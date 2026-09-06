ミカ・ゴッツは2026年9月5日のPSV戦後、感慨深い形でアムステルダムに戻り、サポーターと元チームメートに正式に別れを告げる機会を得た。試合後に『ESPN NL』の取材に応じた若きウインガーは、この経験について、自身が非常に高く評価するクラブでの美しい瞬間だったと語った。キャリア形成の重要な時期をアヤックスで過ごしたゴッツにとって、この別れのジェスチャーは、オランダの名門との間に築いた深い絆をあらためて示すものとなった。

「非常に高く評価しているクラブでの美しい経験だった」とゴッツは振り返り、サポーターと元チームメートに正式に別れを告げるためにアムステルダムへ感情のこもった帰還を果たしたことを表現した。



