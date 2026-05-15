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ミケル・アルテタ監督はアーセナルの中盤再構築を目指し、ウェストハムのスター、マテウス・フェルナンデスの獲得競争に参入した。
アーセナル、フェルナンデスへの関心を強める
『タイムズ』紙によると、アルテタ監督は中盤補強に意欲的で、フェルナンデスが最有力候補に挙げられている。アーセナル指揮官は技術が高く多才な選手を好むとされ、ポルトガル人MFはウェストハムでのプレミアリーグ初シーズンでその資質を示した。フェルナンデスは公式戦36試合で4ゴール3アシストを記録している。
ボランチでも攻撃的MFでもプレーできる適応力は、チーム再構築中のアルテタの求める条件に一致する。また、ブレントフォードから加入したものの出場機会が少ないクリスチャン・ノルガードにもオファーを検討する。フェルナンデスが加入すれば、デクラン・ライスやマルティン・ズビメンディとポジションを争うことになる。
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フェルナンデスの獲得競争
この若手選手を獲得しようとしているのはアーセナルだけではない。昨夏、サウサンプトンからウェストハムへ3800万ポンド（5100万ドル）で移籍する前、フェルナンデスはアトレティコ・マドリードなど10クラブから注目されていた。その関心は今も冷めておらず、パリ・サンジェルマンもジュリアン・アルバレスらと共に将来のチーム構築を見据え、彼の動向を注視していると報じられている。
ウェストハムの降格のジレンマ
ウェストハムはフェルナンデスを手放したくないが、財政面がネックだ。5年契約（延長1年オプションあり）を結んだものの、プレミアリーグの座は依然として危うい。降格すれば、財務ルール遵守のため21歳の彼を売却するしかない。
サウサンプトンは、売却時に移籍金の15％を受け取る取り決めがあるため、この交渉に利害を持つ。財政規則を守るウェストハムは、アーセナルとPSGが入札合戦を繰り広げれば、有望なMFを手放しても多額の資金を得られる。
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今夏、移籍争いが激化する可能性がある
移籍市場で本格的に動き始める前に、アーセナルはシーズン終盤の優勝争いに集中している。アルテタ監督率いるチームは、20年以上ぶりのプレミアリーグ制覇へバーンリーと対戦。さらにチャンピオンズリーグ決勝ではパリ・サンジェルマンに挑む。