンディを投入してからわずか39分後に交代させたことについて、率直に説明した。前半にベン・ホワイトが負傷し、布陣を変更したことでチームのリズムが乱れた。プレミアリーグ優勝争いで辛うじて守るリードを守るため、容赦ない決断を下さざるを得なかったと認めた。

  • 物議を醸した代役起用

    28分、ホワイトが膝を痛めピッチを去った。 アルテタ監督はDFではなくMFズビメンディを投入し、デクラン・ライスを右SBに移動させた。しかしこの試みは40分も持たず、67分にズビメンディはハヴェルツと交代。終盤にトロサールが決勝点を決め、アーセナルが1-0で勝利した。

    アルテタ監督は試合後、「特にマーティンのような選手を交代させるのは容易ではない」と語った。

    「それでも試合の流れは変化を求め、序盤の勢いを失い、デクが中盤を離れたことでバランスが崩れた。監督として冷静に、勝利のために必要なことをやった」。

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  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    アルテタの容赦ない戦術修正

    アルテタがライスをDFラインに配置した采配は、ゲイリー・ネヴィルら解説者に「呆れた」と批判された。中盤の「エンジン」喪失を認識したアルテタは後半、フォーメーションを修正。モスケラを投入し、ライスを本来のポジションに戻した。

    ハーフタイムには「全力で攻める。準備しておけ。うまくいかなければすぐ変える」と選手に伝えたと明かした。ズビメンディは一部の場面で大きな影響を与えたが、最終ライン近くで攻撃の厚みが必要だったためハーヴェルツを投入した。

    さらに「勝敗を分けたのはフィニッシャーだ。必要な選手をピッチに送るため、時には誰かを犠牲にしなければならない」と語った。

  • アーセナルに怪我の懸念

    戦術的な問題に加え、アルテタ監督はカラフィオリの交代もやむを得なかったと認めた。

    イタリア人DFはハーフタイムにモスケラと交代。ロンドン・スタジアムでの後半は急造DFラインで戦った。

    アルテタ監督は「リッチー（カラフィオリ）に違和感があり、リスクは冒せなかった」と説明。さらに膝を痛めたベン・ホワイトの状況も「良くない」とのことで、守備陣の危機は最悪のタイミングで訪れた。

    「そのポジションは手薄だが、代役のモスケラと[マイルズ]・ルイス＝スケリーは大きなプレッシャーの中でも勇気と姿勢を示した」と語った。

  • FBL-ENG-PR-WEST HAM-ARSENALAFP

    優勝への重要な一歩

    トロサールが83分に決勝点を挙げ、アーセナルは首位の座を5ポイント差で守った。アルテタ監督はチームの粘りと、終盤にウェストハムが挙げた同点ゴールをVARが「勇気ある」判定で取り消したことを称えた。

    アルテタ監督は「これが今シーズンの物語だ。負傷者もいるし、理解されない判断もあるが、私たちは3ポイントを手にした。生き残りをかけて戦い、今日の混沌を乗り切れた。今は休んで、来週末のまた重要な試合に備える」と語った。

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