アルテタ監督は、主力MFライスを重傷から守るため、アーセナルが同選手の起用に慎重な姿勢を取ると明かした。27歳のライスは、過密日程による負担への懸念から、代表ウィーク前にイングランド代表を離脱していた。

ライスはここ数シーズン、非常に多くの試合をこなしてきた。特にワールドカップではハムストリングの神経の問題を抱えながらプレーし、アーセナルのプレミアリーグ制覇とチャンピオンズリーグ決勝進出に貢献した。

国内リーグ戦の再開を前に、アルテタ監督はこの重要なMFに過度な負担をかけることを警戒している。アーセナルは今週末にリーズと対戦するが、クラブがフィジカルの状態を見極めている中、ライスが出場するかどうかは依然として不透明だ。