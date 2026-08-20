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マーティン・オニールが“ワールドクラス”のカミロ・ドゥランを絶賛、セルティックはチャンピオンズリーグ・プレーオフでLASKに快勝
決定力の高いフィニッシュでリードを広げる
ベンヤミン・ニグレンが26分、左足で見事なカーブシュートをゴール左上隅に突き刺し、セルティックに先制点をもたらした。ドゥランは前半終了前に20ヤードの圧巻ボレーで追加点を挙げると、流れるようなチームプレーの締めくくりとして後半にも冷静に決めた。今夏加入の新戦力は圧倒的なパフォーマンスを披露し、セルティックはプレーオフ第1戦で3-0の快勝を収めた。
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指揮官が個の輝きを称賛
オニールは、まず厳しい欧州での一戦を振り返ると、カラバフから加入し、シュート数（6本）と成功したドリブル数（6回）の両部門で試合最多を記録したデュランの即効性ある働きを称賛した。
TNT Sportsの取材に対し、セルティックの指揮官は次のように説明した。「本当に厳しい夜だったと思う。相手は本当にいいチームだ。我々には難しい仕事が残されているが、自分たちにチャンスは残した。相手は開始1分にオフサイドのゴールを決め、そこから自分たちがリズムに乗るまで10〜15分かかった。
「（デュランは）素晴らしい選手だ。かなり前から目をつけていて、実際に獲得した時期よりももっと早く獲ろうとしていた。彼がワールドクラスの選手だと言っているわけではないが、あれはワールドクラスのパフォーマンスだった。果敢に仕掛け、しっかり戻っていた。今夜は我々にとって素晴らしい結果だったが、まだ先は長い。
「昨季は、その大半で、どこからゴールが生まれるのかと思っていた。だが今の我々はゴールを生み出すことができる。それに無失点で終えたことも非常に重要だった」
主将が引き続き集中を求める
クラブキャプテンのカラム・マクレガーも同様の見解を示し、第2戦を前に油断を戒めた。さらに、こう付け加えた。「僕たちはクラブをチャンピオンズリーグに導こうとしている。まだ道半ばだが、素晴らしいパフォーマンスだった。来週、決着をつけなければならない。
グループの状態は良く、うまくやれている。僕たちは常に取り組み、より良くなろうとしている。自信は高まっているが、まだ半分に過ぎない。雰囲気をつくり、喜びをもたらすのは僕たちの仕事だ。強化しようとすることが重要だった。小さな積み重ねであり、来週は本当に厳しい試合が待っている」
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復帰戦の激突には規律が求められる
セルティックは昨季、カイラト・アルマトイ戦でPK戦の末に悔しい敗退を喫しており、今度はリーグフェーズ進出を決めるべくオーストリアへ向かう。オニール監督率いるチームは、LASKがホームチームの0.87に対して20本のシュートから1.75の期待得点（xG）を記録しただけに、警戒を怠ってはならない。GKビリヤミ・シニサロとその守備陣は、来週の第2戦でも厳しい試練に直面することになる。
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