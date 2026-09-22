ミケル・アルテタがアーセナルと新たな長期契約で合意、エミレーツ・スタジアムでの将来を巡る憶測に終止符へ

それまでの契約が徐々に満了へ近づく中、長期的な将来を巡る外部の憶測は当然ながら強まり始めていた。しかし、アルテタ監督は最近のメディア対応の場で、一貫してアーセナルの忠実なファンの不安を和らげようとしていた。

つい先週も進行中の契約問題に言及した際、この指揮官は、退任の可能性を巡ってサポーターが「心配」する理由はまったくないと自信を持って強調した。そして、北ロンドンに残りたいという自身の思いを、関係者全員に対して明確に示した。

「私は非常に幸せだし、一緒に働いている人たちと仕事ができることにとても感謝している」とスペイン人指揮官は説明した。