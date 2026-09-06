ZUMA Press Wire
翻訳者：
ミカ・ゴッツ アヤックス パリ 移籍 エールディビジ チャンピオンズリーグ インタビュー
アムステルダムへの感動的な帰還
ミカ・ゴッツは2026年9月5日のPSV戦後、感慨深い形でアムステルダムに戻り、サポーターと元チームメートに正式に別れを告げる機会を得た。試合後に『ESPN NL』の取材に応じた若きウインガーは、この経験について、自身が非常に高く評価するクラブでの美しい瞬間だったと語った。キャリア形成の重要な時期をアヤックスで過ごしたゴッツにとって、この別れのジェスチャーは、オランダの名門との間に築いた深い絆をあらためて示すものとなった。
「非常に高く評価しているクラブでの美しい経験だった」とゴッツは振り返り、サポーターと元チームメートに正式に別れを告げるためにアムステルダムへ感情のこもった帰還を果たしたことを表現した。
- Pro Shots
パリでの生活に順応している
ゴッツはまた、パリの新クラブへの最近の移籍についても語り、慌ただしい最初の数週間ではあったものの、スムーズに新環境に馴染めたと明かした。現チャンピオンズリーグ王者のロッカールームで温かく迎え入れられたことへの感謝も示している。プロフェッショナルな姿勢に突き動かされるこのウインガーは、自信と勇敢さ、そして持ち前のひらめきを持ってプレーし、すぐにインパクトを残したい考えを強調した。
ゴッツは「最初の数週間は慌ただしかったが、すぐに馴染むことができたし、新たなチャンピオンズリーグ王者のクラブのロッカールームでも歓迎されていると感じている」と述べ、「自信と勇敢さを持ってプレーする」ことで、新天地でも自身の本来のプレースタイルを発揮する意向を示した。
移籍をめぐる状況について語る
自身の退団の経緯を振り返り、ゴッツはこの移籍が最大限のプロフェッショナリズムをもって進められたと語り、それを認めた。敬意ある円満な移行を実現するため、最後の最後までアヤックスへの絶対的な献身と集中を保っていたことを強調した。アムステルダムでの歩みを懐かしく振り返りつつ、このFWは在籍中に自らが大きく成長できたことに計り知れない誇りを示した。
「私の退団はプロフェッショナルに進められた。敬意ある移行を実現するため、最後の瞬間までアヤックスへの献身を保った」とゴッツは認めた。
- AFP
新たな章に向けて
フランスの首都でこの困難な新たな挑戦に乗り出す中、ゴッツがまず集中しているのは、新チームの戦術的要求に適応し、重要な役割を築くことだ。欧州サッカー最高峰の舞台で自身の道を切り開いていく一方で、古巣への強い愛着も持ち続けており、最近の苦戦にもかかわらず、アヤックスの今季残りでの成功を温かく願っている。
「パリでの旅を始めるにあたり、チームに適応し、自分の足跡を残すことに集中している」とゴッツは締めくくり、自身の成長を懐かしく振り返りつつ、アヤックスが「今季成功を収める」ことを願った。
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