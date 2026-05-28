4試合連続でベンチスタートとなったマルティン・ズビメンディについて、アルテタ監督は「プレミアリーグ1年目で彼ほど活躍できなかった選手を何千人も挙げられる」と擁護した。 「それでも、彼にとって初めてのタイプの試合を経験し、それが時に彼を苦しめたのも事実だ」

同時に監督は、ベンチ入りは決勝を見据えた戦術的な余裕と休息を与えるための意図的な判断だったと明かし、「難しい決断だったが、一部の試合では彼より適任者がいた。決勝に向けてズビに休息を与えたのだ」と語った。