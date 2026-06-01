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ミケル・アルテタはアーセナルに残るのか？ 監督の去就に関する重大な最新情報。
アーセナル、優勝経験監督の獲得へ
アーセナルは、2004年の「インビンシブルズ」以来となるプレミアリーグ制覇を達成したアルテタ監督に、高額な新契約を提示する方針だ。首脳陣はアルテタをプロジェクトの要と位置づけ、オフシーズン中に去就の不透明さをなくしたい考え。
TEAMtalkによると、スポーツディレクターのアンドレア・ベルタ氏とオーナー陣はすでに内部協議を実施。チームは完全な団結を見せ、クラブは上昇気流にある。アーセナルはベンチでの安定性を最優先する。
- AFP
プレシーズン前に交渉が加速する見込み
国内リーグが終了し、交渉は急速に進む見込みだ。ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏は、アーセナルとアルテタ監督が「協議中」と伝え、まもなく高レベル会談が持たれると報じた。目標は契約書類に署名・捺印を済ませ、クラブが最大3億ポンドを投じて新戦力を獲得する夏の補強に集中することだ。
移籍市場に詳しいグレアム・ベイリー氏も「情報筋は新契約がシーズン開幕前にまとまると確信している。クラブはプレシーズン開始前に手続きを完了したい」と伝えている。
アルテタは北ロンドンのプロジェクトに全力を注いでいる
レアル・マドリードなどヨーロッパのビッグクラブから関心を示されても、アルテタは自身が築いたプロジェクトを離れるつもりはない。報道では、クラブの支持に満足しており、特にベルタとの協力関係を評価しているという。
「アーセナルはすでにアルテタ側と話し合い、下準備は整っている。だがシーズン終了までは急がないことで合意した。クラブはピッチ内外の現状に非常に満足している。オーナー、ベルタを含む上層部、アルテタとスタッフ、選手団まで全員が一致団結している」とベイリーは語った。
- AFP
チャンピオンズリーグでの悔しい敗北も、前進を阻むことはない
プレミアリーグ優勝は記念すべき偉業だったが、ブダペストのチャンピオンズリーグ決勝でPSGに敗れ、アーセナルは大きな衝撃を受けた。序盤に先制しながらも、プスカシュ・アリーナでのPK戦の末に敗退。それでも首脳陣は、決勝進出がアルテタ監督の下でチームが新黄金時代へ進んでいる証拠だと考える。
「彼らは常に前進している」とベイリーは語った。「昨年の今頃は、サリバやサカを残留させられるか不安だった。だが今はもう過去だ。アルテタはこのチームを愛し、去るつもりはない。プレミア制覇は始まりに過ぎず、近いうちに契約を更新するだろう」