AFP
翻訳者：
マーティン・オニール、レンジャーズ対セルティックの衝突後のピッチ乱入に「悲しみ」を表明、オールドファーム・ダービーの「魔法」が「失われる」ことを懸念
アイブロックスでの混乱：試合後の警備体制の崩壊
スコットランドカップ準々決勝を取り巻く巨大な緊張は、アイブロックスでの試合終了の笛が鳴った直後に限界点に達した。
延長戦を含め0-0の膠着状態が続いた激闘の末、セルティックがPK戦で劇的な4-2の勝利を収めた。この結果に遠征サポーターの間で歓喜の渦が巻き起こり、多くのファンが警備を突破して聖域であるアイブロックスの芝生に乱入し、熱狂的な祝賀に沸いた。
しかし、この歓喜の光景は瞬く間に暴力へと転じた。激怒したレンジャーズサポーターの一団が自らの柵を突破し、宿敵と対峙しようとしたのだ。 状況はさらに悪化し、照明弾が観客席へ投げ込まれ、ピッチ上では直接的な衝突が発生した。混乱の規模の大きさに警察と警備員が緊急介入し、対立する両陣営を隔てるため巨大な人間の壁を形成した。当局は「混沌とした危険な警備の失敗」と評された事態の後、秩序回復とピッチの清掃に多大な労力を要した。
- Getty Images Sport
オニール、輝きを失ったことを嘆く
この試合は、7,500 人という大規模なアウェイファンが割り当てられた、近年では珍しい試合でした。近年は、アウェイファンはごく一部の席に制限されるか、あるいは完全に禁止されることもありました。オニール氏は、日曜日の出来事が、より慎重なアプローチへの回帰につながることを懸念しています。
トークスポーツのインタビューで、オニールは次のように述べています。「私は、遠方から、アウェイファンがいない、アウェイファンが完全に入場できない状況では、オールドファームの試合は、依然として素晴らしい試合であるにもかかわらず、その輝きの一部を失っていると感じていました。 そして、先週の日曜日と、その前の日曜日、イブロックスから聞こえてきた歓声は、たとえ 2,500 人しかいなかったとしても、私が長い間、長い間、聞いたことのないものだったと思います。おそらく、2003 年にセルティックがリバプールと対戦したとき、そのようなスタジアムから歓声が聞こえたことがあるかもしれません。
将来の警察活動への懸念
ベテランの監督は、当局がこれほどの大観衆を安全に管理することは不可能だと判断することを懸念し、この事件による潜在的な影響に「悲しみを覚える」と認めた。実際、スコットランド警察のグレーター・グラスゴー部門のエマ・クロフト警視正は、オールドファームの対戦にこれほど多くのアウェイファンが訪れることは「現状では実現不可能」だと事件後に宣言した。
オニールは続けて、「つまり、この試合には本当に魔法のような魅力があるわけで、今回の出来事に私は明らかに非常に悲しみを覚えています。悲しみを覚えるというのは、ほとんど事態を軽視したり、過小評価したりしているようにも思えます。しかし、全体としては非常に残念です。なぜなら、私が望んでいたこと、そして長い間実現してきたことが、もう二度と起こらないかもしれないと思うからです。
人々は、アイブロックスやセルティック・パークに 7,000 人の観客を集めることは、警察の警備では対応しきれないと見るだろう。答えはわからないが、試合中のあの雰囲気から判断すると、また何かが失われてしまうだろうと思う」と述べた。
- Getty Images Sport
ストラカンも批判に加わる
この事件は、ファンの行動に関するより広範な議論を引き起こし、元セルティックの監督ゴードン・ストラカンも、クラブの決定に影響を与えようとして「仮面を被り、警察官を殴った」者たちを厳しく非難した。
オニールは、2000年から2005年にかけてパークヘッドで過ごした初期の頃を振り返り、次のように回想しています。「こうした特定の事柄、つまり何が起こったのか、何が回避できたのかについて、真剣に検討が行われることを願っています。しかし、雰囲気の面では、これほど素晴らしいものは他にないと思います。 そして、私が言っているのは、敵対的な雰囲気のイブロックスに行くことについてです。そこでは、逆説的に、ある種の陶酔的な喜びを得ることができます。喜びというのは少し大げさかもしれませんが、それは本当に素晴らしいことでした。
広告