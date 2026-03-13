ミケル・アルテタはペップ・グアルディオラとアルセーヌ・ヴェンゲルの手法を捨て、アーセナルでデイヴィッド・モイーズ流のサッカーを実践している

アルテタは、選手としての経歴と監督としての経歴がほぼ完全に切り離されているという点で、ユニークな人物である。若い頃は、象徴的なクラブを渡り歩く旅人みたいな存在で、バルセロナでキャリアをスタート（ただし、バルセロナではプレーしなかった）、パリ・サンジェルマンにレンタル移籍してロナウジーニョ、マウリシオ・ポチェッティーノ、ジェイ・ジェイ・オコチャらとプレー、スコットランドのサッカーがヨーロッパでまだ力を持っていた頃にレンジャーズに加入、そして故郷のレアル・ソシエダに戻った。

しかし、アルテタは幼少期から応援していたクラブではほとんど出場機会を得ることができず、2004-05 シーズン半ばに、プレミアリーグで 4 位となったエバートンに、買い取りオプション付きのレンタル移籍で加入しました。

「ソシエダを離れることは悲しい。私は大きな期待を胸にこのクラブに来たが、監督が私を信頼していないことは明らかであり、この状況を続けることはできない」と、アルテタはサン・セバスティアンを離れる際に語った。「シーズン序盤は良いプレーができなかったが、それ以来、私はチャンスを与えられていない。 お金を受け取りながらサッカーをしないのは気持ちの良いものではない。エバートン移籍がこの機会を与えてくれることを願っている」

しかしレアル・ソシエダの損失はエバートンの利益となり、アルテタはすぐにグディソン・パークの英雄となった。2025年、モイーズはアルテタの育ち方とその性格形成について称賛の言葉を述べた。

「ミケルは（選手として）サッカーの思考が鋭かった。どうプレーすべきかも理解していた」とモイーズは語った。「彼がキャリアをスタートさせたクラブ、PSGでの期間、バルセロナでの期間、レアル・ソシエダでの期間を見れば、本当に良い環境で育ったと言える。エバートンに来る前にはグラスゴー・レンジャーズへ移籍する機会もあったが、結局ここ（エバートン）を選んだのだ」

実際、彼は多くのクラブ、優れた体制を持つ名門クラブを経験していた。ミケルは時に少し文句を言うタイプだった。だがそれも良い兆候だ。彼は物事を正しく行い、良い結果を求め、チームをより良くプレーさせたかったのだ。

「だが我々にとって彼は良い選手だった。素晴らしいキャプテンであり、素晴らしい選手だ。あの時点では本当に素晴らしい補強だった」