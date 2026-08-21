22年にわたるタイトルからの遠ざかりに終止符を打ったことで、アーセナルが大一番で勝負弱いと疑っていた外部の批判は、ついに静まった。キーオンによれば、ライバルたちが王者の座から引きずり下ろそうと必死になっていても、現王者という立場は内面的な自信をもたらす重要な要素だという。

期待の重圧について問われたキーオンは、こう付け加えた。「プレミアリーグで優勝すれば、当然ながら誰もが王者を倒したいと思うものだ。ここ数年、アーセナルにはプレッシャーがかかっていた。

「これまでの語られ方は、彼らはそれを逃した、勝負どころで弱さを見せた、というものだった。だが今は王者であることを楽しみ、その気持ちを試合に持ち込めると思う。それはさらなる自信と信念を与えてくれる。だから、いや、そんなことを気にする必要はない。ただ勝ちに行けばいいし、願わくは他より優れていることだ」