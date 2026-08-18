Getty/GOAL
翻訳者：
ミケル・アルテタがフリアン・アルバレスに自ら電話 アーセナルがアトレティコ・マドリーのスター獲得へ最後のオファーを提示
アルバレス獲得へ、アルテタが最後の攻勢を開始
『エル・デスマルケ』によると、ミケル・アルテタ監督は移籍市場が閉まる前に目玉級の契約成立を強行しようとしており、フリアン・アルバレス本人に直接接触したという。アーセナルは以前から、マンチェスター・シティの元所属選手である同選手を最優先の攻撃的補強ターゲットと位置づけており、現在はアルテタ監督が選手本人への直接的な働きかけで獲得に向けた動きを主導している。
ヴィクトル・ギョケレシュはエミレーツ・スタジアムでのデビューシーズンに21ゴールを挙げて実りある結果を残したものの、テクニカルスタッフは、昨季の決勝でパリ・サンジェルマンに苦杯をなめたあと、ついにチャンピオンズリーグを制するためには、アルバレス級の実績を持つ選手こそが必要だと考えている。
- Getty Images
アトレティコ、FWをプレミアリーグ復帰へ導く
ディエゴ・シメオネ監督は公には同胞を引き留めることを切望しているが、アトレティコ・マドリーの首脳陣は、ラ・リーガの直接的なライバルであるバルセロナを強化するよりも、アーセナルとの交渉を進めることを望んでいる。『ムンド・デポルティーボ』は以前、クラブがアルバレスをプレミアリーグ行きへと積極的に誘導しようとしてきたと報じていたが、こうした動きはまだ選手の心を変えるには至っていないと伝えていた。
『COPE』によると、アーセナルはこの取引を魅力的にする大胆な一手として、スウェーデン代表のギョケレシュを交換要員に含めることを提示したという。これにより、シメオネ監督はアルゼンチン人選手の即時の後釜を得ることになり、これほど重要な存在を失う痛手を和らげられる可能性がある。もっとも、このFWの陣営はバルサを希望する姿勢を崩していない。
バルセロナの財政難がアーセナルに希望をもたらす
選手本人の希望があるにもかかわらず、バルセロナの継続する財政的不安定さによって、優位性は再びアルテタ側に戻る可能性がある。ハンジ・フリック監督は、フェラン・トーレスのパリ・サンジェルマン移籍を受けて攻撃陣の補強に向けて市場を探っていると報じられており、代替案としてギョケレシュに目を向ける可能性すらある。というのも、カタルーニャのクラブはアルバレスに対するアトレティコの評価額を満たせず、それが大きな障害になっているためだ。
- Getty
アーセナル、目玉の代替案としてオシムヘンを検討か
アルバレス獲得交渉の行方が不透明であることを踏まえ、アーセナルは一つの選択肢に絞っておらず、ビクター・オシムヘン獲得に向けた話し合いも開始したと報じられている。現在ガラタサライに所属するナイジェリア人FWは、アルゼンチン人選手がバルセロナ行きを待ち続ける場合、アーセナルにとって依然としてハイレベルな代替候補となっている。先週には、10代のスターであるイーサン・ヌワネリとガブリエウ・マルティネッリを巡るより広範な交渉の一環として、トルコのクラブと協議が行われた。
マドリードからの最終的な返答を待つ中、今後数日間はアーセナルの補強戦略にとって極めて重要になる。アルテタの個人的な介入は、この取引に対するクラブの強いコミットメントの大きさを示しているが、イングランド復帰に対する選手本人の消極姿勢が依然として最大の障害となっている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。