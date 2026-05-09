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Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

ミケル・アルテタ監督は、ウェイン・ルーニーのアーセナルでのゴールパフォーマンスへの不満を笑って受け流した。

ミケル・アルテタ
アーセナル
アーセナル 対 アトレティコ・マドリー
チャンピオンズ リーグ
プレミアリーグ
ウェイン・ルーニー

チャンピオンズリーグ決勝進出を決めたアーセナル。ミケル・アルテタ監督はウェイン・ルーニーの批判を笑い飛ばし、「意見は尊重するが、必ずしも重視しない」と語った。

  • アルテタ監督、アーセナルのゴールパフォーマンス批判を一蹴

    アーセナルはアトレティコ・マドリードを2試合合計2-1で破り、チャンピオンズリーグ決勝に進出した。20年ぶりの欧州最高峰の舞台復帰だ。エミレーツ・スタジアムでは感動の場面が展開され、アルテタ監督も選手と共にピッチに飛び出し、サポーターと記念すべき瞬間を共有した。

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    アルテタはルーニーの発言を笑い飛ばした

    この祝賀ムードに対し、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ルーニーは「まだトロフィーを手にしていないのに祝賀はやりすぎだ」と批判した。

    「彼らはその立場にふさわしいが、まだ優勝していない」とAmazon Primeで語り、「勝ってから祝うべきだ」と付け加えた。

    金曜の会見で問われたアルテタ監督は、面白がる様子を見せ、批判を気にしない姿勢を示した。

    「まず、その発言は知らなかった」とアルテタ監督は述べた。「あらゆる意見を尊重し、適切な場所に置く必要がある」。具体的な場所を問われると、彼は「属すべき場所だ。どこかは分からない。それは重要ではない」と語った。

  • 同僚マネージャーからの応援メッセージ

    ルーニーが批判する一方、アルテタ監督はアーセナルの快挙後、多くの監督から支持されたと明かした。マンチェスター・シティのグアルディオラ監督（元師匠で現在のライバル）らから祝福を受けたという。

    「皆が温かいメッセージをくれたので、私も同じ気持ちです」とアルテタは話した。「彼らは私の成長を支え、進化を手助けしてくれた。心から感謝している。

    「幼少期から支えてくれた人々、母国のクラブや監督、家族、友人から何百通ものメッセージを受けた。CL決勝の価値を痛感した」

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    アーセナル、優勝争いに再び注力

    ブダペストでのパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ決勝を前に、アーセナルはプレミアリーグ優勝へ残り3試合に挑む。現在2位マンチェスター・シティに5ポイント差をつけるアルテタ監督は、3連勝を狙う。まずは今週末のウェストハム戦、続いてバーンリー戦、最終戦はクリスタル・パレスでのアウェイゲームだ。

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