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翻訳者：
マーティン・キーオン、アーセナルのプレミアリーグ王座防衛で「予定より早い」マックス・ダウマンが大きな役割を果たすと支持
10代の選手が終盤戦で印象を残す
ダウマンは、わずか15歳でアーセナルのトップチームデビューを果たし、プレミアリーグ史上最年少得点者として歴史に名を刻んだ。10代の攻撃的MFは昨季の優勝争い終盤で決定的な役割を果たし、エバートン戦の劇的な勝利ではビクトル・ギョケレスのゴールをアシストした後、アディショナルタイムに試合を決定づける追加点を決めた。公式戦通算13試合にトップチームで出場し、印象的なプレシーズンも経て、ダウマンは新シーズンに向けたアルテタ監督の構想にしっかりと組み込まれている。
- Mark Pain
クラブの象徴が神童を称賛
元アーセナルDFのキーオン氏は、この若手の急成長は予定を前倒しして進んでいるとの見方を示し、この逸材が北ロンドンで重要な役割を果たすと予想している。『TNT Sports』に対し、キーオン氏は「彼は16歳だ。すでに信じられないようなストーリーになっている。もう予定より先に進んでいる」と強調した。
「今季がそのシーズンになるかもしれない。エバートン戦ではあの2つの素晴らしい場面を見せた。あれで彼はすでに歴史に名を刻んだ。プレミアリーグでゴールを決めた最年少選手だ。それがどれほど重要だったか。彼は大きな役割を担うことになるだろう。願わくは今季がブレークの年になってほしいが、まだ早いのかもしれない。とはいえ、彼がプレーするときは見るのが楽しみだ」
王者が過去の語られ方を振り払う
22年にわたるタイトルからの遠ざかりに終止符を打ったことで、アーセナルが大一番で勝負弱いと疑っていた外部の批判は、ついに静まった。キーオンによれば、ライバルたちが王者の座から引きずり下ろそうと必死になっていても、現王者という立場は内面的な自信をもたらす重要な要素だという。
期待の重圧について問われたキーオンは、こう付け加えた。「プレミアリーグで優勝すれば、当然ながら誰もが王者を倒したいと思うものだ。ここ数年、アーセナルにはプレッシャーがかかっていた。
「これまでの語られ方は、彼らはそれを逃した、勝負どころで弱さを見せた、というものだった。だが今は王者であることを楽しみ、その気持ちを試合に持ち込めると思う。それはさらなる自信と信念を与えてくれる。だから、いや、そんなことを気にする必要はない。ただ勝ちに行けばいいし、願わくは他より優れていることだ」
- Getty Images Sport
ライバル勢は安定の中で再建を進める
アーセナルは、1930年代以来初めてトップリーグ王座の連覇成功を目指している。アルテタ監督が築いてきた戦術的な枠組みは、マンチェスター・シティのエンツォ・マレスカ、リヴァプールのアンドニ・イラオラ、チェルシーのシャビ・アロンソを含むトップリーグの9クラブで監督交代が相次ぐ中でも、大きな継続性をもたらしている。ダウマンとチームメートたちは、金曜日に昇格組のコヴェントリー・シティをホームに迎えてタイトル防衛戦をスタートさせる中、いきなり集中力を試されることになる。
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