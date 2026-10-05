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ミケル・アルテタ監督の下で先発の座を失ったアーセナルのウインガー、ノニ・マドゥエケに欧州の強豪クラブが関心か
欧州の強豪クラブがマドゥエケの獲得に動く
マドゥエケは、エミレーツ・スタジアムでの立場が悪化し続ける中、欧州の複数のトップクラブにとって主要な補強ターゲットとして浮上している。24歳のFWは今季序盤、ミケル・アルテタ監督のチームで周辺的な立場に置かれており、この状況が欧州各地のスカウト陣の警戒を呼んでいる。
イングランド代表の同選手は現在、アトレティコ・マドリーとユヴェントスの視察対象となっている。いずれも、彼の縦への推進力とドリブル能力を長く高く評価してきたことで知られるクラブだと、『テレグラフ』が報じている。マドゥエケは今季、アーセナルで全公式戦5試合の出場にとどまり、総出場時間は176分。得点はカラバオカップでの1ゴールのみとなっている。
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アルテタ体制下で出場機会に苦戦
昨夏にチェルシーから4850万ポンドで加入し、大きな期待を背負ってクラブにやって来たにもかかわらず、マドゥエケはアルテタ監督が好む先発メンバーに安定して入り続けることに苦しんでいる。加入後、同ウインガーはアーセナルで全公式戦48試合に出場し、9ゴール4アシストを記録している。
昨季、このウインガーはリーグ戦で16試合に先発したが、ヒザの負傷によって2カ月離脱したこともあり、成長は妨げられた。今季はアルテタ監督が攻撃陣で異なるタイプを選択していることもあり、ポジション争いはさらに激化している。今季、マドゥエケとヴィクトル・ギョケレシュは、いまだプレミアリーグで先発出場がないタイトル獲得選手の一人となっている。
さらに攻撃の選択肢を強化するため、アルテタ監督はクリストス・ツォリスを加えたが、このギリシャ代表は最近、代表活動中にハムストリングを負傷し、復帰時期は依然として不透明だ。一方で、若手有望株マックス・ダウマンの台頭も、サイドのポジション争いをいっそう激しいものにしている。
イングランド代表としての立場への影響
マドゥエケのクラブでの状況は、トーマス・トゥヘル体制下での代表キャリアにもすでに影響を及ぼし始めている。イングランド代表のコーチングスタッフは、同選手を代表内で最も効果的な1対1のアタッカーの一人と見ていると報じられており、その特長によって夏のワールドカップで5試合に出場した。しかし、アーセナルで継続的にプレーできていないことが影響し、UEFAネーションズリーグ開幕戦に向けた最新のイングランド代表メンバーから外れる結果となり、現在の苦境の切迫性を浮き彫りにしている。
2024年終盤にリー・カースリーからデビューの機会を与えられたマドゥエケは、ワールドカップで準決勝進出を果たしたグループの重要な一員だった。次の主要大会サイクルでもトゥヘルの構想に残るためには、このウインガーが最高レベルの舞台で毎週コンスタントにプレーする必要がある。
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攻撃陣の流出は1月にも続く可能性がある
アーセナルはこの夏、攻撃陣の陣容を大幅に刷新し、レアンドロ・トロサールはベシクタシュへ、ガブリエウ・ジェズスはバルセロナへ、ガブリエウ・マルティネッリはアル・ヒラルへの移籍を完了してチームを離れた。これほど多くの主力アタッカーが去ったことで、マドゥエケも来年1月の移籍市場で彼らに続いて退団する次の選手となる可能性がある。
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