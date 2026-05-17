ミケル・アルテタはアーセナルと新契約を結ぶのか？ 2冠を目指すガナーズにとって重要な最新情報。

アーセナルは現在、クラブ史上屈指の好調期を迎えており、その原動力はアルテタ監督だ。ファンは契約延長を待ち望んでいるが、クラブはまずはタイトル獲得を優先すると決めた。

移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏はYouTubeチャンネルでこう説明した。「アルテタはアーセナルと新契約を交渉中だが、今は合意に至っていない。シーズン後に再協議する予定で、今はリーグ優勝とCLに集中している」。