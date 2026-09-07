アーセナルは、チェルシーFWペドロを夏の移籍候補として幅広くリストアップしていたが、最終的に正式オファーを出すことは見送った。アーセナルはこの移籍市場で前線強化の選択肢を積極的に探っていた。アルテタ監督も、タイトル争いを続けるチームの攻撃力を高めるため、新たな攻撃陣を加えることに全面的に前向きだった。

しかし、クラブは最終的に、ロンドン内のライバルクラブに所属するブラジル代表の獲得には踏み込まなかった。選手の明白なクオリティーは認めていたものの、補強担当チームは正式オファーを提示してロンドンのライバルを試すのではなく、別のターゲットを見極める判断を下した。