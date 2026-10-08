『ジ・アスレティック』の取材に対し、アルテタはこのショック療法に出た理由と、新しいチームに散らかった状況を片付けるよう求めた経緯を説明した。

「私はオフィスをめちゃくちゃにして、あらゆるものを床に置いた。コンピューターも、ノートパソコンも、ケーブルもだ。それから全員を中に入れた」と同氏は語った。「私はこう言った。『いいか、これが私の耳に入ってきたことだ。真実かどうかは分からない。でも、いろいろな人から聞いた限りでは、組織で働くことに対してみんながこう感じている、ということだ。私は、君たちが自分の仕事と人生、そして私たち全員が共有している情熱を楽しめるよう手助けするためにここにいる。もし私にその手助けをしてほしいなら、2分でこれを片付けて、少なくとも一緒に仕事ができる状態にしてくれ』。そして私は部屋を出た」

指揮官は、この芝居がかった振る舞いには大きなリスクがあったことも認めた。即座に裏目に出る可能性も理解していたからだ。続けてこう語っている。「あれで私の監督キャリアが終わっていた可能性もあった。もしあのまま何も変わっていなかったら、私はもう仕事を失っていたからだ。

「2分後に戻ってくると、そこは完璧に整っていた。みんな静まり返り、目を見開いて、話を聞く準備ができていた。私はこう言った。『これは始まりにすぎない。私たちは日々そうあるべきなんだ。何を成し遂げたいとしても、一緒にやらなければならない。私ひとりではできない。私たちが抱えている問題はそれよりずっと深いが、可能性は無限大だ』」



