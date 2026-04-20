ミケル・アルテタは、アーセナルの優勝争い脱落について「責任を取りたくない」様子だ。ボディランゲージの専門家は、このスペイン人監督が自身の立場が「危うい」と自覚しており、まもなく解任されると分析している。

マンチェスター・シティ戦で2-1と敗れた後、行動分析家のダレン・スタントン氏は「アルテタ監督は自分の立場が危ういと感じており、選手に責任を押し付けている」と指摘した。

試合前、アルテタは不安とストレスをにじませ、笑顔も不自然だった。試合後の会見では怒りも見える。 ボーンマス戦の敗北後と同じように、またも同じ状況に立たされたことに怒っているようだ。アーセナル選手たちにとって残念なのは、アルテタが責任を負うのではなく、事態の責任をチームに転嫁しようとしている点だ」