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ミケル・アルテタがプレミアリーグのライバルに警告、アーセナルはチェルシー戦勝利後、昨季以上のレベルに到達したと主張
アルテタ、王者にさらなる伸びしろを見いだす
アーセナルを率いる指揮官は、自軍がすでに、昨季の歴史的な優勝シーズンで打ち立てた基準をさらに上回る進化の兆しを見せていると考えている。 日曜のチェルシー戦で2-1の印象的な勝利を収めた後、このスペイン人指揮官は、自身のチームがさらに高みへ到達するためのハングリー精神を備えていると強調した。開始2分にモーガン・ロジャーズのゴールで先制を許したものの、カイ・ハヴァーツと主将マルティン・ウーデゴールの得点で試合をひっくり返し、貴重な勝ち点3を獲得。これにより、アーセナルは3試合を終えて全勝を維持する唯一のチームとしてマンチェスター・シティと並んでいる。
そのパフォーマンスの内容を振り返り、アルテタはシャビ・アロンソ率いるチームを相手に、序盤の苦境へどう対応したかについて選手たちを称賛した。「例外的なパフォーマンスだったと思う。最初から最後まで1分1分を楽しめたし、立ち上がりは難しかった」とアルテタは語った。「自分たちが昨季よりもさらに高いレベルでプレーできる力を持っていることを示すものだと思うし、それはその欲望や謙虚さをどう維持し続けるか、そして毎日、自分自身とチームのより良い姿を見つけようとし続けられるかにかかっている。自分たちにはまだ成長の余地が大きくあり、まだ多くを示せる。このチームの野心はそこにある」
- AFP
攻撃面の連係が新たな次元をもたらす
この北ロンドンのクラブは、ストライカーの補強という点では比較的静かな夏の移籍市場を過ごし、ガブリエウ・ジェズス、ガブリエウ・マルティネッリ、レアンドロ・トロサールらの退団を容認する形となったが、攻撃の流動性は新たな頂点に達しつつあるように見える。ハフェルツ、ウーデゴール、ブカヨ・サカの組み合わせはチェルシーの最終ラインに絶えず問題を引き起こし、新加入のクリストス・ツォリスはサイドから新たな創造性の輝きを加えた。
指揮官は特に、創造性を担う選手たちの連係の深まりを楽観視する理由として挙げた。「ウーデゴールには、あれだけ長くプレーできなかった昨季から証明すべきものがある」とアルテタ監督は述べた。 「そういうことが起きれば、カイも同じ、ブカヨも同じだ。昨季はあまりに多くの攻撃的な選手を長い、長い期間欠いていた。この1年ほどであの2人が何回一緒にプレーしたのか分からないが、おそらく多くはないだろう。そして、彼らの間にあるケミストリーや、そこから何を生み出せるのかを感じ始めると、素晴らしいことだ」
チェルシーでアロンソに現実が突きつけられる
チェルシーにとって、この敗戦は、元リヴァプールおよびレアル・マドリーのMFシャビ・アロンソ監督の下で好スタートを切った後の、重要な現実の再認識となった。今季初の勝ち点逸にもフラストレーションは残ったが、アロンソ監督はなお強気の姿勢を崩さず、スタンフォード・ブリッジでの長期的なプロジェクトに集中し続けるようチームに求めた。
「無失点で試合を終えられるようになりたいし、それはやって来る。選手たちは懸命に取り組むこと、この先それぞれの試合で戦えるようになる道の途中にいることを理解することに全力を注いでいる。何も得られなかったことには満足していないが、落ち着いて続けていく必要がある」とアロンソ監督は述べた。
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チャンピオンズリーグが近づく中、勢いが増している
この勝利はアーセナルにとって大きなギアチェンジを意味するものとなった。コヴェントリー・シティ戦の快勝、アストン・ヴィラ戦の粘り強い僅差勝利に続き、今回は戦術面で真の成熟を示すパフォーマンスを見せた。アーセナルは現在、チャンピオンズリーグ初戦に向けて準備を進めており、水曜日にはナポリ戦に臨む。もっとも、チームに不安材料がないわけではなく、クリスティアン・モスケラはチェルシー戦のメンバーから外れていた点が目立った。アルテタ監督はこのDFの状態について簡潔に言及し、「筋肉系の問題があった。深刻ではないと考えているが、今後数日でどう推移するかを見守る必要がある」と語った。
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