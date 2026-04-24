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ミケル・アルテタは、アーセナルでプレミアリーグを制しなくても、将来のバルセロナ監督になるとの見方が強まっている。
アルテタ、将来的なカンプ・ノウ復帰が噂される
アーセナルを率いるアルテタは、バルセロナ監督の有力候補とみなされている。ナダルは「彼には必要なDNAがある」と断言する。北ロンドンではプレミアリーグ制覇への圧力が高まっているが、ナダルはカタルーニャでの評価はタイトル数に左右されないと言う。
アーセナルを優勝候補に押し上げた手腕はスペインでも注目されており、グアルディオラの下で磨いた哲学とエミレーツ・スタジアムで進化させた戦術が、バルセロナが求める「クライフ流」と一致すると指摘している。
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ナダルは、バルサではタイトルより人柄が大切だと話している。
BetBrothersの取材にナダルは、バルセロナが最も成功した時代は、就任前に大きな実績がなかった監督によって導かれたと語った。グアルディオラやルイス・エンリケの例を挙げ、スタイルの適合と強い個性が最も重要だと述べた。
「就任前にタイトルがなくても、優れた監督はいる。グアルディオラもルイス・エンリケもBチーム出身だ。大切なのは、チームに自然に適応できる個性とスタイルを見極めること」と語った。
アーセナルでの「輝かしい」活躍が、完璧なアピールとなった
アルテタはアーセナルでチームを刷新し、バルセロナを思わせるポゼッションサッカーを確立した。ナダルは、その再建力と選手統率力がバルセロナに必要だと指摘。
ナダルは「アルテタはグアルディオラの下で学び、今はアーセナルで才能を示している」と続けた。「監督にはタイトルだけでなく、何か特別な要素も重要だ。彼がバルセロナの選手だったからではなく、チームを導く資質があると私は考える。」
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アルテタ監督は、アーセナルの優勝 drought を終わらせることに集中している。
アルテタ監督の去就が取り沙汰される中、当面の課題はプレミアリーグ終盤を乗り切り、20年ぶりとなるリーグ優勝を果たすことだ。アーセナルは2連敗で得失点差によりマンチェスター・シティに首位の座を譲り、2位に後退した。