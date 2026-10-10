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ミケル・アルテタがカイ・ハフェルツについて大きな決断。アーセナル、リーズ戦の先発メンバーを発表し、負傷者3人が復帰へ
コンディションへの懸念があるにもかかわらず、3人が先発起用される
アルテタ監督は、リーズ・ユナイテッドとのプレミアリーグの一戦に向けたアーセナルの先発メンバーに、カイ・ハヴァーツ、デクラン・ライス、エズリ・コンサを名を連ねさせた。この決定は、直近の代表ウインドー中に広がっていた負傷への懸念を受け、アーセナルにとって大きな追い風となる。
ライスは負荷管理のためイングランド代表から離脱し、ハヴァーツはドイツ代表でハムストリングの問題を負った。コンサも打撲のためイングランド代表のキャンプを早期に離れ、3人全員がこの試合に向けて出場が危ぶまれていた。木曜日のトレーニング映像にこの3人の姿はなかったが、アルテタ監督は3人全員がキックオフからプレーできるだけの状態にあると判断した。
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アルテタが慎重に管理された負荷について説明
アルテタ監督は、ライスを代表活動から休ませる決定について言及し、ここ数シーズンにわたるMFの過密日程を理由に挙げた。指揮官は、主力選手を万全の状態に保つには賢明なマネジメントが必要だと強調した。
「そうだね、彼については管理しなければならない。ワールドカップから戻ってきて以来、いくつか問題を抱えているし、この3年間でどれだけ多くの試合をこなしてきたかも分かっている」とアルテタ監督は述べた。「だから、そうだね、それは賢明な判断だったし、願わくは明日、彼が出場可能であり、同じく出場が危ぶまれている他の何人かもそうであればと思う」
中盤と攻撃陣での大きな決断
復帰した3選手に加え、アルテタはピッチ全体でいくつか注目すべき選考を行った。ノニ・マドゥエケがエベレチ・エゼに先んじて左ウイングで先発し、一方でクリストス・ツォリスはハムストリングの問題により数週間離脱する。
ベン・ホワイトは古巣のレンタル先クラブとの一戦で右SBに復帰。また、若手MFマイルズ・ルイス＝スケリーがブルーノ・ギマランイスではなく、ライスと並んで起用された。前線では、ヴィクトル・ギョケレシュがベンチスタートとなる。スウェーデン代表として4試合で4ゴールを挙げた印象的な代表ウィーク後にもかかわらず、である。
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先発メンバー確定
アーセナル（4-2-3-1）：ラヤ；ホワイト、コンサ、ガブリエウ、カラフィオーリ；ライス、ルイス＝スケリー；サカ、ウーデゴール、マデュエケ；ハヴァーツ
リーズ・ユナイテッド（3-4-2-1）：トラッフォード；ジャスティン、エルヴェディ、ムハレモヴィッチ；ボーグル、アンパドゥ、タナカ、グドムンドソン；スタッハ、オカフォー；カルヴァート＝ルーウィン
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