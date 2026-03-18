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ミカイル・アントニオは、自動車事故の惨事を受けて10年に及ぶ在籍に幕を下ろし、ウェストハム退団について「失望」を明かし、グラハム・ポッター監督を非難した。
怪我に悩まされ、カタールへの移籍
talkSPORTの独占インタビューで、アントニオは過去2年間にわたる困難な道のりを詳しく語った。 あの衝撃的な事故の後、35歳の彼は昨年7月にロンドンのクラブから放出された。プレミアリーグ2で2試合に出場し、試合勘を取り戻そうとしたものの、ハムストリングの負傷によりレスター・シティとチャールトン・アスレティックへの移籍が頓挫し、イングランドに残留する望みは絶たれた。その結果、このフォワードは今年3月、プレーヤーとしてのキャリアを再起させるため、短期契約でアル・サイリヤに加入し、スターズリーグへと移籍した。
ウェストハムからの退団は大きな失望をもたらした
このベテランFWは、ロンドン・スタジアムでの長いキャリアがどのように幕を閉じたかについて、その思いを隠そうとはしなかった。10年間にわたり頼れる得点源として活躍してきた彼は、あの恐ろしい事故の後、クラブ首脳陣からもっと忠誠心を示されることを期待していた。彼は次のように語った。「とてもがっかりした。 正直なところ、10年間クラブに在籍し、10年間主力選手の一人として、事故を起こすその日までプレーし、その日までほとんどの試合で先発出場していたのだから、事故の後も自分を証明する機会を与えてくれて、契約を提示してくれると思っていた。 だが、結局のところ、サッカーはビジネスだ。クラブ側は私を手放す準備ができていたようだし、それはそれとして、彼らが前に進むことを決めたのだから、私もそうしただけだ。」
ロッカールームの改装についてポッターを非難する
退団の背景について語る際、ジャマイカ代表の彼は、元監督のグラハム・ポッターを明確に名指しした。彼は、自身の退団が、ロッカールームから影響力のある人物を排除するという、より大きな戦略の一環だったと考えている。彼は次のように明かした。「主にグラハム・ポッターが仕向けたことだと感じた。彼は単に旧体制を一掃しようとしていたように思える…… 彼は私やアーロン・クレスウェル、ウラジミール・クーファル、エドソン・アルバレスといった、ロッカールームで主導権を握っていたベテラン選手たちを多く放出した。チームのリーダー格の多くが去らされた……彼はロッカールームに影響力を持つ人間を一人も残したくなかったのだと思う。だから、手放す機会があれば誰であれ、彼はそうしていた。」
プレミアリーグ復帰の可能性を残す
年齢や最近の怪我による身体的な負担にもかかわらず、彼はイングランドのトップリーグへの劇的な復帰の可能性を否定しようとはしない。自身のスピード、体力、そして得点感覚は依然として健在であると主張している。 かつてブレントフォードから関心を寄せられていたことを挙げ、彼は依然としてトップレベルのサッカーに必要な資質を備えていると信じている。今のところ、彼の主な焦点はコンディションを証明し、再びサッカーを楽しむことにある。2024年のあの運命的な夜にキャリアが終わらなかったことに感謝しつつ、夏の移籍市場でどのような選択肢が巡ってくるかを待ち望んでいる。
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