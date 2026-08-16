注目すべき欠場者がいる一方で、アーセナルのファンは現在、新加入のブルーノ・ギマランイスとクリストス・ツォリスに目を向けている。2人はこの試合で先発し、前半を2-0でリードして終える展開に貢献している。

アルテタ監督は新戦力について満足感を示した。「クリストスは早い段階で合流したので、それは常に助けになる。ブルーノは先週チームに加わった。彼は良いコンディションにあり、チームにもたらすものは分かっている」と説明した。さらに、ブカヨ・サカとデクラン・ライスはベンチスタートとなった。アルテタ監督は「それは非常に個別の問題だ。デクランは65試合以上に出場していて、完全な休養が必要だったし、これから状態を作っていかなければならない。彼らは今も非常に競争心が強い。試合に関わりたがっていたし、それもまた良いことだ」と付け加えた。