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マーセイユのFWに新オファー、グリーンウッド衝撃移籍へ
トルコへの高収入な移籍
フェネルバフチェはグリーンウッド獲得に近づいており、マルセイユは同FWとの契約解除交渉を進めている。RMC Sportによると、2024-25シーズン終了後に将来が話題になり、両クラブは水面下で交渉を続けてきた。
アトレティコ・マドリードも獲得を画策したが、トルコの提示した好条件が最終判断を左右した。グリーンウッドはイスタンブールで4年契約にサインする見込みで、年俸は税後1,000万ユーロとなる。
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複雑な財務構造
2024年夏、グリーンウッドがマンチェスター・ユナイテッドからマルセイユへ移籍した際、契約には再移籍条項があり、将来の移籍金の一部がユナイテッドに支払われることになっていた。フェネルバフチェは、マルセイユと直接交渉したアトレティコ・マドリードなどとは異なり、独自の移籍戦略を採用した。 代わりにフェネルバフチェは交渉を分割し、マルセイユとマンチェスター・ユナイテッドと個別に協議して分配金を明確にした。
グリーンウッドの移籍金は追加分を含め4200万ユーロとされ、この金額でユナイテッドの分配金は完済される。マルセイユが選手権利の60％を保有するという報道もあったが、最終的には移籍手続きが完了した時点で同クラブが約3000万ユーロを受け取る内容となった。
舞台裏の緊張
グリーンウッドはピッチ上で才能を示していたが、マルセイユ首脳陣は財政面から放出を決断した。高年俸を削減し、給与負担を軽減するのが目的だった。フェネルバフチェとの大枠合意後、マルセイユは収益配分を確定するため、マンチェスター・ユナイテッドを交渉に巻き込み、関係者の合意を得た。
舞台裏では、このフォワードの態度や献身度に不満が蓄積。将来性を踏まえても、クラブ幹部は移籍を承認した。交渉は新任スポーツディレクター、グレゴリー・ロレンツィが主導し、トップチーム刷新への第一歩と位置づけた。
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輝かしいシーズンを終えたグリーンウッドには、欧州での活躍が待ち受けている
グリーンウッドは2025-26シーズン、マルセイユで45試合に出場し26ゴール11アシストを記録。チームはリーグ・アン5位で来季ヨーロッパリーグ出場権を得た。 一方、移籍先となる見込みのフェネルバフチェは国内リーグで2位となり、チャンピオンズリーグの2次予選に出場する。
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