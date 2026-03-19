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ミケル・アルテタ監督の下、アーセナルが驚異的な4冠を達成すると見られている……ただし、ある条件付きで
アーセナルが史上初の4冠制覇を目指す
シアラーは、ミケル・アルテタ率いるチームが今週末に最初のタイトルを獲得すれば、イングランドサッカー史上かつてない偉業である4つの主要タイトル制覇という夢が、現実的な可能性となるだろうと考えている。 アーセナルは現在、プレミアリーグでマンチェスター・シティに9ポイントの差をつけて首位を走り、2004年以来となる優勝に王手をかけている。さらに、ガンナーズはチャンピオンズリーグの準々決勝に進出しスポルティングCPと対戦するほか、FAカップでもサウサンプトンとの準々決勝を控えている。
この重要な局面について、シアラーはベットフェアに対し次のように語った。「もしアーセナルがカラバオ・カップを制すれば、4冠達成は現実味を帯びてくる。 もちろん、それは大きな『もし』の話だ。なぜなら、これは両クラブにとって極めて重要な一戦だからだ。シティにとっては、タイトル獲得の最後のチャンスとなる可能性が高い。両クラブにとって極めて重要な一戦だが、もしアーセナルがこれを制すれば、4冠獲得への期待はさらに高まるだろう。これは明らかに、これまで誰も成し遂げたことのない偉業だからだ。」
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マンチェスター・シティにとってタイトル獲得の最後のチャンス
マンチェスターの「ブルー」側にも同様に大きなプレッシャーがかかっている。昨シーズンはFAコミュニティ・シールドのみに留まったため、グアルディオラ監督は再び失望のシーズンを避けるべく必死であり、このトロフィー獲得は不可欠な使命となっている。同様に、ミケル・アルテタ監督もアーセナルでの4つ目のタイトル、そして2023年のコミュニティ・シールド以来となる初タイトル獲得を目指している。 グアルディオラ監督にとって今シーズンがエティハドでの最後のシーズンになるかもしれないという噂が流れる中、カラバオ・カップは両監督にとって極めて重要な一戦へと変貌した。シアラーはこの期待の重みを次のように強調した。「両クラブにはプレッシャーがかかっているが、その理由はそれぞれ異なる。今シーズンがペップの最後のシーズンになるという話もある。マンチェスター・シティの守備は、かつてのレベルには程遠い状態だ。」
エティハド・スタジアムにおける守備の脆弱さ
この決勝戦の鍵となるのは、シティの守備陣に見られる、彼らとしては珍しい脆弱さだろう。シアラーは、連覇中の王者であるシティが、いつもの堅固さを欠いていると指摘し、その弱点は最近の欧州カップ戦敗退の際に露呈したと述べた。 シティはチャンピオンズリーグのラウンド16でレアル・マドリードに敗退した。ベルナベウでの第1戦を0-3で落とし、ホームでの第2戦でも1-2で敗れたのだ。現在のチームの状態について、彼は次のように説明した。「彼らはあまりにも多くのチャンスを相手に与えてしまっている。先日のレアル・マドリード戦がその典型だった」
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ウェンブリーでの熱気あふれる日曜日
両チームがウェンブリーへの入場を控える中、会場の雰囲気は最高潮に達すると予想される。シーラーは、両チームのサポーターにとって感情的な重みを持つこの試合に「少しばかりの激しさ」が加わることを予感している。この一大イベントを楽しみにしながら、彼は次のように締めくくった。「非常に熱気あふれる試合になるだろう。興奮の連続になるはずだ。 「明らかな理由から、試合には多少の激しさも伴うだろう。だが、僕はこの試合を本当に楽しみにしている。ニューカッスルの試合が早朝に始まり、その後カップ決勝も行われるのだから、素晴らしい日曜日になるはずだ。そう、本当に素晴らしい一日になるだろう。」
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