ミケル・アルテタ監督のスタッフ再編が続く中、内部調査の結果を受け、アーセナルはスポーツ科学部門責任者を解任した。

クラブ首脳陣は最近の負傷状況を徹底調査し、定評あるスタッフ陣を一新することを決定した。複数の主力選手が慢性的なコンディション不良に悩まされたため、予防戦略の見直しが急務となった。アルテタ監督は信頼するスペイン人フィジオセラピスト、ホアキン・アセドを招き、独立した包括調査を実施させた。

主力選手の欠場がタイトル獲得の障害となることを痛感したクラブ上層部は、医療部門とスポーツ科学部門を最高水準へ引き上げることを決意。プレミアリーグでの近年の好結果にもかかわらず、過酷なシーズンが選手に与える負担は大きく、チーム全体のコンディション管理の近代化と新たな視点が不可欠だと浮き彫りになった。