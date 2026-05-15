スカイ・スポーツの取材に、アーセナル監督は不満を認めつつ、ここ数年の成長がタイトルへの意欲を高めていると強調した。アルテタ監督は、現在の優勝争いに言及し、クラブの近年の成績について率直に語った。

「ここ数年の軌跡、特に過去4年間の安定感や勝ち点を見れば、我々はとっくに複数のトロフィーを手にしていたはずだ」とアルテタは語った。「それが実現するのはこのリーグだけだが、それがさらなる高みを目指す原動力となる。だから、我々はまだその仕事を完遂するという一歩を踏み出さなければならない。それが、今後3日間で我々に与えられたチャンスなのだ」

「日々、最善を尽くすために貢献してくれる大勢の人がいる。私たちは状況に適応し、形を作り、変えていかなければならない。オーナー、サポーター、チーム、選手、スタッフ全員が抱く野心が、最終的に実を結ぶと信じている」