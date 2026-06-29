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ミケル・アルテタ監督のスタッフ再編が続く中、内部調査の結果を受け、アーセナルはスポーツ科学部門責任者を解任した。
エミレーツでの注目退団
BBC Sportによると、アーセナルは今夏、アルテタ監督の側近でスポーツ科学・パフォーマンス部門責任者のアレンが退団する。これは北ロンドンの舞台裏で進む世代交代を示し、クラブは選手起用やフィジカル管理の方法をさらに洗練させようとしている。
先月、メディカル部門責任者のザファル・イクバル博士が突如解任されたのに続き、アルテタ体制を支える要がまた一人去ることになった。2017年にアストン・ヴィラから加入したアレンは、エミレーツ・スタジアムで過ごした9年のキャリアに幕を閉じる。その期間は、アーセン・ヴェンゲル体制の終盤からアルテタ体制全体にわたる。
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内部調査が抜本的な改革を促す
クラブ首脳陣は最近の負傷状況を徹底調査し、定評あるスタッフ陣を一新することを決定した。複数の主力選手が慢性的なコンディション不良に悩まされたため、予防戦略の見直しが急務となった。アルテタ監督は信頼するスペイン人フィジオセラピスト、ホアキン・アセドを招き、独立した包括調査を実施させた。
主力選手の欠場がタイトル獲得の障害となることを痛感したクラブ上層部は、医療部門とスポーツ科学部門を最高水準へ引き上げることを決意。プレミアリーグでの近年の好結果にもかかわらず、過酷なシーズンが選手に与える負担は大きく、チーム全体のコンディション管理の近代化と新たな視点が不可欠だと浮き彫りになった。
追加のコーチ退任が確認された
北ロンドンを去る有力者はアレンだけではない。トップチームのバックルームスタッフとして人気だったサム・ウィルソンも退団する。フィジカルパフォーマンスコーチとして12年間活躍した彼は、今後ヨーロッパのクラブへ移る見込みだ。
アルテタ監督のハイテンポな戦術と、ライバルより厳しい選手ローテーションで選手への負担は増している。クラブは負傷リスクを減らすため、あらゆる予防策を講じている。 その弱点は昨季、カイ・ハヴェルツ、ブカヨ・サカ、マーティン・オーデガードの長期離脱、さらにユリアン・ティンバーがCL決勝とW杯を欠場したことで露呈した。
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アルテタ監督がさらなる野心を求める
アーセナルは22年ぶりプレミアリーグ制覇を糧に、さらに高みを目指す。終盤の失速を克服し、長年の“あと一歩”の壁を破った。だがCL決勝でPSGに敗れ、国内と欧州のダブルの夢は消えた。
序盤に先制しながらもPK戦の末に敗れ、守備的戦術が批判された。この結果を受け、最終ラインの質向上が必要との声が上がり、アルテタ監督も同意した。 今後の変化について、彼は「我々は重要な決断を下し、次のレベルへ進まなければならない。選手にはその力がある。そのためには、野心的で、迅速で、賢くある必要がある」と語った。