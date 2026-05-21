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ミケル・アルテタ監督に巨額の報酬が支払われる見込み。アーセナルはジュニア・クロウピとジュリアン・アルバレスを移籍リストの最優先候補に挙げ、プレミアリーグ制覇の功績で監督の給与引き上げを予定している。
アーセナル、優勝受けアルテタ監督と新契約準備
アーセナルは、プレミアリーグ制覇を達成したアルテタ監督に大幅な給与アップを提示する方針だ。2019年12月に就任したスペイン人監督の現年俸は約1,000万ポンド＋ボーナス。次期契約では世界最高水準の報酬となる見込みで、『ガーディアン』紙は、年俸約2,600万ポンド（約3000万ユーロ）のシメオネ監督（アトレティコ・マドリード）に迫る額になると報じた。
新契約では、アトレティコ・マドリードのディエゴ・シメオネ監督の年俸約2600万ポンドに迫る世界最高水準となる見込みだ。優勝争いの間は交渉が中断されたが、アルテタの去就に懸念はなかったという。 パリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ決勝後、正式交渉が再開される見込みだ。
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アーセナルが攻撃陣の大型補強を狙う
アーセナルは今夏、アルテタ監督の契約更新だけでなく、チームの大規模刷新も検討している。国内での成功をさらに発展させるため、アルテタ監督は攻撃陣の補強を最優先としている。
ボーンマスのFWクルピは、10代選手としてプレミアリーグデビューシーズン最多得点をマーク。中央や左サイドをこなせる万能性が評価されている。また、移籍金が課題ながら、アトレティコのスター・アルバレスも候補に挙げられている。
新たな攻撃オプションとメンバー入れ替え
クヴィチャ・クヴァラツヘリアは依然としてアーセナルの夢のターゲットだが、パリ・サンジェルマンがこのジョージア人ウインガーの獲得を阻止すると見られている。スポーツディレクターのアンドレア・ベルタは、ブラッドリー・バーコラ、ニコ・ウィリアムズ、アンソニー・ゴードンも注視している。
資金確保のため、ガブリエル・マルティネッリはオファー次第で移籍可能。ガブリエル・ジェズスは計画外と報じられ、クリスティアン・ノルガードも出場機会少なくアヤックス移籍の噂がある。
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エミレーツ・スタジアムでは、賑やかな夏になりそうだ
アーセナルは主要タイトルを争う現体制をさらに強化するため、今夏の大型補強へ準備を進めている。その第一歩として、アルテタ監督の長期政権確立が急務だ。
さらに、レスターの若手ジェレミー・モンガとの交渉も進行中。クロエンケ家からの強力な支援を受け、クラブは英サッカー界の頂点にとどまる覚悟だ。