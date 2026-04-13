ミケル・アルテタの後任に、かつて馴染みのある顔が浮上。アーセナルで監督交代が迫っているとの噂。

ファブレガスは2028年までコモと契約している。昨夏はRBライプツィヒの監督候補に挙げられ、最近は古巣チェルシーも関心を示したとされる。

一方、アーセナルはホームでボーンマスに1-2で敗れたが、プレミアリーグ首位の座を維持し、シティに6ポイント差をつけている。ただしシティは1試合未消化で、来週末エティハド・スタジアムでの頂上対決が予定されている。

試合後、アルテタ監督はTNTスポーツのインタビューで「今日の敗戦は顔面に平手打ちを食らったようなものだ。重要なのは、これから我々がどう反応するかだ。（…）今日は奇妙なプレーが多すぎた。我々の本来のレベルからは程遠い内容だった」と厳しく批判した。

日曜のシティ戦を前に、アーセナルはチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦でスポルティングCPと対戦する。第1戦はハヴェルツのゴールで1－0勝利。準決勝に進めば、アトレティコ・マドリード対バルセロナの勝者と当たる。