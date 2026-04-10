若手の起用とタイトル争いのバランスを問われたアルテタは、断固とした姿勢を示した。

「アカデミーは私たちのアイデンティティだ」と述べ、「クラブを定義するのは、出身地に関係なく、卓越性と最高の選手を求める姿勢だ」と続けた。

ヘイル・エンド出身の選手を起用できれば理想的だ。クラブのアイデンティティがある。 我々は彼らと共に成長し、彼らも我々の求めるものを理解している。だが最終的には、彼ら自身がその地位を何年もにわたって勝ち取らなければならない。クラブ内のどの部署でも役割でもそれは同じだ。勝利し、頂点に立つためには、最高レベルのパフォーマンスを継続的に維持しなければならない。」