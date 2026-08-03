アーセナルによるビニシウス・ジュニオールへの関心が強まっている。アルテタ監督がエミレーツ・スタジアムへの移籍の可能性について、このブラジル代表と個人的に話をしたと報じられたためだ。最新の動きは、アーセナルが今夏、レアル・マドリーのFW獲得に前向きだと報じられたことに続くものとなっている。

ビニシウスの将来は、現在進行中の契約問題をめぐって不透明になっている。このウインガーは2027年まで契約を残しているが、報道によれば、契約満了時に無償で失うリスクを避けるため、マドリーは最新の契約延長オファーを受け入れない場合、今夏に売却すると本人に伝えたという。



