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ミケル・アルテタが逸したチャンス？ アーセナルによるチェルシーのスター、ジョアン・ペドロ獲得失敗の真相
アーセナル、ペドロ獲得を見送る
アーセナルは、チェルシーFWペドロを夏の移籍候補として幅広くリストアップしていたが、最終的に正式オファーを出すことは見送った。アーセナルはこの移籍市場で前線強化の選択肢を積極的に探っていた。アルテタ監督も、タイトル争いを続けるチームの攻撃力を高めるため、新たな攻撃陣を加えることに全面的に前向きだった。
しかし、クラブは最終的に、ロンドン内のライバルクラブに所属するブラジル代表の獲得には踏み込まなかった。選手の明白なクオリティーは認めていたものの、補強担当チームは正式オファーを提示してロンドンのライバルを試すのではなく、別のターゲットを見極める判断を下した。
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戦術面の懸念が、チェルシーによる獲得の可能性に待ったをかける
アーセナルが獲得追求を断念した最大の理由は、戦術面での適合性にあった。『BBC Sport』によると、アルテタはペドロが自身の流動的な攻撃システムにどのように組み込まれるかについて、具体的な「懸念」を抱いていたという。
24歳のこの選手は、チェルシーでのキャリアの素晴らしいスタートを受け、エミレーツ・スタジアムで多くの「称賛者」を得ていた。FWはスタンフォード・ブリッジでのデビューシーズンで極めて有望なパフォーマンスを見せ、全公式戦で20ゴールを記録した。
この得点力の高い結果と疑いようのない才能がありながらも、アーセナルのコーチングスタッフは、彼の特徴が自分たちの厳格な戦術的要求に完璧に合致するとまでは確信していなかった。焦点はすぐに、確立された自分たちのプレースタイルにより自然に適合する選手探しへと移った。
アーセナル、フリアン・アルバレスへのオファー拒否を受けて方針転換
アーセナルが新たな攻撃の軸となる存在の補強を望むようになったのは、ヴィクトル・ギョケレスがエミレーツ・スタジアムでの1年目に評価の分かれるシーズンを送ったことを受けてのものだった。アルテタは得点負担を分散し、チーム全体の攻撃力を引き上げるため、信頼できる新たな得点源を強く求めていた。クラブは当初、この問題を解決するため、アトレティコ・マドリーのスターであるフリアン・アルバレスに対して巨額オファーを承認する準備を進めていた。
しかし、このアルゼンチン代表FWはプレミアリーグ復帰に応じることへ極めて消極的だった。アルバレス本人はバルセロナへの注目度の高い移籍を強く望んでおり、そのためアーセナルは市場で別の選択肢を急いで模索せざるを得なくなった。このもどかしい拒否を受け、アーセナルは一時的にペドロへの電撃的なアプローチを検討したものの、最終的にはその案を完全に取り下げた。
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アーセナルがピッチでリベンジを果たす
大型移籍が実現することはなかったものの、このロンドンのライバル2クラブは最近ピッチ上で激突した。アーセナルは日曜日、新たなプレミアリーグシーズンで無敗スタートを切っていたチェルシーを相手に、接戦の末に2-1で勝利した。今季ここまで4試合で2得点を挙げていたペドロは、この緊迫した一戦では目立った影響力を発揮できなかった。アーセナルの堅固な守備はこのブラジル人を封じ込め、試合全体への影響を限定した。
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