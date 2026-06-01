国内リーグが終了し、交渉は急速に進む見込みだ。ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏は、アーセナルとアルテタ監督が「協議中」と伝え、まもなく高レベル会談が持たれると報じた。目標は契約書類に署名・捺印を済ませ、クラブが最大3億ポンドを投じて新戦力を獲得する夏の補強に集中することだ。

移籍市場に詳しいグレアム・ベイリー氏も「情報筋は新契約がシーズン開幕前にまとまると確信している。クラブはプレシーズン開始前に手続きを完了したい」と伝えている。