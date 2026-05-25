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ミケル・アルテタが、アーセナルが2025-26シーズンにプレミアリーグを制すると確信した意外な瞬間を明かした。
アーセナルにとって歴史的な勝利
アーセナルは2025-26シーズンにプレミアリーグを制し、20年超の苦悩を終えた。3年連続準優勝だったアルテタ率いるチームは、ついにシティを上回る精神力を示した。
マンチェスター・シティがボーンマス戦で勝ち点を落とし、今週早々に優勝が確定。日曜にはホームでファンと祝った。セルハースト・パークでのクリスタル・パレス戦を2－1で制し、アルテタ監督は優勝への転機を語った。
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プレシーズンの基盤づくりと選手の献身
アルテタ監督は、成功の種はシーズン開幕前に蒔かれたと確信している。多くの人が移籍市場への大型投資を要因に挙げるが、彼は夏の準備期間中にチーム内で起きた心理的な変化こそが栄光へのきっかけだったと主張している。
BeIN Sportsのインタビューでアルテタはこう語った。「転機はプレシーズン、マンチェスター・ユナイテッド戦の一週間前、全員が集合した時だ。私は『チームのために何ができるか』と尋ね、選手は『何でもする』と即答した。その瞬間、我々には挑戦するだけの層と質があり、どの大会でも戦えると感じた。」
さらに彼は続けた。「彼らの反応は即座で、しかも素晴らしいものだった。言葉だけで終わらせず、10か月に及ぶシーズンを通じて行動で示した。選手たちは見事にそれを成し遂げ、称賛に値する。」
エティハドでの予想外の転機
アルテタ監督は、最大のライバルであるマンチェスター・シティに敗れた試合で優勝を確信したと明かした。その敗戦はチームの自信を打ち砕くどころか、アーセナルの成長と欧州最高峰で戦える実力を証明した。
「2つ目の瞬間は、マンチェスター・シティに負けた時だ」とアルテタは語る。「あの日、私は『優勝できる』と感じた。 ロッカールームで選手たちを見ると、彼らは深く落ち込んでいたが、『彼らに勝てる』『彼らより上に行ける』と確信していることも伝わってきた。優勝は自分たち次第だと分かり、やるべきことは明確だった。その後、我々はチャンピオンになるために必要なことに集中し、その反応は即座に現れた。その瞬間、優勝に大きく近づいたと感じたのだ」
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アーセナル、ブダペストでさらなる栄光を狙う
アーセナルは5月30日、ブダペストでのチャンピオンズリーグ決勝に集中する。パリ・サンジェルマンを破り、2冠達成へ揺るぎない決意だ。