マーセイユのFWに新オファー、グリーンウッド衝撃移籍へ

2024年夏、グリーンウッドがマンチェスター・ユナイテッドからマルセイユへ移籍した際、契約には再移籍条項があり、将来の移籍金の一部がユナイテッドに支払われることになっていた。フェネルバフチェは、マルセイユと直接交渉したアトレティコ・マドリードなどとは異なり、独自の移籍戦略を採用した。 代わりにフェネルバフチェは交渉を分割し、マルセイユとマンチェスター・ユナイテッドと個別に協議して分配金を明確にした。

グリーンウッドの移籍金は追加分を含め4200万ユーロとされ、この金額でユナイテッドの分配金は完済される。マルセイユが選手権利の60％を保有するという報道もあったが、最終的には移籍手続きが完了した時点で同クラブが約3000万ユーロを受け取る内容となった。