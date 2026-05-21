アーセナルは、プレミアリーグ制覇を達成したアルテタ監督に大幅な給与アップを提示する方針だ。2019年12月に就任したスペイン人監督の現年俸は約1,000万ポンド＋ボーナス。次期契約では世界最高水準の報酬となる見込みで、『ガーディアン』紙は、年俸約2,600万ポンド（約3000万ユーロ）のシメオネ監督（アトレティコ・マドリード）に迫る額になると報じた。

新契約では、アトレティコ・マドリードのディエゴ・シメオネ監督の年俸約2600万ポンドに迫る世界最高水準となる見込みだ。優勝争いの間は交渉が中断されたが、アルテタの去就に懸念はなかったという。 パリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ決勝後、正式交渉が再開される見込みだ。