ミケル・アルテタ監督の「夕食を持参せよ」というスローガンは、アーセナル監督による最新の失敗作だった――ガンナーズのファンがチームに失望させられているのであり、その逆ではない

チェリーズ戦での敗北は、アンドニ・イラオラ率いるチームによる「奇襲的な勝利」とは程遠かった。ここ数週間のアーセナルも王者らしい姿を見せていない。先月まではカラバオ・カップ決勝までの成績やFAカップ、チャンピオンズリーグの組み合わせから4冠達成が確実視されていた。
プレミアリーグでは6ポイントのリードを保ちながら、チーム状態は再び下降。リードが9ポイントあった試合でもエミレーツではブーイングが響いた。責任はミケル・アルテタ監督にある。
チェリーズ戦での敗北は、アンドニ・イラオラ率いるチームによる「奇襲的な勝利」とは程遠かった。ここ数週間のアーセナルも王者らしい姿を見せていない。先月まではカラバオ・カップ決勝までの成績やFAカップ、チャンピオンズリーグの組み合わせから4冠達成が確実視されていた。
プレミアリーグでは6ポイントのリードを保ちながら、チーム状態は再び下降。リードが9ポイントあった試合でもエミレーツではブーイングが響いた。責任はミケル・アルテタ監督にある。
3月14日のエバートン戦を劇的な勝利で飾った後、アーセナルはボーンマス戦に臨む。アルテタ監督は早朝のキックオフに油断しないようファンに呼びかけた。
「シーズン終盤に近づくにつれ、試合の意義と重要性は高まる」とアルテタ監督は試合前会見で語った。
「明日は大きな日だ。選手もファンも理解しているはずだ。キックオフは12時30分。早起きして朝食をとり、昼食と夕食も持参しよう。一緒に戦おう。明日は大きな日になる」
ウェイン・ルーニーの言葉を借りれば、朝9時にパスタをがぶ飲みするのは誰だって嫌だが、このメッセージはむしろ選手たちにこそ必要だったかもしれない。アーセナルはほとんどの局面で劣り、オープンプレーからの期待ゴール（xG）はわずか0.18。セットプレーに命運を託してきたことが、ついにガナーズに追いついた。
ボーンマス戦を前に、アーセナルはロンドン・コルニーの練習場でAI生成曲と選手名を流すTikTok動画を大画面で再生しながら練習した。その動画は後にSNSで共有された。
この出来事は、外部がアーセナルと首脳陣を好まない理由を象徴するものであり、王者の座を待つチームにはそぐわない、不誠実で演出過多な瞬間として受け止められた。
アルテタ監督の「夕食を持ってこい」という激昂は、昨年のチャンピオンズリーグ準決勝パリ・サンジェルマン戦前にファンへ語った言葉と似ていた。
「PSG戦ではファンにも私たちと一緒に一球一球を戦ってほしい。スパイク、すね当て、ショーツ、ユニフォームを持ってきてくれ」と第1戦前に語った。
キックオフ前にエミレーツ・スタジアムで流れたビデオでも彼は訴えた。「今がその時だ。共に実現しよう。君が必要だ。隣の人とつながり、すべてのプレーで共に戦おう。 すべてのパス、タックル、ラン、判断に身を委ねてほしい。スタジアムのエネルギーと隣人の熱を感じ取ろう。君を頼りにしている。一緒に成し遂げよう」
しかしそのメッセージは空振りに終わった。ノース・バンクで披露されたトレードマークのキャノンを使ったティフォは期待外れで、ファンに非はなかった。4分にウスマン・デンベレが先制しても、ホームチームがサポーターを満足させるプレーを見せなかったため、雰囲気は再び盛り上がることはなかった。
アルテタがアーセナルを率い始めた頃、世間の目は中立的だった。選手時代、彼は「メトロノーム」と称されるミッドフィールダーとしてアーセナルでプレーし、エバートンでは守備的MFとしてチームを支えた。
監督として最初の2シーズンも、印象は「無難」のまま。クラブはリセットが必要との声が多く、2年連続8位でも解任話はほとんど出なかった。
しかし2021-22シーズンを取り上げたAmazon Primeのドキュメンタリー公開後、風向きが変わる。選手を鼓舞する彼の熱意は「マーマイト」的だった。愛するか、デヴィッド・ブレントを思わせる仕草に眉をひそめるか、どちらかだった。
その後、タイトル争いを経て振り返ると、ペップ・グアルディオラ率いるマンチェスター・シティが、たとえ非公開でもこうしたパフォーマンスを披露することはほとんどない。
アルテタはハイベリー時代以来の団結をアーセナルに呼び起こそうと、多方面で手腕を発揮。その姿はクラブとの絆を示すが、一方で自身に跳ね返るリスクもある。
新アンセム『ザ・エンジェル』の採用や、得点者名を繰り返しアナウンスさせる試みは、中立ファンには奇妙に映る。だが、いずれもスタジアム雰囲気を高めるための細やかな改善だ。
2022-23と2023-24、優勝候補に挙げられたチームは攻撃的でアーセナルらしいサッカーを見せた。それでも優勝を逃したのは、試合を締める経験と出遅れだった。 2025年の補強で選手層は厚くなったが、高価なチケットを買うファンは、タイトルへの期待を抱きつつも、低調なサッカーに耐え続けている。
ボーンマス戦の敗北後、ファンがチームをブーイングで迎えたことを「甘やかされている」と批判する声もある。だが、彼らにも理由がある。 「何としても勝つ」ための実用的な、ときに醜いサッカーを選ぶなら、実際に勝たねばならない。何世代も、彼らはチームがまたも崩れるのを見てきた。今回は、そのプレーにスタイルさえ見当たらない。彼らは仕事先やパブで、高給の選手や監督がスマホの画面越しにしか見ない嘲笑に耐える。
この空気こそ、エミレーツ・スタジアムの雰囲気を最も形作る要素だ。緊張と溜め息は、試合前の歌や儀式より深くクラブのDNAに刻まれている。アルテタが最後に解決すべき課題は、プレミアリーグかチャンピオンズリーグのタイトルでしか埋められない。
とはいえ、シーズンが終わったわけではない。ボーンマス戦後、アルテタも「開幕前にこの状況なら皆が喜んだ」と言った。
水曜のスポルティングとのCL準々決勝2ndレグは極めて重要だ。クラブ史上2度しかないベスト4進出を2年連続で果たそうとしている。序盤に4-0で下したアトレティコとの準決勝進出が最も期待される。
しかし、この試合は単なる一戦と捉えるべきだ。飾り気や演出は不要。仕事を完遂し、ファンに「あと一歩」を乞うな。ファンを鼓舞するのは選手たちの役目だ。