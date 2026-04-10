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ミケル・アルテタ監督が、トップチームの不振を受け、アーセナル育成出身のマイルズ・ルイス＝スケリーとイーサン・ヌワネリに警告した。
アルテタは、アカデミーの肩書きより卓越性を求める。
ヘイル・エンドの育成システムは、ブカヨ・サカ、エミール・スミス・ロウ、エディ・ンケティアなど多くの選手を輩出し、長年にわたりアーセナルのアイデンティティを支えてきました。しかしアルテタ監督は、「パフォーマンスが落ちれば、育成選手でもトップチームでの将来は保証されない」と明言しています。
最高峰のタイトルを狙いながら若手を融合させる難しさを認めつつ、感情で選考しないとも強調した。プレミアリーグの優勝争いという高圧状況で、彼は若手でも安定して力を出せる選手だけを残す考えだ。
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ヘイル・エンドの2選手に1億ポンドの値札
アーセナルが戦力補強の資金を得るため、有望な若手選手を売却するとの憶測が高まっている。報道では、クラブは今夏、ヌワネリとルイス＝スケリーにオファーがあれば検討し、2人の合計評価額は約1億ポンド（1億3500万ドル）とされる。
プレミアリーグの利益と持続可能性に関する規則（PSR）では、アカデミー出身選手の売却益は純利益として計上される。ルイス＝スケリーは今シーズンリーグ戦1先発のみ、ヌワネリは1月にマルセイユへ期限付き移籍しており、完全移籍への扉は少しずつ開いている。
アルテタの発言
若手の起用とタイトル争いのバランスを問われたアルテタは、断固とした姿勢を示した。
「アカデミーは私たちのアイデンティティだ」と述べ、「クラブを定義するのは、出身地に関係なく、卓越性と最高の選手を求める姿勢だ」と続けた。
ヘイル・エンド出身の選手を起用できれば理想的だ。クラブのアイデンティティがある。 我々は彼らと共に成長し、彼らも我々の求めるものを理解している。だが最終的には、彼ら自身がその地位を何年もにわたって勝ち取らなければならない。クラブ内のどの部署でも役割でもそれは同じだ。勝利し、頂点に立つためには、最高レベルのパフォーマンスを継続的に維持しなければならない。」
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夏の投資に向けた資金計画
アーセナルは今夏の移籍市場で積極的な動きが予想されるが、過去数年のような巨額投資は難しい。
ファンはヌワネリとルイス＝スケリーに期待しているが、アルテタ監督は潜在能力だけでは不十分だと警告する。2人がすぐにトップレベルを示せなければ、スミス・ロウやンケティアのように売却され、次期プロジェクトの資金になる可能性がある。