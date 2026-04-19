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ミケル・アルテタ監督の解任論は「極めて無礼」だ。だがプレミアリーグ制覇を逃せば、アーセナルは「多くの説明を迫られる」だろう。
ウィンターバーン、解任説を巡りアルテタを擁護
アーセナルは不安定な戦いが続き、プレミアリーグ首位の座が危うくなる中、チーム内の緊張は限界に達している。過去3シーズン連続2位で、最近のボーンマス戦でも2-1で敗れたことで、アルテタ監督が優勝にふさわしいか疑問の声が上がっている。
しかし、ウィンターバーンは監督を擁護し、アルテタの将来をめぐる議論は不適切だと断じた。 ウィンターバーン（62歳）はHFM X Arsenalを通じて「アルテタの将来を議論するのは不適切だ。彼への敬意が欠けているし、クラブにも失礼だ」と語った。
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アーセナルが再び敗れれば、内部調査が行われる見通しだ
ウィンターバーンは現監督を支持しているが、再び失速すればクラブの課題を徹底検証せざるを得ないと認めた。アーセナルが4年連続で優勝争いを逃した場合、首脳陣はプロジェクトの方向性や関係者の処遇について難しい決断を迫られるだろう。 ウィンターバーンは「ほとんどのクラブはシーズン終了時に総括を行う」と付け加えた。「アーセナルがタイトルを獲得できるか、どんな結果を残すかによって、彼らは内部、スタッフや選手、改善点を見直すだろう。
つまり、アーセナルが今週末勝てば多くの人が「タイトルはほぼ決まり」と言うだろう。3週間前の評価と今の評価の差は興味深い。 アルテタ監督について今議論するのは時期尚早だ。シーズンが終わるのを待とう。もし優勝を逃せば、なぜ失敗したのか説明しなければならない。だが、それはまだ分からない。今は議論しない」
1989年の歴史的勝利との比較
ウィンターバーンは1989年、アンフィールドで劇的優勝を遂げた名門チームの一員だった。そのため、接戦の優勝争いには詳しい。彼は現在エミレーツ・スタジアムに漂う緊張と、マイケル・トーマスの伝説的ロスタイム弾でトロフィーを手にした直前のチームの不安が重なるという。
「今シーズンは1989年の優勝を思い出す」と彼は語る。「優勝直前の2試合でホームでダービーに負け、ウィンブルドンと引き分けた。アンフィールドでリヴァプールを2点差で破るとは誰も思っていなかった。みんな『不可能だ』と言っていた。当時SNSがあれば、どんな騒ぎになっていただろう。」
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マンチェスター・シティとの大一番が待つ
アルテタ監督とチームは、マンチェスター・シティとの大一番に集中している。負ければ大きな痛手となり、1試合少ないシティに得失点差で逆転される可能性がある。ウィンターバーン氏は、選手たちが外部の雑音を無視し、目の前の90分間に集中すべきだと語る。
「私も似た状況を知っている」と元左SBは語る。「あれは私のアーセナル初タイトルだった。 今の状況は理解している。選手も監督も、日曜の試合で最高のパフォーマンスを見せれば、久方ぶりのプレミアリーグ制覇へ大きく近づく。それだけに集中するべきだ。」