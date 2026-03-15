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ミケル・アルテタ監督が、アーセナルの若手選手がエバートン戦で試合の流れを変える活躍を見せる前に、マックス・ダウマンに何を伝えたかを明かした
ゲームを変える10の言葉
もどかしい引き分けに終わるかと思われた試合で、アルテタ監督は突破口を見出すため若手に白羽の矢を立てた。 アーセナルの監督は、ダウマンに複雑な戦術図や守備の役割を押し付けることはしなかったと明かした。その代わりに、エミレーツ・スタジアムで歴史を刻むよう若者を鼓舞するため、メッセージは簡潔かつ自信に満ちたものにした。ダウマンがわずか16歳73日という年齢でプレミアリーグ史上最年少得点者となったことで、勝利は劇的な形で決定づけられた。
タッチラインでこの若き天才に何を伝えたのかと問われると、アルテタ監督はこう答えた。「行け、自分のプレーをして、この試合を勝ち取ってこい……シーズンの中で、何か特別なことが起きなければならない瞬間がこれだ、と伝えた。彼にはその能力があることを彼は知っているし、私がチャンスを与えれば、彼は結果を出してくれると確信している。」
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アルテタの「直感」が功を奏した
この大胆な交代について、アルテタ監督は次のように語った。「おそらく、直感でそうすべきだと感じていたのでしょう。ここ数日、彼はトレーニングに励んでいましたし、今こそ彼の出番だと直感していました。おそらく、彼は試合の雰囲気や局面、状況、あるいは相手チームといったものに動じないタイプだからでしょう。彼はただ、ごく自然にプレーするのです。彼は自ら判断を下して試合の流れを作り出し、そのパフォーマンスは素晴らしいものでした。」
ギョケレスが「信じられない」チームメイトを称賛
ダウマンの活躍はチームメイトたちにも強く印象づけられた。特に、先制点にこの若手の貢献があったギョケレスはその恩恵を受けた。絶好調のスウェーデン代表選手は、勝ち点3を決定づけた歴史的な独走プレーの後、このアカデミー出身の若きスターの活躍を即座に称賛した。
「プレーしている姿を見ると16歳には見えないが、彼は信じられないほど素晴らしい。あんなゴールを決める姿を見られるなんて。チームメイト全員が彼と一緒に喜んでいるのが見て取れた。彼は本当に素晴らしい。心から彼を祝福したい」と、ギョケレスはBBCの『マッチ・オブ・ザ・デイ』で語った。
- AFP
アーセナルの次はどうなるのか？
この勝利は、アーセナルのプレミアリーグ優勝への望みに大きな弾みをつけるものとなった。特に、マンチェスター・シティが降格圏に沈むウェストハム相手に1-1の引き分けに終わり、貴重な勝ち点を逃した直後だっただけに、その意味は大きい。ダウマンの鮮烈な活躍がチームに新たな刺激をもたらしたが、アルテタ監督率いる選手たちには祝う暇もなく、すぐに欧州の舞台へと意識を切り替えなければならない。 次戦、アーセナルはチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第2戦として、バイエル・レバークーゼンをホームのエミレーツ・スタジアムに迎える。ドイツでの第1戦では激戦の末に1-1の引き分けに終わっているため、ホームで決着をつけることを目指す。
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