クラブ改革を主導したアルテタ監督は、トレーニンググラウンドでの最初の祝賀会に姿を見せなかった。デクラン・ライス、ブカヨ・サカ、ユリアン・ティンバーらスター選手が夜遅くまで祝宴に興じる中、彼はこの歴史的瞬間をカメラの外で過ごす意向を示していた。

彼はマンチェスター・シティ戦を自宅で観戦すると明かし、今週初めに「テレビの前にはいるが、どれくらい観られるかは分からない」と語った。

優勝が決まっても選手やスタッフに合流する予定はなく、「家族と観戦するが、どこまで見られるかは分からない」と話していた。