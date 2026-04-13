今シーズン圧倒的な強さを誇ったアーセナルだが、直近4試合で3敗。FAカップ敗退に加え、リーグでも2位マンチェスター・シティに追い上げられた。スペイン『ムンド・デポルティーボ』は、プレミアとCLでタイトルを逃した場合、アルテタ監督が7年の任期を終え今夏退任すると報じた。
AFP
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ミケル・アルテタの後任に、かつて馴染みのある顔が浮上。アーセナルで監督交代が迫っているとの噂。
アルテタの契約は2027年まで残っている。契約延長交渉は長期化しており、今季タイトルを取れなければ「状況は根本的に変わる」と報じられている。
『ムンド・デポルティーボ』によると、クラブ首脳は後任としてスペイン人のセスク・ファブレガス（38）をすでに内定。現在コモ1907を率いるファブレガスは、現役時代アーセナルで8年間プレーした。 2010年W杯優勝メンバーであり、イタリアでの成功とコモの攻撃的なサッカーが評価されている。
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アーセナルがボーンマス戦で失態：ミケル・アルテタ監督はうんざりしている
ファブレガスは2028年までコモと契約している。昨夏はRBライプツィヒの監督候補に挙げられ、最近は古巣チェルシーも関心を示したとされる。
一方、アーセナルはホームでボーンマスに1-2で敗れたが、プレミアリーグ首位の座を維持し、シティに6ポイント差をつけている。ただしシティは1試合未消化で、来週末エティハド・スタジアムでの頂上対決が予定されている。
試合後、アルテタ監督はTNTスポーツのインタビューで「今日の敗戦は顔面に平手打ちを食らったようなものだ。重要なのは、これから我々がどう反応するかだ。（…）今日は奇妙なプレーが多すぎた。我々の本来のレベルからは程遠い内容だった」と厳しく批判した。
日曜のシティ戦を前に、アーセナルはチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦でスポルティングCPと対戦する。第1戦はハヴェルツのゴールで1－0勝利。準決勝に進めば、アトレティコ・マドリード対バルセロナの勝者と当たる。
ミケル・アルテタ監督のアーセナルFCでの成績
ゲーム 342 勝利 211 引き分け 58 敗戦 73 得失点差 683:348 平均勝ち点 2.02 タイトル 3