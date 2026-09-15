アーセナルの指揮官による激しい記者会見を受け、ジェイミー・キャラガーは、このスペイン人指揮官をプレミアリーグを象徴する2人の人物になぞらえた。『Sky Sports』のMonday Night Footballで語った元リヴァプールDFは、アルテタが今や監督としての影響力を行使し、審判に働きかけようとしているとの見方を示した。

「これは、ミケル・アルテタが今のプレミアリーグにおけるサー・アレックス・ファーガソンになったということだ」とキャラガーは述べた。「彼は今、その立場にいる。プレミアリーグ王者だ。新しい監督が多いなかで、彼はこの役割を6年か7年続けてきた。そして『そうだ、あれはPKではなかった』と言えるだけの力を持つ立場にいると感じている。私もPKではなかったと思う」

キャラガーは、アルテタがより大きなメッセージを発するため、意図的にメディア対応の場を利用したと指摘した。「記者の1人が言っていたが、どんな質問をしても、彼はPKの話に戻り続けていた。つまり彼は、こうしたことが二度と自分のクラブに起きないようにという物語を打ち出そうと決意していたんだ」とこの解説者は付け加えた。「だが、それが監督というものだ。サー・アレックス・ファーガソンでも見てきたし、ジョゼ・モウリーニョでも見てきた」



