『エル・デスマルケ』によると、ミケル・アルテタ監督は移籍市場が閉まる前に目玉級の契約成立を強行しようとしており、フリアン・アルバレス本人に直接接触したという。アーセナルは以前から、マンチェスター・シティの元所属選手である同選手を最優先の攻撃的補強ターゲットと位置づけており、現在はアルテタ監督が選手本人への直接的な働きかけで獲得に向けた動きを主導している。

ヴィクトル・ギョケレシュはエミレーツ・スタジアムでのデビューシーズンに21ゴールを挙げて実りある結果を残したものの、テクニカルスタッフは、昨季の決勝でパリ・サンジェルマンに苦杯をなめたあと、ついにチャンピオンズリーグを制するためには、アルバレス級の実績を持つ選手こそが必要だと考えている。