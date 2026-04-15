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ミケル・アルテタ監督が、アーセナルFWブカヨ・サカの負傷について最新情報を報告。マンチェスター・シティとのタイトル決戦を欠場する可能性がある。
サカの出場は依然として不透明だ
アーセナルは、先月のカラバオ・カップ決勝以来出場していないサカのコンディションを懸念している。 24歳のサカは、スポルティングCPとのチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦を前にした練習も欠席。長引くアキレス腱の故障に苦戦している。すでに3試合を欠場した彼の不在が響き、プレミアリーグ首位のチームは直近4試合で3敗と苦戦している。
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アルテタは回復を願っている
アルテタ監督は、エースウィングのサカのリハビリについて慎重な見通しを示し、医療チームが負荷増加への反応を注視していると強調した。
アーセナル監督は「彼はアキレス腱の症状に悩まされてきた。回復の兆しはあるが、負荷を増やしたときの反応を見極める必要がある。数日での復帰を願っている」と語った。
シーズンの中盤という重要な時期でありながら、長期的なコンディションを犠牲にしてまで選手に無理をさせているのかという質問には、「選手たちはそうしようとしている。この時期、選手を戦力として確保することがどれだけ重要かは理解している。ここ数週間、4、5人のレギュラーが欠場しており、それが影響している。だからこそ、彼らを戦列に戻す必要がある」と答えた。
アーセナルがコンディションの危機に直面
サカの欠場はアーセナルの勢いを大きく左右している。アルテタ監督はデクラン・ライスとユリアン・ティンバーの負傷も懸念しているが、チーム情報の不透明さへのサポーターの不満は否定した。
負傷者発表のあり方やエミレーツのサポーターとの関係を問われたスペイン人監督はこう語った。「サポーターから不満は感じない。多くのファンは選手に関係なく試合を見られるだけで喜んでいる。どの監督も…… もし記者会見でスタメンを発表してくれるなら話は別だが、現実はそうではない」
- AFP
重大な決戦が迫っている
アーセナルはプレミアリーグで6ポイント差の首位だが、今週末のマンチェスター・シティ戦に負ければその差は半分になる。アルテタ監督は負傷選手に「直ちに」復帰を求め、優勝争いが手遅れになる前の巻き返しを狙う。シティは1試合未消化であり、今週末のエティハド・スタジアムでの試合が優勝の行方を左右する。