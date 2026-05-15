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ミケル・アルテタ監督はアーセナルで主要タイトルを獲得できなかったと認め、今季はプレミアリーグとチャンピオンズリーグの2冠を狙う。
アルテタ監督が、アーセナルの優勝争いでの惜敗を振り返った。
アーセナルは再びプレミアリーグの首位争いに加わっている。しかしアルテタ監督は、近年の安定感にもかかわらずまだタイトルを獲得できていないと認める。就任以来の進歩やここ数シーズンの高ポイントについて強調したが、タイトルにはまだ届いていない。何度も上位に入っても主要タイトルを手にできておらず、アルテタは「とっくに獲れていなければならなかった」と感じている。
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アルテタ監督、アーセナルはとっくに主要タイトルを獲得しているべきだったと認める
スカイ・スポーツの取材に、アーセナル監督は不満を認めつつ、ここ数年の成長がタイトルへの意欲を高めていると強調した。アルテタ監督は、現在の優勝争いに言及し、クラブの近年の成績について率直に語った。
「ここ数年の軌跡、特に過去4年間の安定感や勝ち点を見れば、我々はとっくに複数のトロフィーを手にしていたはずだ」とアルテタは語った。「それが実現するのはこのリーグだけだが、それがさらなる高みを目指す原動力となる。だから、我々はまだその仕事を完遂するという一歩を踏み出さなければならない。それが、今後3日間で我々に与えられたチャンスなのだ」
「日々、最善を尽くすために貢献してくれる大勢の人がいる。私たちは状況に適応し、形を作り、変えていかなければならない。オーナー、サポーター、チーム、選手、スタッフ全員が抱く野心が、最終的に実を結ぶと信じている」
怪我とプレッシャーがアーセナルの終盤戦を左右している
アーセナルは守備陣の負傷でタイトル争いが厳しくなっている。ユリアン・ティンバーは長期離脱中で、ベン・ホワイトも離脱。アルテタ監督はシーズン終盤の重要局面で右サイドバックの代役を探している。指揮官は主要タイトルを争うには状況への適応力が不可欠だと語る。
「特にこの国では、タイトル争いで重要なのは、適応力と粘り強さだ」と彼は続けた。
「この10か月間、チームはそれを示してきた。今は残り3試合で、重要なのはバーンリー戦だけ。状況や負傷者を踏まえ、どうすればピッチで最高の自分たちを見せられるか？」
「私は思考を現在に集中させ、その瞬間を生き、今日本当に重要なこと、つまり正しい形でこの道のりを続け、バーンリー戦に備えることにのみ集中している」
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アーセナル、バーンリー戦に集中
アーセナルは残り2試合となり、バーンリー戦に集中している。アルテタ監督は「目の前の試合に集中せよ」と強調。ライバルのプレッシャーが続く中、好調を維持し、タイトルへ全勝が必須だ。