ミケル・アルテタ監督はアーセナルの中盤再構築を目指し、ウェストハムのスター、マテウス・フェルナンデスの獲得競争に参入した。

『タイムズ』紙によると、アルテタ監督は中盤補強に意欲的で、フェルナンデスが最有力候補に挙げられている。アーセナル指揮官は技術が高く多才な選手を好むとされ、ポルトガル人MFはウェストハムでのプレミアリーグ初シーズンでその資質を示した。フェルナンデスは公式戦36試合で4ゴール3アシストを記録している。

ボランチでも攻撃的MFでもプレーできる適応力は、チーム再構築中のアルテタの求める条件に一致する。また、ブレントフォードから加入したものの出場機会が少ないクリスチャン・ノルガードにもオファーを検討する。フェルナンデスが加入すれば、デクラン・ライスやマルティン・ズビメンディとポジションを争うことになる。