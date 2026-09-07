アーセナルを率いる指揮官は、自軍がすでに、昨季の歴史的な優勝シーズンで打ち立てた基準をさらに上回る進化の兆しを見せていると考えている。 日曜のチェルシー戦で2-1の印象的な勝利を収めた後、このスペイン人指揮官は、自身のチームがさらに高みへ到達するためのハングリー精神を備えていると強調した。開始2分にモーガン・ロジャーズのゴールで先制を許したものの、カイ・ハヴァーツと主将マルティン・ウーデゴールの得点で試合をひっくり返し、貴重な勝ち点3を獲得。これにより、アーセナルは3試合を終えて全勝を維持する唯一のチームとしてマンチェスター・シティと並んでいる。

そのパフォーマンスの内容を振り返り、アルテタはシャビ・アロンソ率いるチームを相手に、序盤の苦境へどう対応したかについて選手たちを称賛した。「例外的なパフォーマンスだったと思う。最初から最後まで1分1分を楽しめたし、立ち上がりは難しかった」とアルテタは語った。「自分たちが昨季よりもさらに高いレベルでプレーできる力を持っていることを示すものだと思うし、それはその欲望や謙虚さをどう維持し続けるか、そして毎日、自分自身とチームのより良い姿を見つけようとし続けられるかにかかっている。自分たちにはまだ成長の余地が大きくあり、まだ多くを示せる。このチームの野心はそこにある」