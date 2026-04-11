元ストライカーは、アーセナルが移籍市場に多額投資し、戦力強化で明確な優位性が表れるはずだったと指摘。スカイ・スポーツのインタビューでは、ハッセルバインクが「アーセナルのような名門では、アルテタの在任期間は異例の安定ぶりだ」と語った。

「アーセナルは今好位置にいるが、彼がどれほど長く在籍しているかを忘れてはならない」と語った。 「彼はFAカップを1回制した。アーセナルのようなクラブでそれだけで十分なのか？彼らは良い状態にあるが、過去2年で莫大な資金を投入し、2チーム分の強力なメンバーと厚いベンチを持つ。もっとリードしていてもおかしくない」