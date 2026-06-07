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ミケル・アルテタ監督はプレミアリーグ王者の攻撃陣強化のため、アーセナルがモーガン・ギブス＝ホワイトを移籍候補に追加した。
アルテタ監督はロジャースを「象徴的な補強」と位置づけた。
22年ぶりのプレミアリーグ制覇を果たしたアールテタ監督は、アーセナルのタイトル防衛へ向け準備を急ぐ。最優先ターゲットはアストン・ヴィラのロジャースで、23歳の彼は今夏の目玉補強候補だ。
アルテタ監督は、前線どこでもできるロジャースの汎用性が自チームの戦術に最適と判断。ただし移籍金は高額になる見込みで、ヴィラは最終的に1億ポンド近くを要求するとされる。
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ギブス＝ホワイトが有力な代替案として浮上
ロジャースの獲得が難航した場合、アーセナルはギブス＝ホワイトを有力な代替候補としている。ノッティンガム・フォレストの主将は今季18得点を挙げ、チームをヨーロッパリーグ準決勝に導いたが、決勝ではロジャース率いるアストン・ヴィラに敗れた。
プレミアリーグでは15得点を挙げ、オリー・ワトキンスに次ぐイングランド人2位の得点数だった。しかしクラブでの活躍にもかかわらず、トーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表のワールドカップメンバーには選ばれず、国際舞台では悔しい思いをした。彼は「代表に入るだけの結果は出した。でも誰かの評価に恵まれなかった」と不満を明かした。 誰かの評価に逆らってしまったんだ」
アーセナルは移籍市場でPSGとフォレストの粘り強い争いに直面している。
この状況を注視しているのはアーセナルだけではない。チャンピオンズリーグ決勝でPK戦の末にアーセナルを破ったパリ・サンジェルマンもロジャースをマークしている。一方、フォレストのオーナー、エヴァンゲロス・マリナキス氏はギブス＝ホワイトに2028年までの長期契約を結ばせ、主力選手たちの残留を決意している。
さらに、フォレストのもう一人のスター、エリオット・アンダーソンにも注目が集まる。推定移籍金は1億ポンドで、マンチェスター・シティとマンチェスター・ユナイテッドが興味を示しているという。ヴィトール・ペレイラ監督は主力の残留を希望しつつも、「市場は市場」と語っている。
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トゥヘル監督、物議を醸した選手起用を擁護
移籍の噂が報じられる中、トゥヘル監督は今夏の遠征メンバーからギブス＝ホワイトを外した自身の判断を説明した。ドイツ人指揮官は、選択は個人統計や過去の評価ではなく戦術的バランスに基づくものであり、そのためフィル・フォーデンやコール・パーマーも外れたと主張した。
彼は理由をこう説明した。「他の選手たちが何か間違ったのか？ 違う。ポジションの問題だ。バランスの取れたチーム作りを目指し、5人の『10番』を連れて行って本来のポジションでない場所でプレーさせることはしなかった。それによって得をするのは選手か、我々か？ そうは思わない。」ギブス＝ホワイトにとって、エミレーツへの移籍は代表監督の判断が誤りだったことを示す好機になるかもしれない。