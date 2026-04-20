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ミケル・アルテタは、アーセナルの優勝争い脱落について「責任を取りたくない」様子だ。ボディランゲージの専門家は、このスペイン人監督が自身の立場が「危うい」と自覚しており、まもなく解任されると分析している。
アルテタは不調のチームと距離を置こうとしているのか？
マンチェスター・シティ戦で2-1と敗れた後、行動分析家のダレン・スタントン氏は「アルテタ監督は自分の立場が危ういと感じており、選手に責任を押し付けている」と指摘した。
試合前、アルテタは不安とストレスをにじませ、笑顔も不自然だった。試合後の会見では怒りも見える。 ボーンマス戦の敗北後と同じように、またも同じ状況に立たされたことに怒っているようだ。アーセナル選手たちにとって残念なのは、アルテタが責任を負うのではなく、事態の責任をチームに転嫁しようとしている点だ」
- AFP
抑え込まれた怒りと不安の兆候
アルテタ監督の最近のメディア出演を分析すると、優勝争いのプレッシャーが高まる中で感情を抑えきれない姿が浮かび上がる。スタントン氏は、インタビュー中に口元を固く閉じる動作がその表れだと指摘。これは内面の感情を抑え込む身体的な努力だと説明している。 「『唇の抑制』と呼ばれる状態に戻っています。これは、本音を漏らさないよう感情を身体的に抑え込んでいるサインです」とスタントンは付け加えた。「チームの士気などについて質問されたとき、彼は本心を語っていないのです」
エミレーツの雇用は安定しているか？
4冠候補だったアーセナルが今シーズン無冠に終わる可能性が出てきた。専門家はアルテタ監督がタイトル獲得の重要性を理解していると見る。失敗すればエミレーツ首脳陣の「最後の一押し」になる恐れがあり、監督の態度も最悪の事態に備えているように見える。
スタントンは「理由は何であれ、アルテタは大きなストレスを感じている。残り数試合で奇跡が起きない限り無冠は避けられず、解雇の危機も意識しているだろう。今はさらにプレッシャーが高まっている」と語った。 今後の数試合、特にチャンピオンズリーグでの結果が重要になるが、彼自身もタイトルが去就を左右すると考えているはずだ」
- AFP
アーセナル監督の最終カウントダウン
シーズン終盤に入り、戦術や会見の発言が過度に注目されている。アーセナルは優勝と欧州での勝ち残りに必死だが、今シーズンの重圧は計り知れない。分析によれば、今後数週間で決まるのはタイトル数だけでなく監督のキャリアの行方でもある。
「もし今シーズン1つでもタイトルを獲れなければ、彼は解任を覚悟しているだろう」とスタントンは付け加えた。「今後数週間が、彼の監督キャリアとアーセナル残留の可否を左右する。プレッシャーとストレス、怒りの兆候は顕著だ。答えを見つけられず苦悩し、自らの感情の中に答えを探している」。