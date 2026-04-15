アルテタ監督は、エースウィングのサカのリハビリについて慎重な見通しを示し、医療チームが負荷増加への反応を注視していると強調した。

アーセナル監督は「彼はアキレス腱の症状に悩まされてきた。回復の兆しはあるが、負荷を増やしたときの反応を見極める必要がある。数日での復帰を願っている」と語った。

シーズンの中盤という重要な時期でありながら、長期的なコンディションを犠牲にしてまで選手に無理をさせているのかという質問には、「選手たちはそうしようとしている。この時期、選手を戦力として確保することがどれだけ重要かは理解している。ここ数週間、4、5人のレギュラーが欠場しており、それが影響している。だからこそ、彼らを戦列に戻す必要がある」と答えた。