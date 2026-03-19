マンチェスターの「ブルー」側にも同様に大きなプレッシャーがかかっている。昨シーズンはFAコミュニティ・シールドのみに留まったため、グアルディオラ監督は再び失望のシーズンを避けるべく必死であり、このトロフィー獲得は不可欠な使命となっている。同様に、ミケル・アルテタ監督もアーセナルでの4つ目のタイトル、そして2023年のコミュニティ・シールド以来となる初タイトル獲得を目指している。 グアルディオラ監督にとって今シーズンがエティハドでの最後のシーズンになるかもしれないという噂が流れる中、カラバオ・カップは両監督にとって極めて重要な一戦へと変貌した。シアラーはこの期待の重みを次のように強調した。「両クラブにはプレッシャーがかかっているが、その理由はそれぞれ異なる。今シーズンがペップの最後のシーズンになるという話もある。マンチェスター・シティの守備は、かつてのレベルには程遠い状態だ。」