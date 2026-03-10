ベテランの監督は、当局がこれほどの大観衆を安全に管理することは不可能だと判断することを懸念し、この事件による潜在的な影響に「悲しみを覚える」と認めた。実際、スコットランド警察のグレーター・グラスゴー部門のエマ・クロフト警視正は、オールドファームの対戦にこれほど多くのアウェイファンが訪れることは「現状では実現不可能」だと事件後に宣言した。

オニールは続けて、「つまり、この試合には本当に魔法のような魅力があるわけで、今回の出来事に私は明らかに非常に悲しみを覚えています。悲しみを覚えるというのは、ほとんど事態を軽視したり、過小評価したりしているようにも思えます。しかし、全体としては非常に残念です。なぜなら、私が望んでいたこと、そして長い間実現してきたことが、もう二度と起こらないかもしれないと思うからです。

人々は、アイブロックスやセルティック・パークに 7,000 人の観客を集めることは、警察の警備では対応しきれないと見るだろう。答えはわからないが、試合中のあの雰囲気から判断すると、また何かが失われてしまうだろうと思う」と述べた。