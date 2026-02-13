Getty Images Sport
翻訳者：
ミケル・アルテタ監督はエベレチ・エゼが「途方に暮れている」と語った。アーセナルはプレミアリーグ優勝の行方に関する判断を下された。
エゼ、12月以来のプレミアリーグ初先発で苦戦
エゼはアーセナルでのキャリアを順調なスタートで切り、その最高点は、トッテナム・ホットスパーを大差で下したノース・ロンドン・ダービーでハットトリックを達成したときでした。しかし、それ以来、このイングランド代表選手はエミレーツ・スタジアムで自分の存在感を示すのに苦労しており、木曜日のブレントフォード戦は、12月13日以来のプレミアリーグでの初先発出場となりました。
エゼは前半のみ出場し、スコアレスのままハーフタイムを迎えた。ノニ・マドゥエケが先制点を挙げたが、キース・アンドルー監督率いるチームは、キーン・ルイス＝ポッターがすぐに同点ゴールを決め、当然の1点を獲得した。
元ニューカッスルのストライカー、シアラーはエゼのプレーに特に感銘を受けなかったようで、元クリスタル・パレスのスター選手は、今年の夏のイングランド代表のワールドカップメンバー入りを逃す危険性があると主張している。
- AFP
シアラー：エゼは途方に暮れており、イングランド代表メンバーから外れる可能性がある
シアラーはベットフェアにこう語った。「ミケル・アルテタには解決すべき課題がいくつかある。ブレントフォード戦のエゼの状況は少し意外だった。彼は迷っているように見えた、少なくともあの試合ではそうだった。
「ハーフタイムに彼を交代させると、チームは少し良くなった。ブレントフォードにプレッシャーをかけ、その後ゴールを奪った。だがブレントフォードは少なくとも引き分けに値する内容だったと思う。
「イゼは完全に迷っている。本当に驚くべきことだ。あの選手は北ロンドン・ダービーでハットトリックを決めた男だぞ。 誰もが『なんて素晴らしい選手だ、アーセナルで輝くだろう』と思っていた。移籍が決まった時、アーセナルのスタジアムに自信満々で歩み出た姿は、まるで生まれながらのフィット感、そこに属しているかのようだった。だがブレントフォード戦では完全に迷子だった。世界が自分を飲み込んでくれればと願っているようだった。全く落ち着いていない様子だった。
「出場機会がなければイングランド代表入りは難しい。昨年12月中旬以来の先発出場だったはずだ。先発出場すらほとんどない現状は、代表入りを目指すなら変えなければならない」
アーセナルに警告、「圧倒的な」マンチェスター・シティが逆転を狙う
シティは水曜日のフラム戦で勝利し、アーセナルとの差を縮めた。アントワーヌ・セメニョ、ニコ・オライリー、アーリング・ハーランドの得点による勝利だったが、シアラーは依然としてガンナーズが2003-04シーズン以来となるリーグ優勝に向けて有利な立場にあると考えている。
元イングランド代表主将はこう続けた。「火曜日のマンチェスター・シティには本当に感銘を受けた。『マッチ・オブ・ザ・デイ』の解説を担当したので試合全体を観たが、前半のボールを持たない時の強度に関しては、ここしばらく見た中でも最高レベルだった。守備は非常に堅固で、攻撃時のプレーも非常に見応えがある。そう、彼らは確かにアーセナルにプレッシャーをかけている」
「アーセナルのパフォーマンスやブレントフォード戦での苦戦を考えれば、これは驚くことではない。楽々と優勝を決められるチームはそう多くないからね。
「アーセナルのように長年優勝から遠ざかっていると、当然プレッシャーをかけられる時期が来る。今まさにそれが起きている。
「マンチェスター・シティは自分たちのやるべきことを理解している。彼らの選手のほとんどは過去に経験があり、その過程を目の当たりにし、何をすべきか、何が待ち受けているかを熟知している。
「プレミアリーグを制する時、楽勝で終わることは滅多にない。リバプールが昨季それを成し遂げたのは知っているが、アーセナルの渇望や飢えといった要素を考えれば、彼らは苦闘の末に優勝を掴むことになるだろう。
「アーセナルに亀裂があるとは思いません。シティの好調ぶりから、シティが本当に良い流れに乗っても、今は驚くことではないでしょう。ペップ監督の下では、これまでにもそのようなことはありました。そろそろ彼らが勢いに乗る時期なので、驚くことではないでしょう。しかし、亀裂は、まだありません。アーセナルは依然として非常に強い立場にあると思います。
ブレントフォードはアーセナルを非常に苦しめたと思う。キース・アンドルーは、私たちが言ったように、素晴らしい仕事をしている。彼はチームを、フィジカル的にフィットし、タフで、強く、スローインやセットプレーなど、あらゆる場面でマークしづらいチームに育て上げている。そして、イゴール・ティアゴやワッタラなど、非常に才能のある選手も擁している。
「私は彼らがニューカッスルと対戦するのを見ましたが、彼らは3ポイントを獲得するに値するチームであり、アーセナル戦では3ポイントを獲得できなかったのは不運でした。まだ亀裂がないとは言い切れませんが、アーセナルにとっては今後3、4週間が興味深いものになるでしょう」
- Getty Images Sport
アーセナルとマンチェスター・シティがFAカップに復帰
両タイトル争いの主役が今週末FAカップに臨む。土曜日にリーグ2のサルフォード・シティと対戦するマンチェスター・シティが先陣を切り、日曜にはアーセナルが2013年に優勝したウィガン・アスレティックを迎え撃つ。
広告