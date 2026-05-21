2018年、22年間チームを率いた伝説的監督アルセーヌ・ヴェンゲルが退任。その後任として北ロンドンのクラブ、アーセナルを再び頂点へ導いたのは、別のスペイン人指揮官だった。

アーセナルで5シーズンプレーし、引退前に主将を務めたアルテタは、マンチェスター・シティでペップ・グアルディオラの下で指導力を磨いた後、2019年12月に監督に就任した。

古巣マンチェスター・シティとリヴァプールが3年連続優勝したプレミアリーグで、アーセナルはついに王座を奪還。クラブ史上初となる欧州制覇も視界に入っている。

道のりは平坦ではなかったが、44歳の彼はどんな挑戦にも逃げず、常に全力投球でチームを率いてきた。