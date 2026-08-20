オニールは、まず厳しい欧州での一戦を振り返ると、カラバフから加入し、シュート数（6本）と成功したドリブル数（6回）の両部門で試合最多を記録したデュランの即効性ある働きを称賛した。

TNT Sportsの取材に対し、セルティックの指揮官は次のように説明した。「本当に厳しい夜だったと思う。相手は本当にいいチームだ。我々には難しい仕事が残されているが、自分たちにチャンスは残した。相手は開始1分にオフサイドのゴールを決め、そこから自分たちがリズムに乗るまで10〜15分かかった。

「（デュランは）素晴らしい選手だ。かなり前から目をつけていて、実際に獲得した時期よりももっと早く獲ろうとしていた。彼がワールドクラスの選手だと言っているわけではないが、あれはワールドクラスのパフォーマンスだった。果敢に仕掛け、しっかり戻っていた。今夜は我々にとって素晴らしい結果だったが、まだ先は長い。

「昨季は、その大半で、どこからゴールが生まれるのかと思っていた。だが今の我々はゴールを生み出すことができる。それに無失点で終えたことも非常に重要だった」