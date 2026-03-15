ミケル・アルテタ監督が、アーセナルの若手選手がエバートン戦で試合の流れを変える活躍を見せる前に、マックス・ダウマンに何を伝えたかを明かした

もどかしい引き分けに終わるかと思われた試合で、アルテタ監督は突破口を見出すため若手に白羽の矢を立てた。 アーセナルの監督は、ダウマンに複雑な戦術図や守備の役割を押し付けることはしなかったと明かした。その代わりに、エミレーツ・スタジアムで歴史を刻むよう若者を鼓舞するため、メッセージは簡潔かつ自信に満ちたものにした。ダウマンがわずか16歳73日という年齢でプレミアリーグ史上最年少得点者となったことで、勝利は劇的な形で決定づけられた。

タッチラインでこの若き天才に何を伝えたのかと問われると、アルテタ監督はこう答えた。「行け、自分のプレーをして、この試合を勝ち取ってこい……シーズンの中で、何か特別なことが起きなければならない瞬間がこれだ、と伝えた。彼にはその能力があることを彼は知っているし、私がチャンスを与えれば、彼は結果を出してくれると確信している。」