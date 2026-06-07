ミケル・アルテタ監督はプレミアリーグ王者の攻撃陣強化のため、アーセナルがモーガン・ギブス＝ホワイトを移籍候補に追加した。

移籍の噂が報じられる中、トゥヘル監督は今夏の遠征メンバーからギブス＝ホワイトを外した自身の判断を説明した。ドイツ人指揮官は、選択は個人統計や過去の評価ではなく戦術的バランスに基づくものであり、そのためフィル・フォーデンやコール・パーマーも外れたと主張した。

彼は理由をこう説明した。「他の選手たちが何か間違ったのか？ 違う。ポジションの問題だ。バランスの取れたチーム作りを目指し、5人の『10番』を連れて行って本来のポジションでない場所でプレーさせることはしなかった。それによって得をするのは選手か、我々か？ そうは思わない。」ギブス＝ホワイトにとって、エミレーツへの移籍は代表監督の判断が誤りだったことを示す好機になるかもしれない。