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ミケル・アルテタ監督は、ウェイン・ルーニーのアーセナルでのゴールパフォーマンスへの不満を笑って受け流した。
アルテタ監督、アーセナルのゴールパフォーマンス批判を一蹴
アーセナルはアトレティコ・マドリードを2試合合計2-1で破り、チャンピオンズリーグ決勝に進出した。20年ぶりの欧州最高峰の舞台復帰だ。エミレーツ・スタジアムでは感動の場面が展開され、アルテタ監督も選手と共にピッチに飛び出し、サポーターと記念すべき瞬間を共有した。
- AFP
アルテタはルーニーの発言を笑い飛ばした
この祝賀ムードに対し、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ルーニーは「まだトロフィーを手にしていないのに祝賀はやりすぎだ」と批判した。
「彼らはその立場にふさわしいが、まだ優勝していない」とAmazon Primeで語り、「勝ってから祝うべきだ」と付け加えた。
金曜の会見で問われたアルテタ監督は、面白がる様子を見せ、批判を気にしない姿勢を示した。
「まず、その発言は知らなかった」とアルテタ監督は述べた。「あらゆる意見を尊重し、適切な場所に置く必要がある」。具体的な場所を問われると、彼は「属すべき場所だ。どこかは分からない。それは重要ではない」と語った。
同僚マネージャーからの応援メッセージ
ルーニーが批判する一方、アルテタ監督はアーセナルの快挙後、多くの監督から支持されたと明かした。マンチェスター・シティのグアルディオラ監督（元師匠で現在のライバル）らから祝福を受けたという。
「皆が温かいメッセージをくれたので、私も同じ気持ちです」とアルテタは話した。「彼らは私の成長を支え、進化を手助けしてくれた。心から感謝している。
「幼少期から支えてくれた人々、母国のクラブや監督、家族、友人から何百通ものメッセージを受けた。CL決勝の価値を痛感した」
- AFP
アーセナル、優勝争いに再び注力
ブダペストでのパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ決勝を前に、アーセナルはプレミアリーグ優勝へ残り3試合に挑む。現在2位マンチェスター・シティに5ポイント差をつけるアルテタ監督は、3連勝を狙う。まずは今週末のウェストハム戦、続いてバーンリー戦、最終戦はクリスタル・パレスでのアウェイゲームだ。