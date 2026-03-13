Goal.com
Sean Walsh

ミケル・アルテタはペップ・グアルディオラとアルセーヌ・ヴェンゲルの手法を捨て、アーセナルでデイヴィッド・モイーズ流のサッカーを実践している

アーセナルのプレミアリーグ優勝への道のりの次の舞台は、ホームのエミレーツ・スタジアムでのエバートン戦となる。ミケル・アルテタ監督が古巣と対戦するのはN5（エミレーツ・スタジアムの郵便番号）での初となる。対戦相手は、アルテタが選手時代に指揮を執ったデイヴィッド・モイーズ監督率いるチームで、欧州カップ戦出場権を懸けた戦いを展開中だ。

アルテタはエバートンで6年半プレーし、これは彼が他のどのクラブで過ごした期間よりも長い。この点で2番目に長いのはアーセナルで、キャリアの最後の5年間をエミレーツ・スタジアムで過ごした。

バルセロナの著名な育成組織「ラ・マシア」出身であり、シャビ・アロンソ、アンドニ・イラオラ、ウナイ・エメリといった傑出したサッカーの頭脳を輩出したスペイン・バスク地方の出身であるアルテタは、生涯を通じて戦術的影響に囲まれてきた。しかし、現在のアーセナル像に最も影響を与えたのは、モイーズ監督率いるグディソン・パークでの経験だったようだ。

2000年代中盤のエバートンは、プレミアリーグにおける労働者階級と中位チームの真の姿だった。特にホームでは手強い相手であり、限られた予算の中で最大限の力を発揮。直接的で粘り強く、恐るべきチームだった。多くの点で、彼らは現在のアーセナルチームの青写真を提供したのだ。

    「ちょっと愚痴っぽい人」

    アルテタは、選手としての経歴と監督としての経歴がほぼ完全に切り離されているという点で、ユニークな人物である。若い頃は、象徴的なクラブを渡り歩く旅人みたいな存在で、バルセロナでキャリアをスタート（ただし、バルセロナではプレーしなかった）、パリ・サンジェルマンにレンタル移籍してロナウジーニョ、マウリシオ・ポチェッティーノ、ジェイ・ジェイ・オコチャらとプレー、スコットランドのサッカーがヨーロッパでまだ力を持っていた頃にレンジャーズに加入、そして故郷のレアル・ソシエダに戻った。

    しかし、アルテタは幼少期から応援していたクラブではほとんど出場機会を得ることができず、2004-05 シーズン半ばに、プレミアリーグで 4 位となったエバートンに、買い取りオプション付きのレンタル移籍で加入しました。

    「ソシエダを離れることは悲しい。私は大きな期待を胸にこのクラブに来たが、監督が私を信頼していないことは明らかであり、この状況を続けることはできない」と、アルテタはサン・セバスティアンを離れる際に語った。「シーズン序盤は良いプレーができなかったが、それ以来、私はチャンスを与えられていない。 お金を受け取りながらサッカーをしないのは気持ちの良いものではない。エバートン移籍がこの機会を与えてくれることを願っている」

    しかしレアル・ソシエダの損失はエバートンの利益となり、アルテタはすぐにグディソン・パークの英雄となった。2025年、モイーズはアルテタの育ち方とその性格形成について称賛の言葉を述べた

    「ミケルは（選手として）サッカーの思考が鋭かった。どうプレーすべきかも理解していた」とモイーズは語った。「彼がキャリアをスタートさせたクラブ、PSGでの期間、バルセロナでの期間、レアル・ソシエダでの期間を見れば、本当に良い環境で育ったと言える。エバートンに来る前にはグラスゴー・レンジャーズへ移籍する機会もあったが、結局ここ（エバートン）を選んだのだ」

    実際、彼は多くのクラブ、優れた体制を持つ名門クラブを経験していた。ミケルは時に少し文句を言うタイプだった。だがそれも良い兆候だ。彼は物事を正しく行い、良い結果を求め、チームをより良くプレーさせたかったのだ。

    「だが我々にとって彼は良い選手だった。素晴らしいキャプテンであり、素晴らしい選手だ。あの時点では本当に素晴らしい補強だった」

    人間の影響

    モイーズとアルテタの関係には、明らかに二人の感情の深層に響く何かがあった。互いについて語ったほぼ全てのインタビューで、その事実は明らかだ。

    「彼は私をより良い人間にし、キャリア初期の段階で成熟させてくれた」とアルテタは2021年にモイーズについて語った。「彼は非常に厳しく要求も多かったが、同時に本当に、本当に支えてくれた。 彼が集団と個人を管理する手法も非常に気に入っていた。クラブ全体に『常に団結し、互いを支え合い、チームより重要な個人は存在しない』という確固たる信念を植え付けた。共に過ごした時間に特別な雰囲気を創り出したのだ」

    彼が苦境に立たされた時は胸が痛んだ。どこかで彼に与えられた時間が不公平に思えたからだ。彼の資質を知っているからこそ、今彼が楽しんでいる姿、得意分野で輝いている姿を見て嬉しい。彼のチームはまさに彼そのものであり、彼が望む姿だと確信している」

    ほんの数ヶ月前、アルテタはモイーズに対する思いを問われた。「感謝と敬意、この言葉がふさわしいと思う」と彼は答えた。「彼が教えてくれたのは、サッカーへの深い愛情と、どんな犠牲を払っても守るべき誠実さだ」 彼は非凡な人物だ。クラブや人々、選手たちを統率する手腕は卓越している。私個人にも、エバートンにも、彼が尽くしてくれた全てに心から感謝している。

    「しかし、それはイングランドサッカー全体に対しても言えることだ。なぜなら彼は、順境でも逆境でもどう振る舞うべきかの模範を示してくれたからだ。人の本質は状況に関わらず現れるものだが、デイビッドはそれを体現していた。それは並外れたことだ」

    彼に挑戦したコーチ

    2023年、アルテタはモイーズがサッカー界で最も好きな人物の一人だと明かした。互いに抱くこの「愛情」にもかかわらず、スコットランド人監督こそが彼を安住の地から押し出し、サッカーの新たな側面を学ぶよう促した人物だからだ。

    「尊敬以上の感情だ。畏敬の念と言える。彼の下でプレーできたことは喜びだった。彼が監督だった頃、私は彼のために壁を突き破ってでも行っただろう。あのチーム全員がその気持ちだった」とアルテタは語った。

    「彼は本当に優れた指導者だ。集団管理と個人対応に卓越しており、非常に特別な人物で、信頼に値する。約束を守る男だ。常にそうしてきたし、私は彼から多くを学んだ。

    「彼は私に、これまで一度も経験したことのないポジションでプレーするよう求めました。私に挑戦を突きつける一方で、同時に支援と愛情、思いやりを与えてくれた——その絶妙なバランスこそが私に必要なものでした。彼は私の最高のパフォーマンスを引き出してくれた。だから彼は本当に、本当に大きな助けとなったのです」

    双方向の助言

    モイーズとアルテタの運命は2014年に再び交差した。マンチェスター・ユナイテッドでの注目度の高い解任から数か月後、モイーズにレアル・ソシエダ監督のオファーが舞い込んだのだ。結果的にアルテタは元監督にこの仕事を受けるよう助言していた。

    「レアル・ソシエダについて意見を伝えた」とアルテタはスペインメディアに明かした。「彼は統制を重視するタイプの監督だ。チームをうまくまとめられるだろう。要求が厳しく働き者で、ベンチに座っているだけの『典型的な』イングランド人監督とは異なる」

    「彼は分析を徹底し、チームに求める戦術を明確に描いている。逆効果になる可能性もあるが、他のオファーを断ってレアル・ソシエダを選んだのは、クラブの将来性を見抜いたからだ。

    「もし彼が最初からチームを前進させられなければ、それは彼にとって痛手となるだろう。彼の成功を願っている。彼は選手に火をつけ、選手は彼のために死に物狂いで戦うような監督だ。彼はそれだけの価値がある監督だ」

    モイーズのソシエダでの在任期間は364日、1年を1日だけ下回った。結局、あの「悪影響を及ぼす可能性のある要素」とは、言語の壁と不振からの脱却不能さであった。

    ウェンガーとグアルディオラはどうですか？

    アルテタがアーセナル監督候補として初めて浮上したのは、2018年にアルセーヌ・ヴェンゲルが退任した際だった。彼はフランス人監督の下で5年間プレーし、ガナーズの主将を務め、ファンやロッカールームで人気を博していた。 2016年に現役を引退したアルテタは、カタルーニャ出身の指揮官グアルディオラがマンチェスター・シティに加入した後、そのスタッフに加わることを決めた。アシスタントコーチとして、彼はシティの爆発的なウイングデュオ、ラヒーム・スターリングとレロイ・サネの育成に大きく貢献したと評価されている。両選手はアルテタの下で働き始めてから3年以内に、PFA年間最優秀若手選手賞を受賞した。

    しかし最終局面で、アーセナル首脳陣は実績のないアルテタ監督への賭けを回避し、経験豊富なエメリを招聘した。元PSG監督のエメリが1シーズンも持たなかったため、アーセナルは変革の時と決断し、かつてのミッドフィルダーであるアルテタに再び白羽の矢を立てた。

    アルテタがアーセナル監督に就任した最初の数年間は、彼の哲学にウェンガーとグアルディオラの影響が明確に見られた。ガンナーズはボールを持つと威風堂々としたプレーを見せ、ワンタッチ、ツータッチのサッカーで攻撃を組み立てた。2022-23シーズンに優勝争いに躍り出たアーセナルは、国内で最もエンターテイメント性豊かなチームだった。

    「彼は今もここにいる。常に私の現在に生き続けている」とアルテタは今季、ウェンジャーについて語った。「彼がいなければ、私はここにいない。彼が経験し、私に植え付けたものがあったからこそ、このクラブで生きられるのだ」

    「アルセーヌという人物は、あなたと共に生きるようなオーラと人格の持ち主だ。彼は常にここにいる。私が何かを省み考えなければならない時、必ずあの時代に戻る。彼ならどうするだろうか？ 何を分析し、どう決断するだろうか？

    そしてペップが教えてくれたことも。父が、母が教えてくれたことも。私たちは皆、こうした経験や人生の指針から形作られている。妻も同じだ。私もあなたの立場に立って、あなたを同じように扱い、席を替わっても同じ感覚を味わってほしいと思う。

    選手について考える時、私はこう想像するんだ：『彼の立場になって、彼ならどう考えるか』と。そうすれば、状況をより深く理解できるはずだ」

    プレミアリーグの現状

    アルテタは長年、自身の指導思想に最も影響を与えた4人の監督としてグアルディオラ、ウェンガー、マウリシオ・ポチェッティーノ、モイーズを挙げてきた。ではなぜ、2025-26シーズンのアーセナルに最も影響を与えているように見えるのは後者なのだろうか？

    その答えは今シーズンの物語にある。 プレミアリーグはかつてないほどフィジカル重視となり、セットプレーへの依存度も最高潮に達している。アルテタが2021年にニコラス・ホベルをセットプレーコーチとして招聘した際（グアルディオラのマンチェスター・シティからで、二人が初めて知り合ったのも同クラブだった）、それはあくまで細部の改善を目的としたものだった。コントロールによる完璧さを追求するアルテタのアーセナルは、セットプレーを主要な攻撃手段の一つ、いや単独で最上位の手段へと昇華させた。

    シティを除けば（彼らは依然として熱狂的なプレースタイルを追求するが、守備の堅牢さを犠牲にしている）、今日のプレミアリーグのほぼ全チームが、15～20年前のサッカーをスケールアップしてプレイしている。アーセナルは、モイーズが率いた初期のエバートン同様、対人戦に優れた長身の選手で構成されている。主な違いは、アルテタが高額ではあるが究極的にエリート級の選手層を構築した点だ。中位チームではない。そしてそれは機能している。

    今シーズンの全大会を通じて、アーセナルが敗れたのはわずか3試合。いずれも1点差の敗戦だ。相手を圧倒することは減ったが、試合を完全に掌握する傾向が強いため、それが問題になることは稀だ。4冠の夢が今も健在であることが、何よりの証拠である。

    モイーズ師匠は過去に弟子（アルテタ）の進撃を止めたことがある。2022-23シーズンの低迷期、彼の率いるウェストハムは2点ビハインドから追い上げ、アーセナルと2-2の引き分けに持ち込んだ。アルテタは、かつての師匠のスタイルを十分に体得したチームを率い、土曜日に現代版エバートンを破り、再びプレミアリーグ優勝を追いかけたいと願っているだろう。

