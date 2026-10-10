アルテタ監督は、リーズ・ユナイテッドとのプレミアリーグの一戦に向けたアーセナルの先発メンバーに、カイ・ハヴァーツ、デクラン・ライス、エズリ・コンサを名を連ねさせた。この決定は、直近の代表ウインドー中に広がっていた負傷への懸念を受け、アーセナルにとって大きな追い風となる。

ライスは負荷管理のためイングランド代表から離脱し、ハヴァーツはドイツ代表でハムストリングの問題を負った。コンサも打撲のためイングランド代表のキャンプを早期に離れ、3人全員がこの試合に向けて出場が危ぶまれていた。木曜日のトレーニング映像にこの3人の姿はなかったが、アルテタ監督は3人全員がキックオフからプレーできるだけの状態にあると判断した。