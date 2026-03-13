ミケル・アルテタはペップ・グアルディオラとアルセーヌ・ヴェンゲルの手法を捨て、アーセナルでデイヴィッド・モイーズ流のサッカーを実践している

アルテタがアーセナル監督候補として初めて浮上したのは、2018年にアルセーヌ・ヴェンゲルが退任した際だった。彼はフランス人監督の下で5年間プレーし、ガナーズの主将を務め、ファンやロッカールームで人気を博していた。 2016年に現役を引退したアルテタは、カタルーニャ出身の指揮官グアルディオラがマンチェスター・シティに加入した後、そのスタッフに加わることを決めた。アシスタントコーチとして、彼はシティの爆発的なウイングデュオ、ラヒーム・スターリングとレロイ・サネの育成に大きく貢献したと評価されている。両選手はアルテタの下で働き始めてから3年以内に、PFA年間最優秀若手選手賞を受賞した。
しかし最終局面で、アーセナル首脳陣は実績のないアルテタ監督への賭けを回避し、経験豊富なエメリを招聘した。元PSG監督のエメリが1シーズンも持たなかったため、アーセナルは変革の時と決断し、かつてのミッドフィルダーであるアルテタに再び白羽の矢を立てた。
アルテタがアーセナル監督に就任した最初の数年間は、彼の哲学にウェンガーとグアルディオラの影響が明確に見られた。ガンナーズはボールを持つと威風堂々としたプレーを見せ、ワンタッチ、ツータッチのサッカーで攻撃を組み立てた。2022-23シーズンに優勝争いに躍り出たアーセナルは、国内で最もエンターテイメント性豊かなチームだった。
「彼は今もここにいる。常に私の現在に生き続けている」とアルテタは今季、ウェンジャーについて語った。「彼がいなければ、私はここにいない。彼が経験し、私に植え付けたものがあったからこそ、このクラブで生きられるのだ」
「アルセーヌという人物は、あなたと共に生きるようなオーラと人格の持ち主だ。彼は常にここにいる。私が何かを省み考えなければならない時、必ずあの時代に戻る。彼ならどうするだろうか？ 何を分析し、どう決断するだろうか？
そしてペップが教えてくれたことも。父が、母が教えてくれたことも。私たちは皆、こうした経験や人生の指針から形作られている。妻も同じだ。私もあなたの立場に立って、あなたを同じように扱い、席を替わっても同じ感覚を味わってほしいと思う。
選手について考える時、私はこう想像するんだ：『彼の立場になって、彼ならどう考えるか』と。そうすれば、状況をより深く理解できるはずだ」