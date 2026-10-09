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ミケル・アルテタがデクラン・ライスの負傷について警告、アーセナル指揮官は中盤の選考で頭痛の種に直面
アーセナル、ライスの負傷への懸念に対処へ
アルテタ監督は、主力MFライスを重傷から守るため、アーセナルが同選手の起用に慎重な姿勢を取ると明かした。27歳のライスは、過密日程による負担への懸念から、代表ウィーク前にイングランド代表を離脱していた。
ライスはここ数シーズン、非常に多くの試合をこなしてきた。特にワールドカップではハムストリングの神経の問題を抱えながらプレーし、アーセナルのプレミアリーグ制覇とチャンピオンズリーグ決勝進出に貢献した。
国内リーグ戦の再開を前に、アルテタ監督はこの重要なMFに過度な負担をかけることを警戒している。アーセナルは今週末にリーズと対戦するが、クラブがフィジカルの状態を見極めている中、ライスが出場するかどうかは依然として不透明だ。
- Getty Images Sport
アルテタ、慎重さが必要な理由を説明
ライスはリーズ戦に出場できる可能性こそあるが、指揮官は長期的なリスクを強く意識している。アルテタ監督は、厳しい夏の大会を終えた同選手をアーセナルが守らなければならないと強調した。
「そうだね。彼はワールドカップから戻ってきて以降、いくつか問題を抱えているので、我々は彼をしっかり管理しなければならない」と、アルテタ監督は『インデペンデント』によると語った。「明日には出場可能であってほしいし、ほかにも状態が不透明な選手が何人かいる」
アーセナルの負傷者情報に明暗
ライスに加え、アルテタはほかにも複数のコンディション不安を抱える選手の管理に追われている。 カイ・ハヴァーツは筋肉の問題でドイツ代表を離脱し、エズリ・コンサもイングランド代表での活動を早めに切り上げて戻ってきた。
状況について説明したアルテタは、次のように語った。「カイについては筋肉の負傷があったので、私はドイツ側と話し、通常どおり選手を戻してもらった。エズリについてはイングランド代表の陣営と良いコミュニケーションが取れていた。明日になれば分かるだろう［出場可能かどうかは］」
- AFP
アーセナル、差を縮める狙い
アーセナルは代表ウィーク前の不本意な結果からの立て直しを目指し、リーズ戦で再始動する。前節はブライトンに悔しい敗戦を喫した。この敗戦により、アーセナルはプレミアリーグ序盤戦の順位表でマンチェスター・シティと勝ち点3差となっている。
ライスがリーズ戦で先発できるほどの状態にあるかどうかは、まだ分からない。ただ、主力DF陣の復帰は、アーセナルが勝利の勢いを取り戻すうえで極めて重要な土台となる。
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