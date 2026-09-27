パルマはクエスタの退任を正式に発表した。これにより、9月前半にフィオレンティーナからファビオ・グロッソが解任された後、クエスタは今季セリエAで職を離れる2人目の監督となった。

今回の決定は、現行シーズンの不振なスタートを受けたものだ。チームはリーグ開幕から5試合でわずか勝ち点4にとどまり、コッパ・イタリアでも早々に敗退していた。緊急会議の後、即時の契約解除で合意に達し、アーセナルで5シーズンを過ごした指揮官の任期は突然終わりを迎えた。