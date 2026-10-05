昨夏にチェルシーから4850万ポンドで加入し、大きな期待を背負ってクラブにやって来たにもかかわらず、マドゥエケはアルテタ監督が好む先発メンバーに安定して入り続けることに苦しんでいる。加入後、同ウインガーはアーセナルで全公式戦48試合に出場し、9ゴール4アシストを記録している。

昨季、このウインガーはリーグ戦で16試合に先発したが、ヒザの負傷によって2カ月離脱したこともあり、成長は妨げられた。今季はアルテタ監督が攻撃陣で異なるタイプを選択していることもあり、ポジション争いはさらに激化している。今季、マドゥエケとヴィクトル・ギョケレシュは、いまだプレミアリーグで先発出場がないタイトル獲得選手の一人となっている。

さらに攻撃の選択肢を強化するため、アルテタ監督はクリストス・ツォリスを加えたが、このギリシャ代表は最近、代表活動中にハムストリングを負傷し、復帰時期は依然として不透明だ。一方で、若手有望株マックス・ダウマンの台頭も、サイドのポジション争いをいっそう激しいものにしている。