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ミケル・アルテタはアーセナルと新契約を結ぶのか？ 2冠を目指すガナーズにとって重要な最新情報。
アルテタ監督の契約交渉は保留中
アーセナルは現在、クラブ史上屈指の好調期を迎えており、その原動力はアルテタ監督だ。ファンは契約延長を待ち望んでいるが、クラブはまずはタイトル獲得を優先すると決めた。
移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏はYouTubeチャンネルでこう説明した。「アルテタはアーセナルと新契約を交渉中だが、今は合意に至っていない。シーズン後に再協議する予定で、今はリーグ優勝とCLに集中している」。
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歴史的な2冠を目指して
アーセナルは数週間以内に歴史を刻もうとしている。クラブ初となるチャンピオンズリーグ制覇へ王手だが、まずは前回王者のPSGを倒す必要がある。国内では2003-04シーズンの「インビンシブルズ」以来となるプレミアリーグ優勝へ好スタートを切った。
守備が基盤で、セットプレーも強力だ。アルテタ監督が戦術を築き、スポーツディレクターのアンドレア・ベルタと前任者エドゥも補強で貢献した。報道によると、ベルタはシーズン終了後すぐにアルテタとの新契約を承認する準備をしているという。
成功への金銭報酬
アルテタ監督の契約は来季末までで、プレミアリーグでは2番目に高給。年俸約1500万ポンド（2000万ドル）だ。新契約では、欧州屈指の戦術家としての評価反映で条件がさらに向上する見込み。
現在トップはペップ・グアルディオラだが、今夏マンチェスター・シティを去る可能性もある。後任には元チェルシー監督エンツォ・マレスカが有力視されており、監督市場に波乱をもたらすかもしれない。
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エミレーツでの安定感
ライバルチームが監督の去就に揺れる中、アーセナルはアルテタ監督がもたらす安定感を信頼している。エミレーツ・スタジアムの首脳陣は、今シーズンの最終戦の結果に関わらず、このスペイン人監督を長期的に確保することが最優先課題だと考える。最高レベルで戦えるよう入念に構築されたチームを擁する「ガナーズ」は、今後数年にわたる成功の時代を迎えようとしていると確信している。