ミケル・アルテタ監督はエベレチ・エゼが「途方に暮れている」と語った。アーセナルはプレミアリーグ優勝の行方に関する判断を下された。

シティは水曜日のフラム戦で勝利し、アーセナルとの差を縮めた。アントワーヌ・セメニョ、ニコ・オライリー、アーリング・ハーランドの得点による勝利だったが、シアラーは依然としてガンナーズが2003-04シーズン以来となるリーグ優勝に向けて有利な立場にあると考えている。

元イングランド代表主将はこう続けた。「火曜日のマンチェスター・シティには本当に感銘を受けた。『マッチ・オブ・ザ・デイ』の解説を担当したので試合全体を観たが、前半のボールを持たない時の強度に関しては、ここしばらく見た中でも最高レベルだった。守備は非常に堅固で、攻撃時のプレーも非常に見応えがある。そう、彼らは確かにアーセナルにプレッシャーをかけている」

「アーセナルのパフォーマンスやブレントフォード戦での苦戦を考えれば、これは驚くことではない。楽々と優勝を決められるチームはそう多くないからね。

「アーセナルのように長年優勝から遠ざかっていると、当然プレッシャーをかけられる時期が来る。今まさにそれが起きている。

「マンチェスター・シティは自分たちのやるべきことを理解している。彼らの選手のほとんどは過去に経験があり、その過程を目の当たりにし、何をすべきか、何が待ち受けているかを熟知している。

「プレミアリーグを制する時、楽勝で終わることは滅多にない。リバプールが昨季それを成し遂げたのは知っているが、アーセナルの渇望や飢えといった要素を考えれば、彼らは苦闘の末に優勝を掴むことになるだろう。

「アーセナルに亀裂があるとは思いません。シティの好調ぶりから、シティが本当に良い流れに乗っても、今は驚くことではないでしょう。ペップ監督の下では、これまでにもそのようなことはありました。そろそろ彼らが勢いに乗る時期なので、驚くことではないでしょう。しかし、亀裂は、まだありません。アーセナルは依然として非常に強い立場にあると思います。

ブレントフォードはアーセナルを非常に苦しめたと思う。キース・アンドルーは、私たちが言ったように、素晴らしい仕事をしている。彼はチームを、フィジカル的にフィットし、タフで、強く、スローインやセットプレーなど、あらゆる場面でマークしづらいチームに育て上げている。そして、イゴール・ティアゴやワッタラなど、非常に才能のある選手も擁している。

「私は彼らがニューカッスルと対戦するのを見ましたが、彼らは3ポイントを獲得するに値するチームであり、アーセナル戦では3ポイントを獲得できなかったのは不運でした。まだ亀裂がないとは言い切れませんが、アーセナルにとっては今後3、4週間が興味深いものになるでしょう」