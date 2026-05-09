ミケル・アルテタ監督は、ウェイン・ルーニーのアーセナルでのゴールパフォーマンスへの不満を笑って受け流した。

この祝賀ムードに対し、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ルーニーは「まだトロフィーを手にしていないのに祝賀はやりすぎだ」と批判した。

「彼らはその立場にふさわしいが、まだ優勝していない」とAmazon Primeで語り、「勝ってから祝うべきだ」と付け加えた。

金曜の会見で問われたアルテタ監督は、面白がる様子を見せ、批判を気にしない姿勢を示した。

「まず、その発言は知らなかった」とアルテタ監督は述べた。「あらゆる意見を尊重し、適切な場所に置く必要がある」。具体的な場所を問われると、彼は「属すべき場所だ。どこかは分からない。それは重要ではない」と語った。