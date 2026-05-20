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Donny Afroni

翻訳者：

ミケル・アルテタがロンドン・コルニーのトレーニング施設で開催されたアーセナルのプレミアリーグ優勝祝賀会に出席しなかった理由を解説。

ミケル・アルテタ
アーセナル
プレミアリーグ
マンチェスター・シティ

マンチェスター・シティがボーンマスに勝てなかったことで、アーセナルは22年ぶりにプレミアリーグを制した。ロンドン・コルニーでは選手やコーチが喜びに湧いたが、立役者のミケル・アルテタは姿を見せなかった。

  • アーセナルが優勝を決めた夜

    マンチェスター・シティがボーンマスと1-1で引き分けたため、アーセナルがプレミアリーグ優勝を正式に決めた。この結果、ペップ・グアルディオラ率いるシティが最終節で逆転する可能性は消えた。アーセナルの選手たちはロンドン・コルニーの練習場で試合を観戦し、試合終了のホイッスルが鳴ると喜びに湧いた。

    祝賀ムードは北ロンドン全体に広がり、エミレーツ・スタジアム前には数千人のサポーターが集まった。クラブレジェンドのイアン・ライトも群衆に加わり、2003-04シーズンの「インビンシブルズ」以来、ファンが待ち望んだ優勝を祝った。

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    アルテタはコルニーでのパーティーより家族を選んだ

    クラブ改革を主導したアルテタ監督は、トレーニンググラウンドでの最初の祝賀会に姿を見せなかった。デクラン・ライス、ブカヨ・サカ、ユリアン・ティンバーらスター選手が夜遅くまで祝宴に興じる中、彼はこの歴史的瞬間をカメラの外で過ごす意向を示していた。

    彼はマンチェスター・シティ戦を自宅で観戦すると明かし、今週初めに「テレビの前にはいるが、どれくらい観られるかは分からない」と語った。

    優勝が決まっても選手やスタッフに合流する予定はなく、「家族と観戦するが、どこまで見られるかは分からない」と話していた。

  • スペイン人選手にとって歴史的な節目

    パーティーには出席しなかったものの、エミレーツ・スタジアムでのアルテタの伝説は確固たるものになった。選手としてアーセナルでプレーし、監督としてクラブをトップリーグ優勝に導いたのは彼が初めてだ。 44歳54日で優勝した彼は、クラブ史上最年少のリーグ制覇監督となった。これは、1988-89シーズンにチームを優勝させたジョージ・グラハムの記録を124日更新した。 プレミアリーグでは、2004-05シーズンに42歳94日で優勝した元チェルシー監督ジョゼ・モウリーニョだけが彼より若かった。

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    さらなる栄冠が目前に迫っている

    新王者たちは今週日曜日、セルハースト・パークでクリスタル・パレスと対戦し、ついにプレミアリーグのトロフィーを手にします。当初はプレッシャーのかかるロンドン・ダービーが予想されましたが、今は首都での祝賀行事を前にした勝利のパレードとなりました。

    とはいえ、アルテタ監督とチームの仕事は終わっていない。プレミアリーグ制覇に続き、アーセナルは歴史的な2冠を狙う。まもなく視線をブダペストへ。5月30日のチャンピオンズリーグ決勝でパリ・サンジェルマンに勝ち、国内と欧州の栄光を同時に手にするつもりだ。

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