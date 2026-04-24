ミケル・アルテタは、アーセナルでプレミアリーグを制しなくても、将来のバルセロナ監督になるとの見方が強まっている。

アーセナルを率いるアルテタは、バルセロナ監督の有力候補とみなされている。ナダルは「彼には必要なDNAがある」と断言する。北ロンドンではプレミアリーグ制覇への圧力が高まっているが、ナダルはカタルーニャでの評価はタイトル数に左右されないと言う。

アーセナルを優勝候補に押し上げた手腕はスペインでも注目されており、グアルディオラの下で磨いた哲学とエミレーツ・スタジアムで進化させた戦術が、バルセロナが求める「クライフ流」と一致すると指摘している。