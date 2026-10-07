AFP
翻訳者：
ミカ・リチャーズ、トーマス・トゥヘル率いるイングランドで印象的なプレーを見せた驚異のマイルズ・ルイス＝スケリーに衝撃
リチャーズが信じられないほどのアーセナルスターを称賛
『The Rest is Football』のポッドキャストで語ったリチャーズは、ウェンブリーでイングランドがチェコを3-0で下した後、ルイス＝スケリーへの強い賛辞を口にした。20歳の同選手はこの代表ウィークでプレーし、国際舞台でその大きな可能性を示した中、リチャーズはアーセナルのアカデミー育ちを特に高く評価した。「マイルズ・ルイス＝スケリーは私のお気に入りの選手の一人だ」とリチャーズは述べた。「技術的に非常に優れているし、強くて速い。フットボールIQも高く、しかもまだとても若い」
- AFP
アーセナルのスカッド内での激しい競争
アーセナルは現在、非常に競争力の高いスカッドを擁しており、新進気鋭のタレントが継続的に先発の座を確保するのは難しい状況にある。ルイス＝スケリーは、デクラン・ライスやマルティン・ウーデゴールといった確立されたスターとの激しい競争にさらされている。
しかし、リチャーズはこの若手の並外れたポテンシャルを依然として確信している。「数シーズン前のレアル・マドリー戦での彼のパフォーマンスを覚えているよ［チャンピオンズリーグ準々決勝］。あれほど若い選手で、あんなものは見たことがなかった」とリチャーズは述べ、最大の舞台で一流の相手を前にしても、その才能が一貫して印象を残してきたことを強調した。
控えに置いておくには惜しい存在
出場時間をめぐる争いが激しいにもかかわらず、リチャーズはルイス＝スケリーがコンスタントにプレーすべきだと強く確信している。アーセナルは中盤と守備陣に多額の投資をしてきたが、この元DFは下部組織育ちのスターを無視することはできないと考えている。
「もちろん、リッカルド・カラフィオーリはアーセナルで左SBとしてプレーしているし、中盤にはデクラン・ライスとマルティン・ウーデゴールに加えてブルーノ・ギマランイスを連れてきた。だが、ルイス＝スケリーはベンチに置いておくにはあまりに優秀だ。あの年齢で私が見てきた中でも最高の若手選手の一人で、それは誇張ではない。本当に信じられない選手で、見ていて実に楽しい」
- (C)Getty Images
ルイス＝スケリーの次はどうなるのか。
イングランド代表で実りある代表ウィークを終えたルイス＝スケリーは、ミケル・アルテタ監督の先発メンバー入りを勝ち取るべく、北ロンドンへ戻ることになる。アーセナルは今後数週間で過密日程に直面しており、この才能あふれる若手にとって、自身の紛れもない価値をピッチ上で証明する重要なチャンスとなるはずだ。
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