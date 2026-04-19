ミケル・アルテタ監督の解任論は「極めて無礼」だ。だがプレミアリーグ制覇を逃せば、アーセナルは「多くの説明を迫られる」だろう。

ウィンターバーンは現監督を支持しているが、再び失速すればクラブの課題を徹底検証せざるを得ないと認めた。アーセナルが4年連続で優勝争いを逃した場合、首脳陣はプロジェクトの方向性や関係者の処遇について難しい決断を迫られるだろう。 ウィンターバーンは「ほとんどのクラブはシーズン終了時に総括を行う」と付け加えた。「アーセナルがタイトルを獲得できるか、どんな結果を残すかによって、彼らは内部、スタッフや選手、改善点を見直すだろう。

つまり、アーセナルが今週末勝てば多くの人が「タイトルはほぼ決まり」と言うだろう。3週間前の評価と今の評価の差は興味深い。 アルテタ監督について今議論するのは時期尚早だ。シーズンが終わるのを待とう。もし優勝を逃せば、なぜ失敗したのか説明しなければならない。だが、それはまだ分からない。今は議論しない」