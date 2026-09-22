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ミケル・アルテタがアーセナルと新たな長期契約で合意、エミレーツ・スタジアムでの将来を巡る憶測に終止符へ
アーセナルへの将来を託すことに
『BBC』によると、アルテタは、プレミアリーグ王者として君臨するアーセナルを引き続き率いるため、条件が改善された新契約に合意した。スペイン人指揮官の現行契約は、もともと今季終了時に満了を迎える予定だった。しかし、水面下では長期延長を巡る実りある協議がここ数カ月にわたって続いていた。
それ以前に解決が近いと報じられていた中、最終合意にはついに正式に到達した。アーセナルは、イングランド・フットボールの頂点への驚異的な復活を実現させた立役者を引き留めることに成功した。
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外部からの雑音や憶測を一蹴して
それまでの契約が徐々に満了へ近づく中、長期的な将来を巡る外部の憶測は当然ながら強まり始めていた。しかし、アルテタ監督は最近のメディア対応の場で、一貫してアーセナルの忠実なファンの不安を和らげようとしていた。
つい先週も進行中の契約問題に言及した際、この指揮官は、退任の可能性を巡ってサポーターが「心配」する理由はまったくないと自信を持って強調した。そして、北ロンドンに残りたいという自身の思いを、関係者全員に対して明確に示した。
「私は非常に幸せだし、一緒に働いている人たちと仕事ができることにとても感謝している」とスペイン人指揮官は説明した。
多額の金銭的利益を手にする
この新契約の正確な契約期間については、依然として公式発表が待たれる状況だが、そのコミットメントは非常に大きい。同じ報道によれば、この契約延長によりアルテタは少なくともクラブ在任10年目まで指揮を執る見通しで、2019年12月の初就任から丸10年となる。
チームに変革をもたらした手腕により、アルテタは非常に高額な金銭的報酬を手にすることになった。新たな合意には大幅な昇給が含まれており、指揮官としての報酬は新たな水準に引き上げられる。
この大型契約は、これまでの年俸1000万ポンドという基本給を大きく上回るものだ。さらにアーセナル指揮官は、さまざまな成果連動型ボーナスとして追加で500万ポンドを得る可能性があり、首脳陣がそのリーダーシップに絶大な信頼を寄せていることを示している。
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非常に強固な土台の上に築きながら
長期的な去就が正式に決着したことで、アルテタは今や全エネルギーをピッチ上の戦いに注ぐことができる。望まれない契約交渉という雑音は、チームのロッカールーム環境から完全に取り除かれた。
関心は今後の試合へと真っすぐ戻る。内部における最も重要な案件に決着をつけたアーセナルは、今季さらなるタイトル獲得に向けた容赦ない追求を続けようとしている。
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