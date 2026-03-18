このベテランFWは、ロンドン・スタジアムでの長いキャリアがどのように幕を閉じたかについて、その思いを隠そうとはしなかった。10年間にわたり頼れる得点源として活躍してきた彼は、あの恐ろしい事故の後、クラブ首脳陣からもっと忠誠心を示されることを期待していた。彼は次のように語った。「とてもがっかりした。 正直なところ、10年間クラブに在籍し、10年間主力選手の一人として、事故を起こすその日までプレーし、その日までほとんどの試合で先発出場していたのだから、事故の後も自分を証明する機会を与えてくれて、契約を提示してくれると思っていた。 だが、結局のところ、サッカーはビジネスだ。クラブ側は私を手放す準備ができていたようだし、それはそれとして、彼らが前に進むことを決めたのだから、私もそうしただけだ。」