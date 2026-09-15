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ミケル・アルテタは新たなサー・アレックス・ファーガソンなのか？ ジェイミー・キャラガーがアーセナル指揮官の激しい審判批判を受け、マンチェスター・ユナイテッドと比較
アーセナル、PK判定を巡る物議の中で勝利を確保
アーセナルはスタジアム・オブ・ライトで2-0の勝利を収めたが、試合は前半の物議を醸す場面によって影が差した。まだスコアレスだった中、主審スチュアート・アトウェルは、エズリ・コンサがボックス内でダン・バラードと組み合ったとしてサンダーランドにPKを与えた。
VARはCKの場面での接触を確認し、アトウェル主審のピッチ上での判定を支持した。最終的にアーセナルは勝ち点3を手にしたものの、アルテタは試合後、判定について厳しく批判し、そのPK判定を「受け入れがたい」と断じた。
- AFP
キャラガーがサー・アレックス・ファーガソンと比較
アーセナルの指揮官による激しい記者会見を受け、ジェイミー・キャラガーは、このスペイン人指揮官をプレミアリーグを象徴する2人の人物になぞらえた。『Sky Sports』のMonday Night Footballで語った元リヴァプールDFは、アルテタが今や監督としての影響力を行使し、審判に働きかけようとしているとの見方を示した。
「これは、ミケル・アルテタが今のプレミアリーグにおけるサー・アレックス・ファーガソンになったということだ」とキャラガーは述べた。「彼は今、その立場にいる。プレミアリーグ王者だ。新しい監督が多いなかで、彼はこの役割を6年か7年続けてきた。そして『そうだ、あれはPKではなかった』と言えるだけの力を持つ立場にいると感じている。私もPKではなかったと思う」
キャラガーは、アルテタがより大きなメッセージを発するため、意図的にメディア対応の場を利用したと指摘した。「記者の1人が言っていたが、どんな質問をしても、彼はPKの話に戻り続けていた。つまり彼は、こうしたことが二度と自分のクラブに起きないようにという物語を打ち出そうと決意していたんだ」とこの解説者は付け加えた。「だが、それが監督というものだ。サー・アレックス・ファーガソンでも見てきたし、ジョゼ・モウリーニョでも見てきた」
審判基準に厳しい視線が注がれる
アルテタの憤りの爆発は、イングランドサッカーの審判統括機関であるプロ・レフに向けられた不満の高まりの一部を成すものだ。 報道によれば、アーセナルはコンサの件について説明を求めるため、正式に不満をエスカレートさせる意向だという。キャラガーは、この世論への圧力は計算された長期的な動きだとみており、こう述べた。「同じような場面で、次にアーセナル相手にPKを与える審判が出るまで、どれくらい時間がかかるのかは興味深い」
この論争は、プレミアリーグの審判団にとって悲惨な週末にさらに追い打ちをかけている。 プロ・レフは最近、日曜のマンチェスター・ダービーでの明白なミスを認め、決勝点となったアーリング・ハーランドのゴールにつながるプレーの場面でエンソ・フェルナンデスがオフサイドだったと認めた。その結果、その試合を担当したVAR審判団は 次節の試合では担当を外されている。
- Getty Images Sport
アーセナル、開幕連勝の維持を狙う
アルテタは今、過密な国内日程に備える中で、判定を巡る論争からチームの意識を素早く切り替えなければならない。アーセナルは火曜夜、カラバオカップでイプスウィッチ・タウンをホームに迎える。勝利の勢いを維持しつつ、メンバーを入れ替える好機となる。
カップ戦での戦いを終えると、アーセナルはブライトンとの難しいアウェーゲームでリーグ戦に戻る。アルテタは、チームの完璧なシーズンの滑り出しを維持し、ピッチ外の雑音がその勢いをそがないことを証明しようとするはずだ。
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