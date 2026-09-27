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ミケル・アルテタの元アシスタント、カルロス・クエスタが大規模プロジェクトを巡る意見の相違を受け、双方合意の上でパルマを退団
双方合意による契約解除が確認された
パルマはクエスタの退任を正式に発表した。これにより、9月前半にフィオレンティーナからファビオ・グロッソが解任された後、クエスタは今季セリエAで職を離れる2人目の監督となった。
今回の決定は、現行シーズンの不振なスタートを受けたものだ。チームはリーグ開幕から5試合でわずか勝ち点4にとどまり、コッパ・イタリアでも早々に敗退していた。緊急会議の後、即時の契約解除で合意に達し、アーセナルで5シーズンを過ごした指揮官の任期は突然終わりを迎えた。
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将来のプロジェクトをめぐる意見の相違
報道によると、クエスタとパルマ首脳陣の関係が急速に悪化した背景には、将来のプロジェクトに関するビジョンの大きな相違があったという。直近の移籍市場における戦略を巡る対立が、最終的に双方合意による契約解除につながった。クラブはこの退任について声明を発表し、突然の決断に至った理由を説明した。
公式発表では「ここ数時間のうちに行われた会談の後、両者の間でプロフェッショナルな関係を継続するための条件がもはや存在しないことで合意した」と記され、イタリアでの任期が即時終了したことが確認された。
歴史的な監督としての任期
イタリアに到着する前、クエスタは2020年8月から2025年6月までの5シーズンにわたり、アーセナルでアシスタントコーチとしてアルテタのもとで密接に仕事をしていた。その後まもなくパルマの指揮官に就任し、全公式戦48試合を率いて退任することになった。在任中の成績は15勝13分け20敗だった。クエスタは昨季、チームを12位フィニッシュに導き、イタリア1部リーグ史上2番目の若さの監督として歴史を作った。今季はジェノア戦での最後の勝利をもって、その任期に幕を下ろす。
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クエスタの次は？
今季は厳しいスタートとなったものの、クエスタは依然としてヨーロッパ全土で高く評価される若手指導者である。報道によれば、この夏にはイタリア残留を選び、国外クラブからの複数のオファーを断ったという。現在はフリーの立場となっており、元アーセナルのアシスタントは新たな章をスタートさせ、新しい指揮官就任の機会を探ることに前向きだ。
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