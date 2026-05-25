ミケル・アルテタが、アーセナルが2025-26シーズンにプレミアリーグを制すると確信した意外な瞬間を明かした。

アルテタ監督は、成功の種はシーズン開幕前に蒔かれたと確信している。多くの人が移籍市場への大型投資を要因に挙げるが、彼は夏の準備期間中にチーム内で起きた心理的な変化こそが栄光へのきっかけだったと主張している。

BeIN Sportsのインタビューでアルテタはこう語った。「転機はプレシーズン、マンチェスター・ユナイテッド戦の一週間前、全員が集合した時だ。私は『チームのために何ができるか』と尋ね、選手は『何でもする』と即答した。その瞬間、我々には挑戦するだけの層と質があり、どの大会でも戦えると感じた。」

さらに彼は続けた。「彼らの反応は即座で、しかも素晴らしいものだった。言葉だけで終わらせず、10か月に及ぶシーズンを通じて行動で示した。選手たちは見事にそれを成し遂げ、称賛に値する。」