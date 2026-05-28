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ミケル・アルテタはルイス・エンリケを「誰にとっても手本」と語り、アーセナル監督はバルセロナ時代のPSG監督への「懐かしい思い出」を明かした。
バルセロナとのつながりとルイス・エンリケのリーダーシップ
チャンピオンズリーグ決勝を前に、アルテタ監督は古巣バルセロナで指導を受けたルイス・エンリケ監督との思い出を語った。若手だったアルテタとベテランだったエンリケは当時共に過ごし、エンリケはアーセナル指揮官に愛称を付けていたという。アルテタは「外部 pressure にも屈せず、自らの戦術を貫き成功を収めた彼は皆の模範だ」と称えた。
マルカ紙のインタビューでアルテタはこう語った。「若い選手たちに接する姿も、選手としての姿も、すべてを親しみを込めて覚えている。監督として彼は一貫した信念で批判にも屈せず、最終的に勝利を収めたリーダーだ。誰もが憧れる手本だ」
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ズビメンディのプレミアリーグ適応を管理する
4試合連続でベンチスタートとなったマルティン・ズビメンディについて、アルテタ監督は「プレミアリーグ1年目で彼ほど活躍できなかった選手を何千人も挙げられる」と擁護した。 「それでも、彼にとって初めてのタイプの試合を経験し、それが時に彼を苦しめたのも事実だ」
同時に監督は、ベンチ入りは決勝を見据えた戦術的な余裕と休息を与えるための意図的な判断だったと明かし、「難しい決断だったが、一部の試合では彼より適任者がいた。決勝に向けてズビに休息を与えたのだ」と語った。
家族の犠牲への心温まる追悼
欧州サッカーの頂点で指揮する心理的・感情的負担を問われたアーセナル監督のインタビューは、すぐに個人的な話になった。アルテタ監督は、24時間のプレッシャーにさらされる自分を支え、家庭の安定を守り続けてくれた妻ロレーナに感謝を語った。
「この成功の中で最もふさわしい人物がいるとすれば、それは私の妻ロレーナです」と彼は打ち明けた。「彼女が私と子供たちのためにしてくれたことは言葉では言い表せません。私は文字通り家庭にいません。いていても、心はここになく、不在同然なのですから」
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スペインで高まるアーセナルの影響力に誇り
クラブの試合をひと区切りつけ、2026年北米ワールドカップを見据えるアルテタ監督は、ダビド・ラヤ、ミケル・メリノ、ズビメンディの3選手がスペイン代表に選ばれたことを誇りに思うと語った。具体的な役割に関わらず、3人の国際舞台での適応力に絶対の自信を示した。
「どんな状況でも彼らは応えられると100％確信している。彼らは宝物だからだ」とバスク出身の指揮官は締めくくり、指導下で育った選手たちの成熟を強調した。