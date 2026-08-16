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ミケル・アルテタがアーセナル移籍をめぐる重大な示唆、主力3選手がコミュニティ・シールドのメンバー外に
移籍のうわさが、欠場しているアーセナルの3選手を取り巻いている
アルテタ監督は、日曜日に行われるマンチェスター・シティとのシーズン開幕戦に向けた20人のメンバーから、マルティネッリ、ジェズス、ヌワネリを外した。アーセナルは現在、進行中のこの試合で前半のうちに2-0と快適なリードを奪っているが、『Evening Standard』によれば、この3人の欠場は将来に対する不透明感と大きく関係しているという。
ガラタサライはマルティネッリに3800万ポンドのオファーを提示したが、このFWはトルコ移籍に前向きではない。一方、ナポリはジェズス獲得に向けて交渉を進めており、同選手は約1700万ポンドで退団する可能性がある。ヌワネリにも複数クラブが関心を示しており、アーセナルのスポーツディレクターであるアンドレア・ベルタが解決策を見つける任務を担っている。
- AFP
ヌワネリには定期的な出場機会が必要だ
マルティネッリとジェズスの去就が不透明な一方で、ヌワネリを巡る状況は、プレシーズンで印象的なパフォーマンスを見せていたこともあり、とりわけ興味深い。10代のMFはチームメートとともにカーディフへ遠征したものの、試合当日のメンバーからは外れた。アルテタ監督は金曜日の試合前記者会見でこの件について言及した。
「イーサンにはプレーする必要がある」とアルテタ監督は語った。「もしここに残るのであれば、彼にその出場時間を確約できるからだ。そうでなければ、誰にとっても良いことではないと思う」アーセナルは、必要なプレー時間を確保させるため、ヌワネリを期限付き移籍に出すか、買い戻し条項付きで売却することを検討していると報じられている。
イングランド代表の主力勢が休養する中、新戦力がデビューへ
注目すべき欠場者がいる一方で、アーセナルのファンは現在、新加入のブルーノ・ギマランイスとクリストス・ツォリスに目を向けている。2人はこの試合で先発し、前半を2-0でリードして終える展開に貢献している。
アルテタ監督は新戦力について満足感を示した。「クリストスは早い段階で合流したので、それは常に助けになる。ブルーノは先週チームに加わった。彼は良いコンディションにあり、チームにもたらすものは分かっている」と説明した。さらに、ブカヨ・サカとデクラン・ライスはベンチスタートとなった。アルテタ監督は「それは非常に個別の問題だ。デクランは65試合以上に出場していて、完全な休養が必要だったし、これから状態を作っていかなければならない。彼らは今も非常に競争心が強い。試合に関わりたがっていたし、それもまた良いことだ」と付け加えた。
- Getty Images Sport
アーセナルの次は？
アーセナルがコミュニティ・シールドの残り時間を危なげなく締めくくり、タイトル獲得を目指す一方で、クラブにはマルティネッリ、ジェズス、ヌワネリの放出をまとめる時間が限られている。アルテタ監督は、チームが目前に迫るプレミアリーグ開幕へ完全に集中し続けられるようにしなければならない。そのためには、構想外の選手たちの整理を進めると同時に、新戦力をスムーズにチームへ組み込む必要がある。
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