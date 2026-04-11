Goal.com
ライブ
Live Scores, Stats, and the Latest News
Southampton v Arsenal - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

ミケル・アルテタは、アーセナル監督の座に残れていることを「非常に幸運だ」と語り、多額の資金を投じた以上、より良い結果を出すべきだと指摘された。

ミケル・アルテタ
アーセナル
プレミアリーグ
チャンピオンズ リーグ

ジミー・フロイド・ハッセルバインクは、過去2年間の大型補強を考えると、ミケル・アルテタがまだアーセナル監督を務めているのは幸運だと語る。元オランダ代表FWは、アルテタのタイトル実績に疑問を呈し、投資額に見合う結果が出ていると指摘した。

  • ハッセルバインク、アルテタ監督の成績に疑問

    アーセナルがプレミアリーグで優勝争いをしているにもかかわらず、ハッセルバインクはアルテタ監督の成果に疑問を投げかけた。 ハセルバインクは、アルテタが2019年の就任以来、CL復帰やFAカップ1回優勝という成果は、与えられた時間や資金に見合っていないと指摘した。

    • 広告
  • FBL-EUR-C1-SPORTING-ARSENALAFP

    有力な立場にあるにもかかわらず、評論家が結果に疑問を呈している

    元ストライカーは、アーセナルが移籍市場に多額投資し、戦力強化で明確な優位性が表れるはずだったと指摘。スカイ・スポーツのインタビューでは、ハッセルバインクが「アーセナルのような名門では、アルテタの在任期間は異例の安定ぶりだ」と語った。

    「アーセナルは今好位置にいるが、彼がどれほど長く在籍しているかを忘れてはならない」と語った。 「彼はFAカップを1回制した。アーセナルのようなクラブでそれだけで十分なのか？彼らは良い状態にあるが、過去2年で莫大な資金を投入し、2チーム分の強力なメンバーと厚いベンチを持つ。もっとリードしていてもおかしくない」

  • スタイルをめぐる議論と長期的な支援

    アーセナルは今シーズン、堅い守備とセットプレーの効率で成果を挙げている。しかしハッセルバインクは、この北ロンドンのチームにもっと表現力豊かなサッカーを見せてほしいと語った。

    「彼らのサッカーを見れば分かる。実利主義的で堅実、ミスも少ない。そう、それが通常リーグを制する方法だ。それでも、もっとアーセナルらしい、もう少し華やかなサッカーを見たい。だが、それは私個人の意見だ。あのやり方では、常にリーグを制覇できるわけではない。 「彼が名門で長く采配を振るえたのは幸運だ。クラブが彼を信じていた証拠で、そんな例は滅多にない」

  • FBL-EUR-C1-SPORTING-ARSENALAFP

    次は何が待っているのでしょうか？

    アーセナルはマンチェスター・シティに11ポイント差をつけ、プレミアリーグ優勝争いのトップに立つ。アルテタ監督率いるチームは2004年以来のリーグ制覇を狙い、優勝すれば批判を静めるだろう。次はプレミアリーグでボーンマス戦、来週はチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦でスポルティングCPと対戦する。

チャンピオンズ リーグ
アーセナル crest
アーセナル
ARS
スポルティングCP crest
スポルティングCP
SCP