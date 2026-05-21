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ミケル・アルテタは世界トップ5の監督か？ 元アーセナル選手が、プレミアリーグ制覇で「ガナーズ」指揮官が一流になった理由を解説する。
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アルテタはグアルディオラから学び、ウェンジャーのスタイルを模倣している
2018年、22年間チームを率いた伝説的監督アルセーヌ・ヴェンゲルが退任。その後任として北ロンドンのクラブ、アーセナルを再び頂点へ導いたのは、別のスペイン人指揮官だった。
アーセナルで5シーズンプレーし、引退前に主将を務めたアルテタは、マンチェスター・シティでペップ・グアルディオラの下で指導力を磨いた後、2019年12月に監督に就任した。
古巣マンチェスター・シティとリヴァプールが3年連続優勝したプレミアリーグで、アーセナルはついに王座を奪還。クラブ史上初となる欧州制覇も視界に入っている。
道のりは平坦ではなかったが、44歳の彼はどんな挑戦にも逃げず、常に全力投球でチームを率いてきた。
アルテタは世界サッカー界でトップ5に入る監督か？
彼は今、グアルディオラ、ルイス・エンリケ、シメオネ、アンチェロッティといった名将と肩を並べる最高峰の監督なのか。その質問を受けた元アーセナルDFセンデロスは、Spreadex Sportsと提携するGOALのインタビューでこう語った。 「若い監督を起用する目的は、チームを育てタイトル争いができる状態にすることです。彼はすでにそれを実践し、今回このメンバーでプレミアリーグを制しました。優勝に導いたことは非常に重要です。
「プレミアリーグを制した監督は、世界でも限られる。彼はその一人として高く評価されるべきだ」
- AFP
チャンピオンズリーグ優勝は「インビンシブルズ」の称号を上回るか？
アーセナルが国内制覇を達成したのは、2003-04シーズンの「インビンシブルズ」以来。欧州制覇を果たせば、あのチームを超える快挙となる。その偉業は、20年以上前のティエリ・アンリやパトリック・ヴィエラらの活躍を上回るか。
その難問を突きつけられたセンデロスはこう付け加えた。「それは別物だと思います。過去にタイトルを獲得したアーセナルのチームは他にもありますから、これはそれ以上の何かです。
「チャンピオンズリーグ制覇はクラブにとって素晴らしいですが、『インビンシブルズ』は再現が難しいものです。どちらが偉大かは分かりません。しかし現代でも無敗優勝は信じられない偉業ですし、2冠を達成すればそれもまた唯一無二の快挙です」
セットプレーの王者アーセナルが、一芸だけのチームではない理由
アーセナルの成功は堅い土台に支えられている。GKデビッド・ラヤは3シーズン連続でプレミアリーグのゴールデングローブ賞を獲得し、セットプレーからの得点力も高い。
相手を圧倒はしていないものの、必要な勝利を確実に手に入れている。セットプレーを止められない相手チームについて、戦術的アプローチをもっと評価すべきかと問われたセンデロスは次のように語った。 「彼らは一芸に秀でたチームではない。セットプレーから多様な得点を挙げ、現代サッカーの弱点を徹底的に突いている。その戦術が多くの試合の突破口となり、リードを奪う原動力になっている。
守備の機能性と組織力は高く、相手に隙を与えない。1-0の勝利は退屈だと言われるが、チームとメンバーの安定感と強さを示している」
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PSGとの欧州戦前にプレミアリーグ優勝トロフィーを掲げる
アーセナルには今シーズンあと2試合が残っているが、プレミアリーグ最終節のクリスタル・パレス戦にはもはや意味がない。しかし、数年の努力が実を結び、日曜日にプレミアリーグのトロフィーが掲げられる。
5月30日にはブダペストのプスカシュ・アリーナでウスマン・デンベレやクヴィチャ・クヴァラツヘリア擁するパリ・サンジェルマンと対戦し、欧州王者の座を狙う。アルテタ監督はハンガリーで自身の遺産をさらに確固たるものにしようとしている。