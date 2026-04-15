ミケル・アルテタ監督の「夕食を持参せよ」というスローガンは、アーセナル監督による最新の失敗作だった――ガンナーズのファンがチームに失望させられているのであり、その逆ではない

アルテタはハイベリー時代以来の団結をアーセナルに呼び起こそうと、多方面で手腕を発揮。その姿はクラブとの絆を示すが、一方で自身に跳ね返るリスクもある。

新アンセム『ザ・エンジェル』の採用や、得点者名を繰り返しアナウンスさせる試みは、中立ファンには奇妙に映る。だが、いずれもスタジアム雰囲気を高めるための細やかな改善だ。

2022-23と2023-24、優勝候補に挙げられたチームは攻撃的でアーセナルらしいサッカーを見せた。それでも優勝を逃したのは、試合を締める経験と出遅れだった。 2025年の補強で選手層は厚くなったが、高価なチケットを買うファンは、タイトルへの期待を抱きつつも、低調なサッカーに耐え続けている。

ボーンマス戦の敗北後、ファンがチームをブーイングで迎えたことを「甘やかされている」と批判する声もある。だが、彼らにも理由がある。 「何としても勝つ」ための実用的な、ときに醜いサッカーを選ぶなら、実際に勝たねばならない。何世代も、彼らはチームがまたも崩れるのを見てきた。今回は、そのプレーにスタイルさえ見当たらない。彼らは仕事先やパブで、高給の選手や監督がスマホの画面越しにしか見ない嘲笑に耐える。

この空気こそ、エミレーツ・スタジアムの雰囲気を最も形作る要素だ。緊張と溜め息は、試合前の歌や儀式より深くクラブのDNAに刻まれている。アルテタが最後に解決すべき課題は、プレミアリーグかチャンピオンズリーグのタイトルでしか埋められない。