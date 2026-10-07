アーセナルは現在、非常に競争力の高いスカッドを擁しており、新進気鋭のタレントが継続的に先発の座を確保するのは難しい状況にある。ルイス＝スケリーは、デクラン・ライスやマルティン・ウーデゴールといった確立されたスターとの激しい競争にさらされている。

しかし、リチャーズはこの若手の並外れたポテンシャルを依然として確信している。「数シーズン前のレアル・マドリー戦での彼のパフォーマンスを覚えているよ［チャンピオンズリーグ準々決勝］。あれほど若い選手で、あんなものは見たことがなかった」とリチャーズは述べ、最大の舞台で一流の相手を前にしても、その才能が一貫して印象を残してきたことを強調した。